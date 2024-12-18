Amortismana Tabi Plaka Tanima Ve Taşit Tanima Sistemlerinde Amortisman Orani Yüzde 50'ye Yükseltilmiştir

07.12.2024 tarih ve 32745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 576 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan amortisman listesine yeni bir satır

07.12.2024 tarih ve 32745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 576 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan amortisman listesine yeni bir satır eklenmiş, plaka ve taşıt tanıma sistemlerinin 5 yıl olan faydalı ömürleri 2 yıl olarak yeniden belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

"Plaka Tanıma Sistemi" listedeki 3.49.1 satırından çıkarılmış olup, 3.49.11 şeklinde yeni bir satır eklenerek 5 yıl (%20) olan faydalı ömrü 2 yıl (%50) olarak yeniden belirlenmiştir.

"Taşıt Tanıma Sistemi" listeye ilk defa eklenmiş olup yeni açılan 3.49.11 satırında gösterilmiş ve faydalı ömrü 2 yıl (%50) olarak belirlenmiştir.

Değişiklik hükmü Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 2024 yılı sonu itibariyle aktife kayıtlı söz konusu kıymetler için %50 oranında amortisman ayrılabilecektir.

Değişiklik öncesi ve sonrası hükümler aşağıda gösterilmiştir:

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Faydalı Ömür Amortisman Oranı 3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. 5 %20 3.49.11. - Plaka tanıma sistemi, taşıt tanıma sistemi v.b. 2 %50

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