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3 February 2025

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2024 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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28 Ocak 2025 tarihli ve 32796 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580) ile borsada rayici olmayan yabancı paraların...
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28 Ocak 2025 tarihli ve 32796 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580) ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e ve eki listeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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