Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Tüm Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine 01 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilmiştir

08.11.2024 tarih ve 32716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 5 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Özet ;

Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar ile ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına dahil olmak zorundadırlar. Elektronik defter dosyaları ile berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-defter uygulamasına yüklenmesi için öngörülen sürelere gelir vergisi mükellefleri hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer mükelleflere ilave olarak 4 günlük süre tanınmıştır. Elektronik defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, iletilmesi ve saklanması ile bunlara ilişkin sistem ve yazılım gereksinimleri hususlarında ilgili kanun, tebliğ ve yayımlanan kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslar ile Başkanlık veya Genel Müdürlükçe belirlenen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen uyumlu yazılım firmalarına Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Yapılan değişikliklerin detayları aşağıdaki gibidir:

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Defter Tutma Zorunluluklarına İlişkin Değişiklik:

Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar ile ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükelleflere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına dahil olmak zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) yeni işe başlayan, yeniden işe başlayan, sınıf değiştiren, yeni bir mükellefiyete giren ve vergi muafiyeti kalkan mükelleflerden ihtiyari ya da zorunlu olarak bilanço esasına göre defter tutacakların, işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme ve muaflıktan çıkma tarihinden itibaren defterlerini e-Defter olarak tutmaları gerekmektedir.

Bu mükellefler için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

01.01.2025 tarihinden itibaren kâğıt ortamında Defter-i Kebir ve Yevmiye defterlerini tutmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu tarihten itibaren kâğıt ortamında tutulan Yevmiye ve Defter-i Kebir defterleri hiç tutulmamış sayılacaktır.

01.01.2025 tarihinden itibaren Defter-i Kebir ve Yevmiye defterlerinin Noter Onay zorunluluğu (açılış veya kapanışı onayları) tamamen ortadan kalkmıştır.

Defter-i Kebir v Yevmiye defterleri dışında kalan ve tasdike tabi olan defterlerin (Envanter Defteri, Pay Defteri, Damga Vergisi Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri) ise Türk Ticaret Kanunu'na göre öngörülen süreler içerisinde Noter açılış ve/veya kapanış tasdiki zorunlulukları aynen devam etmektedir.

Elektronik Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının Oluşturulma, İmzalanma ve e-defter Uygulamasına Yükleme Zamanlarına İlişkin Değişiklik:

Elektronik defter dosyaları ile berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-defter uygulamasına yükleme zamanları için değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer mükelleflere gelir vergisi mükellefleri için geçerli olan sürelere ilave olarak 4 günlük ilave süre verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, e-defter ve beratların yükleme sürelerine ilişkin tarihlerde değişiklik yapılmasına dair 21.5.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile değişiklik yapılmıştı (2024-022 no.lu Duyurumuz) Bu defa yapılan değişiklik sonucunda elektronik defter dosyaları ile berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-defter uygulamasına yükleme süreleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik sadece Kurumlar (Diğer) mükelleflere yönelik yapılmıştır.)

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Gelir Vergisi Mükellefleri Diğer (Kurumlar) Mükellefleri Dönem Gelir Vergisi Mükellefleri Diğer (Kurumlar) Mükellefleri Ocak Mayıs ayının 10 uncu gün sonu Mayıs ayının 14 üncü gün sonu







Ocak-Şubat-Mart







Haziran ayının 10 uncu gün sonu







Haziran ayının 14 üncü gün sonu Şubat Haziran ayının 10 uncu gün sonu Haziran ayının 14 üncü gün sonu Mart Temmuz ayının 10 uncu gün sonu Temmuz ayının 14 üncü gün sonu Nisan Ağustos ayının 10 uncu gün sonu Ağustos ayının 14 üncü gün sonu





Nisan-Mayıs-Haziran





Eylül ayının 10 uncu gün sonu





Eylül ayının 14 üncü gün sonu Mayıs Eylül ayının 10 uncu gün sonu Eylül ayının 14 üncü gün sonu Haziran Ekim ayının 10 uncu gün sonu Ekim ayının 14 üncü gün sonu Temmuz Kasım ayının 10 uncu gün sonu Kasım ayının 14 üncü gün sonu



Temmuz-Ağustos-Eylül Aralık ayının 10 uncu gün sonu Aralık ayının 14 üncü gün sonu Ağustos Aralık ayının 10 uncu gün sonu Aralık ayının 14 üncü gün sonu Eylül Ocak ayının 10 uncu gün sonu Ocak ayının 14 üncü gün sonu Ekim Şubat ayının 10 uncu gün sonu Şubat ayının 14 üncü gün sonu





Ekim-Kasım-Aralık





Gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10 uncu gün sonu





Kurumlar vergisi Beyannamesinin verileceği ayı takip eden 14 üncü gün sonu Kasım Mart ayının 10 uncu gün sonu Mart ayının 14 üncü gün sonu Aralık Gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden 10 uncu gün sonu Kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden 14 üncü gün sonu

Yapılan bu değişiklik 8 Kasım 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden; henüz süresi dolmamış olan ay veya dönemlere (aylık tercih yapan mükellefler TEMMUZ dönemi, üç aylık tercih yapılan mükellefler için TEMMUZ AĞUSTOS-EYLÜL dönemi) ilişkin olarak yeni belirlenen süreler geçerli olacaktır.

Buna göre; aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin e-defter dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-Defter uygulamasına yükleme süreleri, Gelir Vergisi mükellefleri bakımından; 11 Kasım 2024 tarihi (10 Kasım 2024 tarihi Pazar gününe denk geldiğinden) olarak, Kurumlar Vergisi mükellefleri ve diğer mükellefler için 14 Kasım 2024 Perşembe günü olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Yazılım Firmalarına Yönelik Ceza Uygulanmasına İlişkin Yapılan Değişiklik:

Elektronik defter, berat ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, iletilmesi ve saklanması ile bunlara ilişkin sistem ve yazılım gereksinimleri hususlarında ilgili kanun, tebliğ ve yayımlanan kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslar ile Başkanlık veya Genel Müdürlükçe belirlenen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen uyumlu yazılım firmalarına Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Ayrıca söz konusu uyumlu yazılım firmalarına münasip bir süre verilerek bahse konu eksikliklerin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyen uyumlu yazılım firmaları ile giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin yazılım uyumluluk onayları Başkanlık tarafından iptal edilebilir. Onayları iptal edilen uyumlu yazılım firmalarının, tekrar yazılım uyumluluk onayı başvurusunda bulunması durumunda bu başvuruları, onaylarının iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Değişiklikler:

Tebliğin 7.8 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur.”

Tebliğin Önceki Hali (1 Sıra Nolu Tebliğ) Yapılan Değişiklik (5 sıra Nolu tebliğ ile) Tebliğin Son Hali (1 Sıra Nolu Tebliğ) 7. Diğer Hususlar … 7. Diğer Hususlar … 7.8. Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur. MADDE 6- Aynı Tebliğin 7.8 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.8. Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur.” 7.8. (Değişik: RG-8/11/2024- 32716) Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, muhafazası, saklanması ve ibrazına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur.

Konuya ilişkin söz konusu 5 sıra no.lu Genel Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

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