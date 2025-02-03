Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2024 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

28 Ocak 2025 tarihli ve 32796 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580) ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e ve eki listeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

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