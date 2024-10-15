25.09.2024 tarihli Resmî Gazete'de 552 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 567 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ ile; 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları düzenlenen Dijital Vergi Dairesi uygulamasını kullanan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını alt kullanıcı olarak tanımlayarak uygulamanın belirli fonksiyonlarını, tanımladıkları kişilerin kendisi adına kullanabilmelerini sağlayabilmektedirler.

Dijital Vergi Dairesi uygulamasının kullanımını artırmak amacıyla hazırlanan Genel Tebliğle mükelleflerin aralarında elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi veya tam tasdik sözleşmesi imzaladıkları meslek mensuplarını da alt kullanıcı olarak tanımlayarak uygulamanın belirli fonksiyonlarını güvenli bir şekilde kullanabilmelerine imkân sağlayacak şekilde yetkilendirebilmeleri sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Dijital Vergi Dairesini kullanan kişiler istemeleri halinde, aralarında geçerli bir Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi veya gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin sözleşme bulunan meslek mensuplarını da Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebilecektir.

567 Sıra No.lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

552 Sıra No.lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

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