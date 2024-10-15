Bilindiği üzere, 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin Hazine...

25.09.2024 tarihli Resmî Gazete'de 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 568 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında elektronik tebligat (e-tebligat) sistemi kurulmuştur.

Elektronik Tebligat sisteminin kurulması ile birlikte teknolojinin sunduğu imkânlar kullanılarak tebligat işlemlerinin daha hızlı, etkin ve ekonomik olarak yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Yayımlanan Tebliğ'de yer alan düzenlemelerle, elektronik tebligat sisteminin sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmak amacıyla hazırlanan Genel Tebliğ ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılacak gerçek ve tüzel kişi alıcıların elektronik tebligat adresi edinmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

Buna göre 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere,

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, bu Tebliğin (4.) numaralı bölümü gereği elektronik tebligat adreslerinin bulunması zorunlu olduğundan elektronik tebligat adreslerinin bulunmaması durumunda bu bölümde açıklandığı şekilde elektronik tebligat adreslerini edinmeleri gerekmektedir.

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları iktisap eden gerçek kişilerin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, bağlı bulundukları bir vergi dairesi bulunmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaları mümkündür.

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları iktisap eden kişilerin bu Tebliğ kapsamında elektronik tebligat adreslerinin olup olmadığı;

a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi aşamasında,

b) Müzayede yoluyla satışlarda (Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç) özel tüketim vergisi beyannamesinin kâğıt ortamında düzenlenerek ilgili vergi dairesine beyanda bulunulması ve verginin ödenmesi aşamasında,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilecektir.

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ithalatta vergilendirildiği durumlarda ise kayıt ve tescil işlemini yapanlar, kayıt ve tescil işleminden önce bu malları iktisap eden kişilerin bu Tebliğ kapsamında elektronik tebligat adreslerinin olup olmadığını Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulayacaklardır.

Anılan tebliğde ayrıca, elektronik tebligat adresi edinmek zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan mahalli idareler.

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları.

c) Engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler.

ç) 18 yaşını doldurmamış olanlar.”

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan yükümlülüklere uymayan mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

568 nolu vuk tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

456 nolu vuk tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.