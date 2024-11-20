Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin Esaslar da Değişiklik Yapan 573 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

12.11.2024 tarih ve 32720 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) nde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Sıra No: 573) gereğince aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

e-Arşiv fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin limit güncellenmiştir.

01.01.2025 tarihinden itibaren vergiler dahil 3.000 TL'yi aşan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

01.01.2026 itibari ile ise, tutara bakılmaksızın tüm faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelecektir.

İDİS sistemine dahil olan mükellefler için e-İrsaliye Uygulamasına geçiş zorunluluğu limitleri güncellenmiştir

İnşaat Demiri İzleme Sistemine (İDİS) dahil olan mükelleflerden 2024 ve sonraki dönemlerde brüt satış hasılatı 1 Milyon TL ve üzerinde olanlar mükellefler e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.





Anılan tebliğ ile, İDİS sistemine geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2024 veya müteakip hesap dönemlerinde 1 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan da e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale gelmiştir.



Bu değişiklik ile, İDİS sistemine dahil olan mükelleflerden 2024 yılı brüt satış hasılatı 1 Milyon TL üzerinden olan Mükellefler 01.04.2025 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.



e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçmek durumunda olan diğer mükellef grupları için bu limit halen 10 Milyon TL'dir.

e-Dekont Uygulamasına dahil olacak kuruluşlara "Finansman Şirketleri" de eklenmiştir

509 sıra nolu VUK Genel Tebliğin "IV.11.1. Genel Olarak" başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan "bankalar" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ve Vergi Usul Kanunu Genel tebliği (sıra no 435) nin (2) numaralı bölümünde sayılan kuruluşlar" ibaresi eklenmiş ve bu değişiklik ile e-Dekont uygulaması kapsamına "Bankalar"a ek olarak "Finansman Şirketleri" de alınmıştır.



Finansman şirketleri istemeleri halinde 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. E-dekont uygulamasına dahil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri dekontları 509 nolu Tebliğin "V.7." ve "VIII." numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Dekont olarak bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar.

e-Adisyon Belgesi Düzenleme ve Belgede Bulunması Gereken Bilgilerde değişiklik yapılmıştır;

509 nolu tebliğde değişiklik yapan 526 sıra no.lu tebliğ ile eklenen "IV.12.3 e-adisyon belgesinin düzenlenmesi ve belgede bulunması gereken bilgiler" başlıklı bölümünün d bendi yürürlükten kaldırılmış olup, buna göre;



e-Adisyon belgesinde, evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC cihazının sicil numarasının yer alması zorunlu idi, ancak 573 sıra nolu Tebliğ ile bu zorunluluk tebliğin yayım tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Özel Entegratör Yöntemi uygulamasında değişiklik yapılmıştır;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen Özel Entegratörlere yönelik olarak aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.



e-belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması ile bunlara ilişkin sistem ve yazılım gereksinimleri hususlarında ilgili kanun ve tebliğ ile Bakanlık ve Başkanlıkça yayımlanan kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilen özel entegratörlere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. Ayrıca söz konusu özel entegratörlere münasip bir süre verilerek bahse konu eksikliklerin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyen özel entegratörler ile giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin özel entegratörlük izinleri Başkanlık tarafından iptal edilebilir. İzinleri iptal edilen özel entegratörlerin, iptal edilen izinlerine ilişkin özel entegratörlük başvuruları, izinlerinin iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz."

Doğrudan Entegrasyon Yöntemi uygulamasında değişiklik yapılmıştır,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin verilen ve Doğrudan Entegrasyon Yöntemini kullanan mükelleflerden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayamayanların hesapları, Başkanlık tarafından kendilerine bildirimde bulunularak, bu durumun tespitini izleyen üçüncü ayın başı itibarıyla kapatılacaktır. Kendilerine bildirimde bulunulan mükelleflerin söz konusu süre içerisinde e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden diğerlerine dâhil olmaları için yapmaları gereken işlemleri tamamlamaları şarttır. Bu kapsamda doğrudan entegrasyon hesapları kapatılan mükelleflerin, doğrudan entegrasyon yöntemine ilişkin başvuruları hesapların kapatılma tarihinden itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletler'de bulunması gereken belge numarasına yönelik değişiklik yapılmıştır,

573 sıra no.lu tebliğ ile yapılan değişiklik kapsamında; Hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletlerde IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam on üç haneli bilet numarası belge numarası yerine kullanılabilecektir

e-Müstahsil Makbuzunun Düzenlemesine ilişkin değişiklik yapılmıştır,

e-Müstahsil Makbuzunun, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine, Başkanlık tarafından faaliyet konusu, mükellefiyet süresi, vergi, şirket veya mükellefiyet türü, aktif ya da öz sermaye büyüklüğü, brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı), sektör ve düzenlenen belge sayısı gibi kriterler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak belirlenen mükellefler için uygulanmak üzere, müstahsil makbuzunun muhataplarının bilgilerinin bilgi teknolojileri ve/veya iletişim araç ve ortamları üzerinden doğrulanması ve gerekli olan bilgilerin e-Müstahsil Makbuzunda yer alması suretiyle düzenlenmesi de mümkündür.



Başkanlık, bu uygulamadan yararlanabilecek mükellefleri, mükellefler tarafından yapılacak başvuruya ilişkin hususları, bu uygulama kapsamında düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzunda bulunması gereken bilgiler ile bu makbuzun düzenlenmesinde uyulacak usul ve esasları ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye, bu uygulamadan yararlanacak mükelleflere bu kapsamda düzenledikleri e-Müstahsil Makbuzlarına ilişkin olarak düzenli bilgi verme yükümlülüğü getirmeye yetkilidir.



Yapılan değişiklik ile; e-Müstahsil Makbuzunun çıktısının üzerine muhatabı tarafından ıslak imza almak yerine, sadece e-Müstahsil Makbuzu düzenlemenin yeterli olacağı şekilde belge düzenlemek için izin almak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda Gelir İdaresi Başkanlığının arayacağı kriterler ise şunlardır.

Faaliyet konusu,

Mükellefiyet süresi,

Vergi, Şirket veya Mükellefiyet türü,

Aktif ya da Öz Sermaye büyüklüğü,

Brüt Satış Hasılatı (veya Satışları ile Gayrisafi İş Hasılatı),

Sektör ve düzenlenen belge sayısı,

gibi kriterler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak belirlenen mükellefler için uygulanmak üzere, e-Müstahsil Makbuzunun muhataplarının bilgilerinin bilgi teknolojileri ve/veya iletişim araç ve ortamları üzerinden doğrulanması ve gerekli olan bilgilerin e-Müstahsil makbuzunda yer alması suretiyle düzenlenmesi de mümkün olacaktır.

e-Gider Pusulası Düzenlemesine ilişkin değişiklik yapılmıştır,

e-Gider Pusulasının, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından faaliyet konusu, mükellefiyet süresi, vergi, şirket veya mükellefiyet türü, aktif ya da öz sermaye büyüklüğü, brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı), sektör ve düzenlenen belge sayısı gibi kriterler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak belirlenen mükellefler için uygulanmak üzere, gider pusulasının muhataplarının bilgilerinin bilgi teknolojileri ve/veya iletişim araç ve ortamları üzerinden doğrulanması ve gerekli olan bilgilerin e-Gider Pusulasında yer alması suretiyle düzenlenmesi de mümkündür.



Yapılan değişiklik ile; e-Gider Pusulası çıktısının üzerine muhatabı tarafından ıslak imza almak yerine, sadece e-Gider Pusulası düzenlemenin yeterli olacağı şekilde belge düzenlemek için izin almak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda Gelir İdaresi Başkanlığının arayacağı kriterler ise şunlardır.

Faaliyet konusu,

Mükellefiyet süresi,

Vergi, Şirket veya Mükellefiyet türü,

Aktif ya da Öz Sermaye büyüklüğü,

Brüt Satış Hasılatı (veya Satışları ile Gayrisafi İş Hasılatı),

Sektör ve düzenlenen belge sayısı,

gibi kriterler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak belirlenen mükellefler için uygulanmak üzere, e-Gider Pusulası'nın muhataplarının bilgilerinin bilgi teknolojileri ve/veya iletişim araç ve ortamları üzerinden doğrulanması ve gerekli olan bilgilerin e-Gider Pusulasında yer alması suretiyle düzenlenmesi de mümkün olacaktır.



Anılan Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, bu uygulamadan yararlanabilecek mükellefleri, mükellefler tarafından yapılacak başvuruya ilişkin hususları, bu uygulama kapsamında düzenlenecek e-Gider Pusulasında bulunması gereken bilgiler ile bu gider pusulasının düzenlenmesinde uyulacak usul ve esasları ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye, bu uygulamadan yararlanacak mükelleflere bu kapsamda düzenledikleri e-Gider Pusulasına ilişkin olarak düzenli bilgi verme yükümlülüğü getirmeye yetkilidir.

E-Belge Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Bölümüne "e-Fatura yerine e-Arşiv Fatura" ibaresi de eklenmiştir;

509 sıra No.lu Genel Tebliğin "V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller" başlıklı bölümünün aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.



"Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine ve e-Fatura yerine e-Arşiv Fatura düzenlenmesine izin verilmesi gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi (e-Fatura yerine e-Arşiv Fatura düzenlenmesi de dahil) durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez."



Yapılan değişikliğe göre; e-Belge yerine kağıt olarak fatura düzenlenebilecek durumlar arasına, e-Fatura yerine, e-Arşiv Fatura düzenlenmesine yönelik ibare de eklenmiş olup, 509 sıra no.lu Tebliğin V7. Bölümünde yer alan özel durumların oluştuğu süreler içinde düzenlenecek kağıt faturalar nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

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