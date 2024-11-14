Deniz Ve Hava Limanlarında Deniz Ve Hava Taşıtlarına Verilen Hizmetlerde KDV İstisnasına Yönelik Tebliğ Düzenlemesi (52 No.lu KDV Genel Tebliği)

2024/49 no.lu Sirkülerimizde değindiğimiz üzere "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair" 7524 sayılı Kanunla...

2024/49 no.lu Sirkülerimizde değindiğimiz üzere “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair” 7524 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden birisi de gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlar, özel tekne ve yatlara limanlarda verilen hizmetlerin KDVK'nun 13/b maddesinde yer alan istisna kapsamından çıkarılmış olmasıdır.

Bu değişikliğin yürürlük tarihi 1.9.2024'tür.

Bu defa yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:52) (RG: 31.10.2024-32708) ile gerek yukarıdaki değişikliğe yönelik düzenlemeler yapılmış, gerek se Bakanlığın bu istisnanın uygulanmasına yönelik daha önce sirküler ve özelgelerle belirtilen görüşler bir araya getirilerek tebliğe monte edilmiştir.

Tebliğ ile yapılan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

7524 sayılı Kanunla Yapılan İstisna Kapsamına Giren ve Girmeyen Deniz Araçlarının Tanımlaması Yapılmıştır:

İstisna Kapsamında Yer Alan Araçlar:

KDVK'nun 13/b maddesine giren istisna kapsamına;

Yük taşımaya elverişli deniz taşıma araçları (uzunluğuna bakılmaksızın) ,

Yolcu taşımaya elverişli gövde boyu 24 metreyi aşan özel kullanıma yönelik olmayan deniz taşıma araçları,

Yük ve/veya yolcu taşımaya elverişli hava taşıma araçları

girmektedir.

Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlar, özel tekne ve özel yatlar “deniz taşıma aracı” olarak kabul edilmediğinden bu araçlara limanlarda verilen hizmetler istisna kapsamına girmemektedir.

Tebliğ ile “özel tekne”, Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan tanımlamaya bağlanmıştır. Buna göre özel tekneler, ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde gövde boyu 2,5 metre (dahil) ile 24 metre (dahil) arasında olan ve bağlama kütüğüne veya gemi siciline kaydedilerek bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi sicil tasdiknamesi düzenlenmiş olan tekneler olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, yük taşıma amaçlı olmayan gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, özel tekne ve özel yat kapsamında ve gövde boyu 24 metreye kadar olan deniz araçları, deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları gibi araçlar için verilen hizmetler istisna kapsamında değildir.

Gövde boyu 24 metreyi aşan araçlar için, faaliyetin bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmasına bağlı olarak istisnadan yararlanılması mümkündür. Bu çerçevede uzunluğu 24 metreyi geçen ve günübirlik veya belli bir süreliğine ücret karşılığında yolcu gezdiren/konaklatan gulet, motor yat, yelkenli gibi teknelerin istisnadan yararlanabileceğini düşünüyoruz.

Özel kullanıma yönelik deniz araçları için herhangi bir nitelik aranmaksızın istisnadan yararlanılamayacaktır. Yani bir tekne özel gezi veya eğlence amaçlı ise 24 metreyi geçse bile istisna kapsamında olmayacaktır.

Daha Önce Sirküler ve Özelge Bazında Tanımlanan İstisna Kapsamına Giren ve Girmeyen Hizmetler Bu Defa Tebliğ'de Tanımlanmıştır:

KDVK'nun 13/b maddesi kapsamına giren ve girmeyen hizmetler daha önce sirküler veya özelgelerle belirlenmişti ve uygulama da zaten bu kapsamda oturmuştu. Bu defa tüm bu hizmetler Tebliğ'de belirtilmiştir.

Buna göre istisna kapsamına liman ve hava meydanları olarak belirlenen yerlerde yük ve/veya yolcu taşımaya elverişli deniz taşıma araçları ve hava taşıma araçları ile bunların yük ve yolcularına verilen tahmil ve tahliye, pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı hizmetleri de dâhil olmak üzere, bu araçlar için seyrüsefere ilişkin verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler ile yükün gemiden karaya, karadan gemiye, gemiden gemiye veya benzeri yüzer vasıtalara aktarılması hizmeti, vinç hizmeti, kilitleme ve bağlama, kilit ve bağ çözme hizmeti, nezaret hizmeti, ambar kapağı açma/kapama hizmeti, gemi işgaliye, gemi fuzuli işgaliye hizmeti, gemi aktarma, gemilerin atıklarının alınması, limana gelen konteynerlerin transit gönderilmesi hizmeti girmektedir.

Hava meydanı işleticisi kuruluşlar tarafından, “Yolcu Servis Ücreti” kapsamında yolculara verilen hizmetler, hava taşıma araçları için seyrüsefere ilişkin Tebliğin (II/B-2.1.3.) bölümünde sayılan hizmetler kapsamında KDV'den istisnadır. Bu istisna kapsamında havayolu şirketlerinin bilet bedelleri içinde yer alan yolcu servis ücretleri, bilete ilişkin KDV matrahına dâhil edilmez.

Bu araçlarla gelenlere verilen yeme, içme, konaklama, emanet, araç kiralama, otopark, gayrimenkul (iş yeri) kiralama gibi hizmetler ile konteyner içi bağlama/çözme hizmeti, ardiye, terminal hizmetleri, konteyner dolum/boşaltma, konteyner tam tespit, konteyner muayene/numune alma, konteyner tamir, konteyner temizleme (yıkama-kurutma), konteyner nakliye hizmetleri, konteyner tartı hizmeti, konteyner içi aktarma hizmeti, konteynere elektrik verilmesi ve uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik hizmeti (ISPS) istisna kapsamında değildir.

İstisna kapsamına yalnızca hizmetler girmektedir. Mal teslimleri istisna kapsamında değildir.

Mahsuben İade Sınırı 10.000 den 50.000 TL'ye Yükseltilmiştir:

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri daha önce 10.000 TL'ye kadar vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getiriliyordu. Bu defa bu sınır 50.000 TL'ye çıkarılmıştır. İade talebinin 50.000 TL'yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

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