Amorti̇sman Li̇stesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmiştir

7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 576) ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nin ekinde yer alan amortisman listesinin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 3.49.10. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

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