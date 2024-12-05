Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sira No: 459)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sira No: 575) Yayımlandı

30 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 575 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Tahsilat ve ödemelerin banka, elektronik ödeme kuruluşları ya da posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu kapsamında belirlenen tutar sınırı, 7.000 TL'den 30.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünde bulunan “7.000” ibareleri “30.000” şeklinde, aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra yer alan örnekteki “20.000” ibaresi “35.000”, beşinci paragrafından sonra yer alan ilk örnekteki “15.000” ibaresi “45.000”, ikinci örnekteki “25.000” ibaresi “90.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin “4.1.1. Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler” başlıklı bölümündeki örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (AB) A.Ş., aynı gün içerisinde (VY) Ltd. Şti.'nden sırasıyla 10.000 TL, 10.000 TL, 8.000 TL ve 3.000 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (AB) A.Ş.'nin (VY) Ltd. Şti.'nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.000 TL'lik alımla 30.000 TL'lik haddi aştığından, son işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (AB) A.Ş. ile (VY) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Aynı Tebliğin “4.1.2. Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümündeki örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: Avukatlık mesleğini icra eden mükellef (T), (K) A.Ş.'ye bir yıl süreyle vereceği hukuk danışmalığı hizmeti karşılığında 160.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (K) A.Ş., hizmet bedelini 15.000 TL'lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 15.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (T) ile (K) A.Ş.'ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlere ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamı dışında tutulmasına yönelik şartlarda değişiklik yapılmıştır.

Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünün (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanlar hariç olmak üzere) yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (Şu kadar ki, düzenlenecek faturalarda yabancıların ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şart olup, bunun dışında pasaportların bir suretinin faturanın ekine konulmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu aranılmayacaktır.),”

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