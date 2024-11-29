9160 Sayili Cumhurbaşkani Karari Resmî Gazete'de Yayimlandi

27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.

27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnanın oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu bent şu şekilde olmuştur:

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %50'lik kısmı”

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