ARTICLE
11 December 2024

Amorti̇sman Li̇stesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 576) ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nin ekinde yer alan amortisman listesinin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 3.49.10. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

1555798.jpg

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More