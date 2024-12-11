Amorti̇sman Li̇stesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
7 Aralık 2024 tarihli ve 32745 sayılı Resmî
Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir
İdaresi Başkanlığı)'nca
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 576) ile Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 333)'nin ekinde yer alan amortisman
listesinin 3.49.1. satırı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve listeye 3.49.10.
satırından sonra gelmek üzere
aşağıdaki satır eklenmiştir.
Tebliğ yayımı tarihinde
yürürlüğe girecektir.
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