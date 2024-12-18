Sıra No : 575 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Banka Vb. Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Bulunan İşlemlere İlişkin Tutar 7.000 TL'dan 30.000 TL'ye Yükseltilmiştir

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen düzenleme uyarınca tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu bulunmaktaydı.

Anılan Tebliğ uyarınca "tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar" Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnafı, mükellef olmayanları ifade etmektedir.

Sıra No: 575 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG: 30.11.2024/32738) ile 7.000 TL'lık sınır bu Tebliğin yayınlandığı 30.11.2024 tarihinden geçerli olmak üzere 30.000 TL'na yükseltilmiştir.

Buna göre tevsik zorunluluğunda olanlar 30.11.2024 tarihinden itibaren 30.000 TL'nı aşmayan ödeme ve tahsilatlarını aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapmak zorunda olmaksızın nakden yapabileceklerdir.

Yine 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen kural gereği, bu serbesti aynı günde aynı kişiler arasındaki mal veya hizmet satışının 30.000 TL'nın altında olduğu durumlar için geçerli olacaktır. Aynı gündeki mal ve hizmet satışlarının her biri 30.000 TL'nın altında olsa bile toplamı 30.000 TL'nı geçiyorsa ödeme ve tahsilatların finansal kurumlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yine mal ve hizmet satış bedelinin 30.000 TL'nın üstünde olduğu durumlarda tahsilatların taksitler halinde 30.000 TL'nın altında olduğu durumlarda da ödeme ve tahsilatlar finansal kurumlar aracılığıyla yapılacaktır. Yani genel prensiplerde bir değişiklik yapılmamıştır.

575 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan bir başka düzenleme ile tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanlar hariç olmak üzere) yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapması zorunluluğunun bulunmadığı, şu kadar ki, düzenlenecek faturalarda yabancıların ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılmasının şart olduğu, ayrıca tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu aranılmayacağı belirtilmiştir. Değişiklikten önceki düzenlemeye göre yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerden yapılan tevsik zorunluluğu limitini geçen nakit tahsilatlarını, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırarak tevsikini sağlamaları zorunluluğu bulunuyordu.

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