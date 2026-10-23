Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Yönelik Yaş Doğrulama Ve Çocukların Korunmasına İlişkin Yeni Düzenleme

Yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kullanıcılara, çocukların güvenliğini ve kişisel verilerini korumak amacıyla ayrıştırılmış hizmet sunulmasını zorunlu tutuyor. Bu kapsamda çocuk hesaplarının varsayılan olarak gizli tutulması ve kamuya açık hale getirilememesi, iletişim ve içerik önerisi özelliklerinin sınırlandırılması öngörülüyor.

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete’de Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yönetmelik ile Türkiye’den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarının çocuklara sundukları hizmetlerde uymaları gereken kurallar belirlenerek yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmetler ve ebeveyn kontrol mekanizmalarına ilişkin yeni yükümlülükler getirildi.

15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunulamayacak

Yönetmelik uyarınca sosyal ağ sağlayıcıları,

15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve kullanıcıların yaşlarını hesap oluşturma aşamasında doğrulamakla yükümlü olacak. Yaş doğrulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan ve kullanıcının gerekli yaş koşullarını sağlayıp sağlamadığını gösteren bir doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu yöntemle, kullanıcıların kimlik bilgileri sosyal ağ sağlayıcılarıyla paylaşılmadan yaş doğrulaması yapılabilecek.

15–17 yaş grubuna ayrıştırılmış hizmet sunulacak

Yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kullanıcılara, çocukların güvenliğini ve kişisel verilerini korumak amacıyla ayrıştırılmış hizmet sunulmasını zorunlu tutuyor. Bu kapsamda çocuk hesaplarının varsayılan olarak gizli tutulması ve kamuya açık hale getirilememesi, iletişim ve içerik önerisi özelliklerinin sınırlandırılması öngörülüyor.

Ayrıca çocuk hesaplarında canlı yayın yapılması, davranışsal profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam gösterimi ile bağımlılık riskini artırabilecek platform özellikleri yasaklanıyor. Bu yükümlülükler, sosyal ağ sağlayıcılarının mevcut hesap yönetimi, reklam ve içerik önerisi sistemlerini gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapmasını gerektirecek.

Ebeveynlere hesap ve kullanım kontrolü sağlanacak

Sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveynlerin çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilmesine, kullanım sürelerini sınırlandırabilmesine ve ücretli işlemleri kontrol edebilmesine imkân tanıyan ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak.

Başvuru ve itirazlar insan incelemesine de tabi olacak

Yaş doğrulama sonuçları ile hesaplara uygulanan kısıtlamalara karşı Türkçe, ücretsiz ve erişilebilir başvuru ve itiraz mekanizmaları oluşturulması gerekiyor. İtirazların yalnızca otomatik sistemlerle değil, gerçek insanlar tarafından da incelenmesi öngörülüyor. Başvuru ve itirazlara ilişkin istatistiklerin yıllık olarak Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilmesi ve kamuya açıklanması da gerekiyor.

Mevcut hesapların 31 Mart 2027’ye kadar doğrulanması gerekiyor

1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik kapsamında, yürürlük tarihinden önce açılmış ve yaş doğrulama belirteciyle doğrulanmamış hesapların 31 Mart 2027 tarihine kadar doğrulanması gerekiyor. Doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak, 15–17 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları ise çocuklara özgü hizmet kurallarına tabi olacak. Yükümlülüklere aykırılık halinde 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptırımlar uygulanabilecek.

Yönetmelik kapsamındaki sosyal ağ sağlayıcılarının yaş doğrulama altyapılarını, çocuk kullanıcılarına yönelik hesap ve gizlilik ayarlarını, reklam ve içerik önerisi sistemlerini ve ebeveyn kontrol mekanizmalarını yeni düzenlemeye uygun hale getirmeleri gerekiyor.

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