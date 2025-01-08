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8 January 2025

2025 Yilinda Uygulanacak Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Tutarlari Beli̇rlenmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 57 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2025...
Turkey Tax
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 57 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.

(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

259.900'ü aşmayanlar

1

4.834

3.372

1.882

1.420

499

259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar

2

5.313

3.707

2.068

1.565

551

455.300'ü aşanlar

3

5.803

4.042

2.264

1.709

594

1301 - 1600 cm³ e kadar

259.900'ü aşmayanlar

4

8.421

6.314

3.661

2.587

993

259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar

5

9.267

6.948

4.031

2.838

1.085

455.300'ü aşanlar

6

10.112

7.577

4.389

3.098

1.184

1601 - 1800 cm³ e kadar

651.700'ü aşmayanlar

7

16.370

12.801

7.523

4.589

1.777

651.700'ü aşanlar

8

17.866

13.956

8.218

5.014

1.940

1801 - 2000 cm³ e kadar

651.700'ü aşmayanlar

9

25.792

19.862

11.674

6.948

2.731

651.700'ü aşanlar

10

28.142

21.677

12.734

7.577

2.982

2001 - 2500 cm³ e kadar

813.900'ü aşmayanlar

11

38.695

28.090

17.549

10.480

4.145

813.900'ü aşanlar

12

42.217

30.642

19.141

11.439

4.522

2501 - 3000 cm³ e kadar

1.628.900'ü aşmayanlar

13

53.952

46.942

29.322

15.770

5.780

1.628.900'ü aşanlar

14

58.864

51.203

31.991

17.206

6.308

3001 - 3500 cm³ e kadar

1.628.900'ü aşmayanlar

15

82.173

73.942

44.537

22.231

8.142

1.628.900'ü aşanlar

16

89.652

80.656

48.585

24.245

8.893

3501 - 4000 cm³ e kadar

2.607.700'ü aşmayanlar

17

129.201

111.570

65.702

29.322

11.674

2.607.700'ü aşanlar

18

140.960

121.707

71.687

31.991

12.734

4001 cm³ ve yukarısı

3.096.500'ü aşmayanlar

19

211.479

158.577

93.917

42.208

16.370

3.096.500'ü aşanlar

20

230.698

172.998

102.458

46.044

17.866

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3'e kadar

899

672

496

305

115

251 - 650 cm3'e kadar

1.862

1.409

899

496

305

651 - 1200 cm3'e kadar

4.808

2.857

1.409

899

496

1201 cm3 ve yukarısı

11.666

7.707

4.808

3.817

1.862

(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

5.780

3.817

1.862

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

7.707

4.808

2.857

1901 cm3 ve yukarısı

11.666

7.707

4.808

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

14.603

8.720

3.817

26-35 kişiye kadar

17.513

14.603

5.780

36-45 kişiye kadar

19.489

16.530

7.707

46 kişi ve yukarısı

23.381

19.489

11.666

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg'a kadar

5.182

3.442

1.685

1.501-3.500 kg'a kadar

10.499

6.082

3.442

3.501-5.000 kg'a kadar

15.774

13.129

5.182

5.001-10.000 kg'a kadar

17.513

14.872

6.971

10.001-20.000 kg'a kadar

21.048

17.513

10.499

20.001 kg ve yukarısı

26.327

21.048

12.231

(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

97.773

78.177

58.622

46.886

1.151 – 1.800 kg.'a kadar

146.687

117.317

87.982

70.380

1.801 – 3.000 kg.'a kadar

195.613

156.479

117.317

93.858

3.001 – 5.000 kg.'a kadar

244.539

195.613

146.687

117.317

5.001 – 10.000 kg.'a kadar

293.470

234.759

176.043

140.812

10.001 – 20.000 kg.'a kadar

342.392

273.893

205.389

164.265

20.001 kg. ve yukarısı

391.303

313.008

234.759

187.798

(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

4.834

3.372

1.882

1.420

499

1301-1600 cm³ e kadar

8.421

6.314

3.661

2.587

993

1601-1800 cm³ e kadar

14.885

11.626

6.848

4.168

1.612

1801-2000 cm³ e kadar

23.454

18.057

10.613

6.314

2.487

2001-2500 cm³ e kadar

35.175

25.534

15.954

9.528

3.766

2501-3000 cm³ e kadar

49.052

42.669

26.654

14.329

5.259

3001-3500 cm³ e kadar

74.703

67.218

40.486

20.203

7.409

3501-4000 cm³ e kadar

117.462

101.427

59.730

26.654

10.613

4001 cm³ ve yukarısı

192.250

144.166

85.377

38.363

14.885

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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