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29 November 2024

9160 Sayili Cumhurbaşkani Karari Resmî Gazete'de Yayimlandi

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.
Turkey Tax
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27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnanın oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu bent şu şekilde olmuştur:

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %50'lik kısmı”

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