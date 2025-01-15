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15 January 2025

Enflasyon Düzeltmesi̇ İşlemleri̇nde Kullanilacak 2024/eki̇m, 2024/kasim Ve 2024/aralik Aylarina Ai̇t Ortalama Ti̇cari̇ Kredi̇ Fai̇z Oranlari Beli̇rlenmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 10.01.2025 tarih ve 181 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu...
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Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 10.01.2025 tarih ve 181 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2024/Ekim, 2024/Kasım ve 2024/Aralık aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2024/Ekim, 2024/Kasım ve 2024/Aralık aylarına ilişkin ortalama ticari kredi faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir.

Dönem

Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı (%)

2024 / Ekim

62,23

2024 / Kasım

62,22

2024 / Aralık

63,53

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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