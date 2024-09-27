25 Eylül 2024 tarihli ve 32673 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 567) ile 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değiştirilerek, mükelleflerin 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra: 340) kapsamında aralarında geçerli bir Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi veya 30/7/1995 tarihli ve 22359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:18) kapsamında gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin sözleşme bulunan meslek mensuplarına, kendi adlarına Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem yapabilmesi için yetki verebilmeleri sağlanmıştır.

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