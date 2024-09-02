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2 September 2024

Enflasyon Düzeltmesi İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sira No: 563) Resmî Gazete'de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı'na Gönderilmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Söz konusu Tebliğ ile enflasyon düzeltmesi yapılması gereken 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde...
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Söz konusu Tebliğ ile enflasyon düzeltmesi yapılması gereken 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde, enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğü bulunan mükelleflerden 31/12/2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL'nin altında olanlar tarafından enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

563_serno_vukteb.pdf (gib.gov.tr)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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