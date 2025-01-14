Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %51,75'ten %49,25'e Düşmüştür

2024/036 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 01.04.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde %44,25'ten %51,75'e yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 28.12.2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %50,75'ten %48,25'e

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %51,75'ten %49,25'e

düşürülmüştür.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 28.12.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği'ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınan oran "yıllık avans faizi" olduğundan, bu değişiklikle 28.12.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %51,75'ten %49,25'e düşmüş bulunmaktadır.

Buna göre, 2024 yıl sonu (31.12.2024) itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%49,25) kullanılacaktır. Yeni bir oran belirlenmediği sürece, takip eden geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse VUK'un 280 inci maddesi uyarınca LİBOR esas alınmaktadır.

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2025" şeklinde değiştirilmek suretiyle, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz sayan hükmün uygulanması iki yıl uzatılarak 31/12/2025 tarihine kadar ileri tarihli çek keşide etme olanağı iki yıl uzatıldığından, vergisel açıdan çeklerde reeskont uygulaması olanağı da kendiliğinden iki yıl daha uzamış bulunmaktadır.

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Öte yandan, ticari işlerde geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı 02.01.2025 tarihli ve 32770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ" ile 1.1.2025 tarihinden itibaren %53,25 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, temerrüt faizi oranı bu değişiklikten etkilenmeyecektir.

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