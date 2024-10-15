ARTICLE
15 October 2024

Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında Kullanımı Artırmak Amacıyla Alt Kullanıcı Tanımlanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sira No: 567)

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

Contributor

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
Explore Firm Details
25.09.2024 tarihli Resmî Gazete'de 552 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 567 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Turkey Tax
Person photo placeholder
Authors

25.09.2024 tarihli Resmî Gazete'de 552 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 567 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ ile; 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları düzenlenen Dijital Vergi Dairesi uygulamasını kullanan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını alt kullanıcı olarak tanımlayarak uygulamanın belirli fonksiyonlarını, tanımladıkları kişilerin kendisi adına kullanabilmelerini sağlayabilmektedirler.

Dijital Vergi Dairesi uygulamasının kullanımını artırmak amacıyla hazırlanan Genel Tebliğle mükelleflerin aralarında elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi veya tam tasdik sözleşmesi imzaladıkları meslek mensuplarını da alt kullanıcı olarak tanımlayarak uygulamanın belirli fonksiyonlarını güvenli bir şekilde kullanabilmelerine imkân sağlayacak şekilde yetkilendirebilmeleri sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Dijital Vergi Dairesini kullanan kişiler istemeleri halinde, aralarında geçerli bir Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi veya gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin sözleşme bulunan meslek mensuplarını da Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebilecektir.

567 Sıra No.lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

552 Sıra No.lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More