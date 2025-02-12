KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlandı

1 Şubat 2025 tarih ve 32800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9497 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler...

1 Şubat 2025 tarih ve 32800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9497 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile:

5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmış olup,

KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak işletmelere ilişkin sektörler, NACE Rev.2.1 esas alınarak oluşturulan ve Liste yayımlanmıştır.

Kararda yer alan geçiş hükmüne göre

NACE Rev.2.1'e geçiş sağlanıncaya kadar destek işlemlerinin kesintiye uğramaması amacıyla; Listede belirtilen NACE Rev.2.1 kodlarına karşılık gelen kodlar kullanılmak kaydıyla, NACE Rev.2 sınıflandırması da kullanılabilir.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

Liste:

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak İşletmelere İlişkin Sektörler NACE

Rev.2.1 Kod NACE Rev.2.1'deki sektör başlığı Açıklama Açıklamaya ilişkin NACE Rev.2.1 Kodu B Madencilik ve taş ocakçılığı Tüm alt başlıkları dahildir. C İmalat Tüm alt başlıkları dahildir. D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı Tüm alt başlıkları dahildir. E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri Tüm alt başlıkları dahildir. F İnşaat Tüm alt başlıkları dahildir. G Toptan ve perakende ticaret Alkollü içeceklerin toptan ticareti hariçtir 46.34 Tütün ürünlerinin toptan ticareti hariçtir. 46.35 H Ulaştırma ve depolama Tüm alt başlıkları dahildir. I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri İçecek sunum hizmetleri hariçtir. 56.30 J Yayımcılık, radyo ve televizyon yayıncılığı ile içerik üretim ve dağıtım faaliyetleri Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri hariçtir. 59.11 Sinema filmi ve video dağıtım faaliyetleri hariçtir. 59.13 Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir. 59.14 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir. 59.20 K T elekomünikasy on, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri Tüm alt başlıkları dahildir. L Finans ve sigorta faaliyetleri Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri (sadece bu alt başlık dahildir.) 66.22 N Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Hukuk faaliyetleri hariçtir. 69.10 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı hariçtir. 69.20 Veterinerlik hizmetleri hariçtir. 75.00 0 İdari ve destek hizmet faaliyetleri Tüm alt başlıkları dahildir. Q Eğitim Spor ve eğlence (rekreasyon) eğitimi (sadece bu alt başlık dahildir). 85.51 s Kütüphane faaliyetleri dahildir. 91.11

Sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri Arşiv faaliyetleri dahildir. 91.12 Müze ve koleksiyonculuk faaliyetleri dahildir. 91.21 Tarihi alan ve anıt faaliyetleri dahildir. 91.22 Kültürel mirasın konservasyonu, restorasyonu ve diğer destek faaliyetleri dahildir. 91.30 Botanik ve hayvanat bahçesi faaliyetleri dahildir. 91.41 Tabiatı koruma faaliyetleri dahildir. 91.42 Spor tesislerinin işletilmesi (hipodromların işletilmesi hariç) dahildir. 93.11 Fitness merkezlerinin faaliyetleri dahildir. 93.13 Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri dahildir. 93.19 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek faaliyetleri dahildir. 93.19 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer spor amaçlı faaliyetler dahildir. 93.19 T Diğer hizmet faaliyetleri İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri hariçtir. 94.11 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri hariçtir. 94.12 Sendikaların faaliyetleri hariçtir. 94.20 Dini kuruluşların faaliyetleri hariçtir. 94.91 Siyasi kuruluşların faaliyetleri hariçtir. 94.92 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri hariçtir. 94.99 Günlük spa, sauna ve buhar banyosu faaliyetleri hariçtir. 96.23 Ev içi kişisel hizmet faaliyetlerinin sağlanması hariçtir. 96.91 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmet faaliyetleri hariçtir. 96.99

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