ARTICLE
18 December 2024

Amortismana Tabi Plaka Tanima Ve Taşit Tanima Sistemlerinde Amortisman Orani Yüzde 50'ye Yükseltilmiştir

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

Contributor

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
Explore Firm Details
07.12.2024 tarih ve 32745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 576 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan amortisman listesine yeni bir satır
Turkey Tax
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections

07.12.2024 tarih ve 32745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 576 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan amortisman listesine yeni bir satır eklenmiş, plaka ve taşıt tanıma sistemlerinin 5 yıl olan faydalı ömürleri 2 yıl olarak yeniden belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

  • "Plaka Tanıma Sistemi" listedeki 3.49.1 satırından çıkarılmış olup, 3.49.11 şeklinde yeni bir satır eklenerek 5 yıl (%20) olan faydalı ömrü 2 yıl (%50) olarak yeniden belirlenmiştir.
  • "Taşıt Tanıma Sistemi" listeye ilk defa eklenmiş olup yeni açılan 3.49.11 satırında gösterilmiş ve faydalı ömrü 2 yıl (%50) olarak belirlenmiştir.

Değişiklik hükmü Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 2024 yılı sonu itibariyle aktife kayıtlı söz konusu kıymetler için %50 oranında amortisman ayrılabilecektir.

Değişiklik öncesi ve sonrası hükümler aşağıda gösterilmiştir:

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Faydalı Ömür Amortisman Oranı
3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. 5 %20
3.49.11. - Plaka tanıma sistemi, taşıt tanıma sistemi v.b. 2 %50


The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More