2024/5 no.lu Sirkülerimizle duyurduğumuz üzere 7491 sayılı Kanunla 1.1.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemelerle kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan şirketlere en az %50 iştiraki olan gerçek kişi ve kurumların bu şirketlerden elde ettikleri temettü gelirlerinin yarısı, gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir/kurumlar vergisinden istisna edilmiştir .

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile bu konuya ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler büyük ölçüde KVK’nun 5/b maddesinde yer alan düzenlemelerin tekrarından ibarettir.

Buna göre bu istisnadan yararlanabilmek için;

İştirak edilen şirketin yurt dışında mukim anonim veya limited şirket statüsünde olması

Bu kurumların ödenmiş sermayesine asgari %50 oranında sahip olunması

Temettü gelirinin tamamının yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi,

gerekmektedir.

İstisna için gerekli olan şartlardan en az %50 iştirak etme şartı, temettü gelirinin elde edildiği tarih itibariyle aranacaktır. Temettü gelirinin elde edildiği tarihten önce veya sonra bu oranın altında iştirak edilmiş olması istisnaya engel olmayacaktır.

Tebliğ’de bu istisnanın geçici vergi dönemlerinde uygulanması için temettünün geçici vergi beyan döneminde yurda getirilmesine yönelik bir açıklama yapılmamıştır. Yani bir geçici vergi dönemi itibariyle yurt dışı iştirakten elde edilen temettünün istisnadan yararlanması için geçici vergi beyan dönemi içinde yurda getirilmesinin şart olup olmadığı ya da ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar getirilmiş olmasının yeterli olup olmadığı belirtilmemiştir. Bize göre kanunun aradığı şart kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar temettüyü yurda getirmek olduğu için, bu şartı sağlayanların geçici vergi dönemlerinin beyan tarihlerine kadar kazancı yurda getirmeseler bile istisnadan yararlanabilmeleri gerekir. Ancak herhangi bir tarhiyata maruz kalmamak için geçici vergi dönemleri itibariyle yurda getirme şartının sağlanmasını öneririz.

Diğer yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33. Maddesi uyarınca tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının en aza % 25'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kar payları üzerinden Türkiye'de ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kar payı dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kar payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. Kazanca ilave edilen kar payı, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınır.

Tebliğ’de bu maddenin gereği olarak, iştirak edilen yurt dışı mukim kurumlardan elde edilen iştirak kazançları dolayısıyla yurt dışında ödenen ve istisna kazanca tekabül eden kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, Türkiye'deki kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyen iştirak kazancının %50'lik kısmı için yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin ise ilgili hesap döneminin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebileceği belirtilmiştir. Ancak Kanunun 33. Maddesinde öngörülen kazanca ilave edilen kar payının, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınacağı hükmü yorumlanırken, kazanca ilave edilen ancak yurt dışında ödendiği için Türkiye’ye getirilmesi mümkün olmayan vergiler için getirme şartının aranmaması, sadece elde edilen net temettünün tamamının getirilme şartının aranması gerekir.

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