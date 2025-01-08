2025 Yilinda Uygulanacak Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Tutarlari Beli̇rlenmi̇şti̇r

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 57 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.
(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıt Değeri (TL)
|
Satır Numarası
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
259.900'ü aşmayanlar
|
1
|
4.834
|
3.372
|
1.882
|
1.420
|
499
|
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar
|
2
|
5.313
|
3.707
|
2.068
|
1.565
|
551
|
455.300'ü aşanlar
|
3
|
5.803
|
4.042
|
2.264
|
1.709
|
594
|
1301 - 1600 cm³ e kadar
|
259.900'ü aşmayanlar
|
4
|
8.421
|
6.314
|
3.661
|
2.587
|
993
|
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar
|
5
|
9.267
|
6.948
|
4.031
|
2.838
|
1.085
|
455.300'ü aşanlar
|
6
|
10.112
|
7.577
|
4.389
|
3.098
|
1.184
|
1601 - 1800 cm³ e kadar
|
651.700'ü aşmayanlar
|
7
|
16.370
|
12.801
|
7.523
|
4.589
|
1.777
|
651.700'ü aşanlar
|
8
|
17.866
|
13.956
|
8.218
|
5.014
|
1.940
|
1801 - 2000 cm³ e kadar
|
651.700'ü aşmayanlar
|
9
|
25.792
|
19.862
|
11.674
|
6.948
|
2.731
|
651.700'ü aşanlar
|
10
|
28.142
|
21.677
|
12.734
|
7.577
|
2.982
|
2001 - 2500 cm³ e kadar
|
813.900'ü aşmayanlar
|
11
|
38.695
|
28.090
|
17.549
|
10.480
|
4.145
|
813.900'ü aşanlar
|
12
|
42.217
|
30.642
|
19.141
|
11.439
|
4.522
|
2501 - 3000 cm³ e kadar
|
1.628.900'ü aşmayanlar
|
13
|
53.952
|
46.942
|
29.322
|
15.770
|
5.780
|
1.628.900'ü aşanlar
|
14
|
58.864
|
51.203
|
31.991
|
17.206
|
6.308
|
3001 - 3500 cm³ e kadar
|
1.628.900'ü aşmayanlar
|
15
|
82.173
|
73.942
|
44.537
|
22.231
|
8.142
|
1.628.900'ü aşanlar
|
16
|
89.652
|
80.656
|
48.585
|
24.245
|
8.893
|
3501 - 4000 cm³ e kadar
|
2.607.700'ü aşmayanlar
|
17
|
129.201
|
111.570
|
65.702
|
29.322
|
11.674
|
2.607.700'ü aşanlar
|
18
|
140.960
|
121.707
|
71.687
|
31.991
|
12.734
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
3.096.500'ü aşmayanlar
|
19
|
211.479
|
158.577
|
93.917
|
42.208
|
16.370
|
3.096.500'ü aşanlar
|
20
|
230.698
|
172.998
|
102.458
|
46.044
|
17.866
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
2- Motosikletler
|
100 - 250 cm3'e kadar
|
899
|
672
|
496
|
305
|
115
|
251 - 650 cm3'e kadar
|
1.862
|
1.409
|
899
|
496
|
305
|
651 - 1200 cm3'e kadar
|
4.808
|
2.857
|
1.409
|
899
|
496
|
1201 cm3 ve yukarısı
|
11.666
|
7.707
|
4.808
|
3.817
|
1.862
(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 6 yaş
|
7 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1) Minibüs
|
5.780
|
3.817
|
1.862
|
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
|
1900 cm3 ve aşağısı
|
7.707
|
4.808
|
2.857
|
1901 cm3 ve yukarısı
|
11.666
|
7.707
|
4.808
|
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
|
25 kişiye kadar
|
14.603
|
8.720
|
3.817
|
26-35 kişiye kadar
|
17.513
|
14.603
|
5.780
|
36-45 kişiye kadar
|
19.489
|
16.530
|
7.707
|
46 kişi ve yukarısı
|
23.381
|
19.489
|
11.666
|
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
|
1.500 kg'a kadar
|
5.182
|
3.442
|
1.685
|
1.501-3.500 kg'a kadar
|
10.499
|
6.082
|
3.442
|
3.501-5.000 kg'a kadar
|
15.774
|
13.129
|
5.182
|
5.001-10.000 kg'a kadar
|
17.513
|
14.872
|
6.971
|
10.001-20.000 kg'a kadar
|
21.048
|
17.513
|
10.499
|
20.001 kg ve yukarısı
|
26.327
|
21.048
|
12.231
(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
|
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 – 3 yaş
|
4 – 5 yaş
|
6 – 10 yaş
|
11 ve yukarı yaş
|
Uçak ve helikopterler
|
1.150 kg'a kadar
|
97.773
|
78.177
|
58.622
|
46.886
|
1.151 – 1.800 kg.'a kadar
|
146.687
|
117.317
|
87.982
|
70.380
|
1.801 – 3.000 kg.'a kadar
|
195.613
|
156.479
|
117.317
|
93.858
|
3.001 – 5.000 kg.'a kadar
|
244.539
|
195.613
|
146.687
|
117.317
|
5.001 – 10.000 kg.'a kadar
|
293.470
|
234.759
|
176.043
|
140.812
|
10.001 – 20.000 kg.'a kadar
|
342.392
|
273.893
|
205.389
|
164.265
|
20.001 kg. ve yukarısı
|
391.303
|
313.008
|
234.759
|
187.798
(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1-3 yaş
|
4-6 yaş
|
7-11 yaş
|
12-15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
4.834
|
3.372
|
1.882
|
1.420
|
499
|
1301-1600 cm³ e kadar
|
8.421
|
6.314
|
3.661
|
2.587
|
993
|
1601-1800 cm³ e kadar
|
14.885
|
11.626
|
6.848
|
4.168
|
1.612
|
1801-2000 cm³ e kadar
|
23.454
|
18.057
|
10.613
|
6.314
|
2.487
|
2001-2500 cm³ e kadar
|
35.175
|
25.534
|
15.954
|
9.528
|
3.766
|
2501-3000 cm³ e kadar
|
49.052
|
42.669
|
26.654
|
14.329
|
5.259
|
3001-3500 cm³ e kadar
|
74.703
|
67.218
|
40.486
|
20.203
|
7.409
|
3501-4000 cm³ e kadar
|
117.462
|
101.427
|
59.730
|
26.654
|
10.613
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
192.250
|
144.166
|
85.377
|
38.363
|
14.885
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.