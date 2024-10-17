25 Eylül 2024 tarihli ve 32673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 565 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eylül 2024 dönemi ve bu dönemi izleyen dönemlere uygulanmak üzere, 01.10.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25 Eylül 2024 tarihli ve 32673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 565 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eylül 2024 dönemi ve bu dönemi izleyen dönemlere uygulanmak üzere, 01.10.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması, Form Ba ve Form Bs bildirimleriyle elde edilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi sebebiyle, Eylül 2024 dönemi bildirimlerinden başlamak üzere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Anılan tebliğ ile söz konusu bildirimlerin dayanağı olan 362, 381 ve 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri de yürürlükten kaldırılmış, mükellefler ve mali müşavirler bir mükellefiyetten kurtulmuştur.

Bilindiği üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, KDV Hariç 5.000,00-TL'yi aşan mal ve hizmet (Elektronik belge olarak oluşturulan e-fatura ve e-arşiv fatura haricindeki) alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; elektronik belge olarak düzenlenen mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü bulunmakta idi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefler tarafından Form Ba ve Form Bs ile bildirilen verileri kendi sistemlerinde analize tabi tutmak suretiyle alıcı ve satıcıların, alım satımlarının karşılaştırılması, hakkında sahte ya da içerik yanıltıcı belge kullandığı konusunda bilgi veya rapor bulunan mükelleflerin mal/hizmet alım ve satımları hakkında tespiti yapılabilmekte ve dolayısıyla, söz konusu bildirimler aracılığı ile KDV iadelerinde de önemli bir veri tabanını teşkil etmekteydi.

Ancak, Elektronik belge uygulamalarının mükellefler nezdinde oldukça yaygınlaşması, kağıt fatura düzenleme sınırı (2024 yılı için 6.900 TL) olması nedeniyle mükellefler tarafından düzenlenen elektronik faturalar ile kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelere ait tüm verilerinin GİB sistemleri tarafından temin edilmesi ve veri analizi için söz konusu formlar ile beyan edilen bilgilere gerek kalmaması nedeniyle yaklaşık olarak 1.6 milyon mükellef tarafından verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerini kaldırması oldukça isabetli olmuş ve mükellefleri ve mali müşavirleri gereksiz bir iş yükünden kurtarmıştır.

565 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

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