Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel Ve Küresel Düzenlemeler) (Video)

KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines.
KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel ve Küresel
Düzenlemeler) etkinliğimizi 17 Aralık 2024 tarihinde
başarıyla gerçekleştirdik!
Küresel ve yerel mali gündemin hızla
değiştiği bu dönemde, vergisel
düzenlemelerin iş dünyasına etkilerini
kapsamlı bir şekilde ele aldık. Değerli
konuşmacılarımızın katkıları ve
katılımcılarımızın yoğun
ilgisiyle dolu bir günü geride bıraktık.
Etkinliklerle dolu bir yılı geride
bırakırken, iş dünyasının
geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz.
Yıl boyunca bizimle olan tüm misafirlerimize bir kez daha
teşekkür ediyoruz.
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