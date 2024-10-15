25.09.2024 tarihli Resmî Gazete'de 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 566 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ ile;

Ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf olanların, satış hasılatı, aktif büyüklük, öz sermaye ve öz kaynak tutarlarının güncel koşullar dikkate alınarak yeniden belirlenmesi ve sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması, söz konusu koşulların sağlanamaması durumunda, ise belirli bir süre sonunda ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlamasına,

Ödeme kaydedici cihazlardan yapılan satışlara ait bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esasları www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlenecektir.

Buna göre;

Hesap dönemi sonu itibariyle satış veya gayri safi iş hasılatı, bilanço aktif büyüklüğü ile bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı gibi kriterlere göre belirli hadlerin üzerinde olan mükelleflere Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanma muafiyeti imkanı getirilmiştir.

Satış veya gayrisafi iş hasılatının 110 milyon TL'yi,

Bilanço aktif toplamının 110 milyon TL'yi,

Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 11 milyon TL'yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve

50'den fazla YN ÖKC'ye sahip olan,

e-belge uygulamasına ve e-defter uygulamasına dahil olan mükellefler başvuru yapabilecekler.

Başvuruları kabul edilen bu mükellefler, bildirim tarihini takip eden ayın başından itibaren perakende satış ve hizmet ifalarında YN ÖKC kullanma zorunluluğundan muaf olacaklardır.

Bu muafiyet söz konusu koşulları sağlayan ve talepleri uygun görülen mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de geçerli olacaktır.

Söz konu tutarlar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

Tebliğde belirtilen şartlar kapsamında başvuruda bulunulan yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan "defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler" fiilleri ile aynı Kanunun 359. maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiilleri işleyenler yukarıda ifade edilen muafiyet hükümlerinden yararlanamazlar.

Muafiyet talebi uygun bulunduktan sonra VUK 359. Maddesindeki fiilleri işlediği tespit edilen mükelleflere, muafiyetlerinin iptal edildiğine ilişkin yapılacak tebligat tarihini takip eden ayın son gününe kadar YNÖKC kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

YNÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerin, arka arkaya iki hesap dönemine ait satış veya gayri safi iş hasılatı, bilanço aktif büyüklüğü ile bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplam tutarlarından en az ikisi ilgili hesap dönemi için bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hadlerden %20'yi aşan bir nispette düşük olursa, bu şartın gerçekleştiği yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar YN ÖKC kullanmaya başlamaları zorunlu olacaktır.

YN ÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerin muafiyet şartları taşımadığının, tüm satış işlemlerinde e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenlemediğinin veya bu belgelerin birer örneğinin mezkûr fıkra hükümlerine göre gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek GİB'in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB'den söz konusu belgeleri saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmediğinin tespiti halinde, her bir tespit için 213 sayılı Kanunda yer alan cezalar uygulanacak ve ayrıca bu mükelleflerin muafiyetleri iptal edilecektir. Muafiyetleri iptal edilen mükellefler, iptal işlemine ilişkin kendilerine yapılan tebligat tarihini takip eden ayın sonuna kadar perakende mal satışları ve hizmet ifalarında YN ÖKC kullanmaya başlamak mecburiyetinde olacaktır.

Aynı tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

YN ÖKC'lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesinde geçiş uygulaması :

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında bildirim yöntemi olarak özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını tercih eden mükellefler, bildirim yöntemini değiştirmedikleri sürece aynı yöntem ile YN ÖKC'lerden düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri göndermeye devam edebileceklerdir.”

Söz konusu 566 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

483 Seri No.lu VUK Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

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