2025 Yilinda Uygulanacak Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Tutarlari Beli̇rlenmi̇şti̇r

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 57 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.

(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 259.900'ü aşmayanlar 1 4.834 3.372 1.882 1.420 499 259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar 2 5.313 3.707 2.068 1.565 551 455.300'ü aşanlar 3 5.803 4.042 2.264 1.709 594 1301 - 1600 cm³ e kadar 259.900'ü aşmayanlar 4 8.421 6.314 3.661 2.587 993 259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar 5 9.267 6.948 4.031 2.838 1.085 455.300'ü aşanlar 6 10.112 7.577 4.389 3.098 1.184 1601 - 1800 cm³ e kadar 651.700'ü aşmayanlar 7 16.370 12.801 7.523 4.589 1.777 651.700'ü aşanlar 8 17.866 13.956 8.218 5.014 1.940 1801 - 2000 cm³ e kadar 651.700'ü aşmayanlar 9 25.792 19.862 11.674 6.948 2.731 651.700'ü aşanlar 10 28.142 21.677 12.734 7.577 2.982 2001 - 2500 cm³ e kadar 813.900'ü aşmayanlar 11 38.695 28.090 17.549 10.480 4.145 813.900'ü aşanlar 12 42.217 30.642 19.141 11.439 4.522 2501 - 3000 cm³ e kadar 1.628.900'ü aşmayanlar 13 53.952 46.942 29.322 15.770 5.780 1.628.900'ü aşanlar 14 58.864 51.203 31.991 17.206 6.308 3001 - 3500 cm³ e kadar 1.628.900'ü aşmayanlar 15 82.173 73.942 44.537 22.231 8.142 1.628.900'ü aşanlar 16 89.652 80.656 48.585 24.245 8.893 3501 - 4000 cm³ e kadar 2.607.700'ü aşmayanlar 17 129.201 111.570 65.702 29.322 11.674 2.607.700'ü aşanlar 18 140.960 121.707 71.687 31.991 12.734 4001 cm³ ve yukarısı 3.096.500'ü aşmayanlar 19 211.479 158.577 93.917 42.208 16.370 3.096.500'ü aşanlar 20 230.698 172.998 102.458 46.044 17.866 Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 2- Motosikletler 100 - 250 cm3'e kadar 899 672 496 305 115 251 - 650 cm3'e kadar 1.862 1.409 899 496 305 651 - 1200 cm3'e kadar 4.808 2.857 1.409 899 496 1201 cm3 ve yukarısı 11.666 7.707 4.808 3.817 1.862

(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 5.780 3.817 1.862 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm3 ve aşağısı 7.707 4.808 2.857 1901 cm3 ve yukarısı 11.666 7.707 4.808 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 14.603 8.720 3.817 26-35 kişiye kadar 17.513 14.603 5.780 36-45 kişiye kadar 19.489 16.530 7.707 46 kişi ve yukarısı 23.381 19.489 11.666 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg'a kadar 5.182 3.442 1.685 1.501-3.500 kg'a kadar 10.499 6.082 3.442 3.501-5.000 kg'a kadar 15.774 13.129 5.182 5.001-10.000 kg'a kadar 17.513 14.872 6.971 10.001-20.000 kg'a kadar 21.048 17.513 10.499 20.001 kg ve yukarısı 26.327 21.048 12.231

(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler 1.150 kg'a kadar 97.773 78.177 58.622 46.886 1.151 – 1.800 kg.'a kadar 146.687 117.317 87.982 70.380 1.801 – 3.000 kg.'a kadar 195.613 156.479 117.317 93.858 3.001 – 5.000 kg.'a kadar 244.539 195.613 146.687 117.317 5.001 – 10.000 kg.'a kadar 293.470 234.759 176.043 140.812 10.001 – 20.000 kg.'a kadar 342.392 273.893 205.389 164.265 20.001 kg. ve yukarısı 391.303 313.008 234.759 187.798

(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 4.834 3.372 1.882 1.420 499 1301-1600 cm³ e kadar 8.421 6.314 3.661 2.587 993 1601-1800 cm³ e kadar 14.885 11.626 6.848 4.168 1.612 1801-2000 cm³ e kadar 23.454 18.057 10.613 6.314 2.487 2001-2500 cm³ e kadar 35.175 25.534 15.954 9.528 3.766 2501-3000 cm³ e kadar 49.052 42.669 26.654 14.329 5.259 3001-3500 cm³ e kadar 74.703 67.218 40.486 20.203 7.409 3501-4000 cm³ e kadar 117.462 101.427 59.730 26.654 10.613 4001 cm³ ve yukarısı 192.250 144.166 85.377 38.363 14.885

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