Bazi Araç Teslimlerine Taninan Ötv İstisnasi İçin Bu Araçlarin %40 Yerli Katki Orani İhtiva Etmesi Şarti Getirilmiş, İstisnanin Uygulama Süresi Beş Yildan On Yila Çikarilmiştir

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde bazı araç teslimleri beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den istisna...

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde bazı araç teslimleri beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den istisna edilmiştir. Anılan bent aşağıdaki gibidir:

"2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

7537 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG: 27.12.2024-32765) ile bendin giriş cümlesinde yer alan "kayıt ve tescile tabi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yerli katkı oranı en az %20 olan" ibaresi eklenmiştir. Ayrıca son cümlede yer alan "Beş" ibaresi de "On" olarak değiştirilmiştir.

Diğer yandan maddenin ikinci fıkrasına"Cumhurbaşkanı; birinci fıkrada belirlenen yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir."Cümlesi eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı da aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 9321 sayılı "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendinde Yer Alan İstisnanın Kapsamına Giren Araçların Yerli Katkı Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar"ile bu yetkisini kullanarak yukarıda belirtilen %20 yerli katkı oranını %40 olarak belirlemiştir.

.Tüm bu düzenlemeler yayımı tarihi olan 27.12.2024 te yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 27.12.2024 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen araç teslimlerinin ÖTV den istisna olabilmesi için %40 asgari yerli katkı ihtiva etmesi gerekecektir. Ayrıca bu istisna bir kişiye on yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen asgari yerli katkı oranının nasıl belirleneceği belli değildir. Bunun tespitinin nasıl yapılacağı konusunda Bakanlığın bir düzenleme yapması gerekir.

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