Enflasyon Düzeltmesi̇ İşlemleri̇nde Kullanilacak 2024/eki̇m, 2024/kasim Ve 2024/aralik Aylarina Ai̇t Ortalama Ti̇cari̇ Kredi̇ Fai̇z Oranlari Beli̇rlenmi̇şti̇r

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 10.01.2025 tarih ve 181 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2024/Ekim, 2024/Kasım ve 2024/Aralık aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiştir.
Bu kapsamda, 2024/Ekim, 2024/Kasım ve 2024/Aralık aylarına ilişkin ortalama ticari kredi faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir.
|
Dönem
|
Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı (%)
|
2024 / Ekim
|
62,23
|
2024 / Kasım
|
62,22
|
2024 / Aralık
|
63,53
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