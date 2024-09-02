Söz konusu Tebliğ ile enflasyon düzeltmesi yapılması gereken 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde, enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğü bulunan mükelleflerden 31/12/2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL'nin altında olanlar tarafından enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

563_serno_vukteb.pdf (gib.gov.tr)

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