Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel Ve Küresel Düzenlemeler) (Video)

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Vergilendirmede Yeni Dönem (Yerel ve Küresel Düzenlemeler) etkinliğimizi 17 Aralık 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirdik!

Küresel ve yerel mali gündemin hızla değiştiği bu dönemde, vergisel düzenlemelerin iş dünyasına etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Değerli konuşmacılarımızın katkıları ve katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle dolu bir günü geride bıraktık.

Etkinliklerle dolu bir yılı geride bırakırken, iş dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca bizimle olan tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

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