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21 January 2025

Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel Ve Küresel Düzenlemeler) (Video)

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KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel ve Küresel Düzenlemeler) etkinliğimizi 17 Aralık 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirdik!
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Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel ve Küresel Düzenlemeler) etkinliğimizi 17 Aralık 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirdik!

Küresel ve yerel mali gündemin hızla değiştiği bu dönemde, vergisel düzenlemelerin iş dünyasına etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Değerli konuşmacılarımızın katkıları ve katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle dolu bir günü geride bıraktık.

Etkinliklerle dolu bir yılı geride bırakırken, iş dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca bizimle olan tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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