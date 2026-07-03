Ticari Reklam Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik reklam uygulamalarına kapsamlı değişiklikler getiriyor. Değişiklikler, özellikle dijital pazarlama, reklamlarda yapay zeka kullanımı, sosyal medya etkileyicisi (influencer) reklamları, çevresel iddialar ve indirimli satış uygulamalarına odaklanıyor.

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1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik reklam uygulamalarına kapsamlı değişiklikler getiriyor. Değişiklikler, özellikle dijital pazarlama, reklamlarda yapay zeka kullanımı, sosyal medya etkileyicisi (influencer) reklamları, çevresel iddialar ve indirimli satış uygulamalarına odaklanıyor.

Reklamlarda yapay zeka kullanımı

Yapay zeka kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşması reklam mevzuatında da kendini göstermiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında artık reklamlarda, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde etkileyecek şekilde yapay zekâ veya başka bir yazılımın kullanılması veya yapay zekâ kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu hususun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi gerekecektir.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği veya kullandığı izlenimi verdiği veya tavsiyede bulunduğu reklamlar yapılamayacaktır.

Sosyal medya etkileyicileri (influencerlar) aracılığıyla yapılan reklamlar

Değişiklik öncesinde Ticaret Bakanlığı kendi çıkardığı bir kılavuz kapsamında, sosyal medya etkileyicileri (influencerlar) aracılığı ile yapılan reklamları takip etmekteydi.

Yapılan değişiklikler kapsamında Yönetmeliğe yeni bir madde eklenerek sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan reklamlara özel kurallar getirilmiştir; içerikte “Reklam” veya “Tanıtım” ibaresi ile birlikte reklam verene ilişkin belirli bir açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Sosyal medya paylaşımındaki reklam etiketlerinin renk, arka plan, konum ve görünürlük bakımından kolayca fark edilir olması; birden fazla paylaşıma yayılan içeriklerde her paylaşımda yer alması gerekmektedir.

Yalnızca sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde “[reklam veren] hakkında reklam/tanıtım içerir.” ifadesine yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

İndirimli satış reklamları

İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat tespiti yapılırken, indirimden önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınmaktaydı. Değişiklik ile birlikte bu süre artık 10 güne düşürülmüştür.

Ayrıca hizmet satışlarına ilişkin indirimli satış reklamları da meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlere ilişkin reklamlar ile aynı uygulama kapsamına alınmış olup bu reklamlarda da artık indirimden önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın değil, indirimden bir önceki fiyatın esas alınacağı düzenlenmiştir.

Bir mal veya hizmetin farklı satış kanalları üzerinden satışa sunulması halinde, indirimden önceki fiyat, yalnızca indirimin yapıldığı kanaldaki fiyat dikkate alınarak belirlenecek, diğer kanallarda yapılacak indirimli satış için esas alınmayacaktır.

Müşteri sadakati uygulamalarına ilişkin reklamlar ve koşullu satış reklamları da belli şartlarla indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi kılınmıştır.

Çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlar

Değişiklik kapsamında bir mal veya hizmetin çevresel fayda sağladığı veya çevreye olumsuz etkisinin azaltıldığı veya bulunmadığına ilişkin ibareler veya görsel olarak “çevresel beyan” olarak tanımlanmıştır.

Değişiklik öncesinde de reklamlarla tüketicilerin çevre duyarlılığını ya da bilgi eksikliğinin istismar edilemeyeceğini yönünde düzenleme vardı. Değişiklik ile birlikte çevresel beyanlarda belirtilen sertifika ve onayları yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgeler ile ispatlanmış olması zorunluluğu getirilmiştir.

Çevresel beyan niteliğindeki genel içerikli kavram ve ibarelerin tüketici nezdinde belirsizlik yaratmaması, beyanın ürün veya hizmetin hangi bölümüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi gerekliliği gibi düzenlemelerle bu beyanların istismarına karşı daha açık yasaklar düzenlenmiştir.

Takviye edici gıdalara ilişkin reklamlar

Değişiklik öncesinde “takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamının hiçbir şekilde yapılamayacağı” düzenlemesi mevcut idi. Değişiklikle birlikte artık gıda reklamlarında olduğu gibi takviye edici gıdalar için de sağlık beyanı kapsamına giren hususların karşılaştırmaya konu edilemeyeceği düzenlemesi getirilmiştir.

Ayrıca takviye edici gıdaların, normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimi uyandırmak suretiyle reklamı yapılamayacağı öngörülmüştür.

Hedefli reklamcılık

Değişiklikle getirilen yeni hükümler çerçevesinde, tüketicilerin çevrimiçi davranışları, tercihlerine ilişkin geçmiş kayıtlar, konum bilgileri, demografik veriler veya benzeri kişisel veriler analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel olarak reklam içeriğinin sunulması faaliyetleri “hedefli reklamcılık” olarak tanımlanmıştır.

Hedefli reklamcılık, reklamın hangi kriterler kullanılarak ilgili tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgilerin tüketiciye sunulması koşuluyla gerçekleştirilebilecektir.

Tüketicinin çocuk olduğunun bilindiği ve/veya bilinmesinin beklendiği durumlarda ise kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri ile hedefli reklam yapılamayacaktır.

Açık yasak

Beşerî tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamının yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Tüketicilere yönelik reklamlarda, önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmayan ve bir menfaat karşılığında verilen ödüllere ilişkin bilgilere yer verilemeyeceği açıklanmıştır.

Tüketici değerlendirmelerine ilişkin düzenlemeler

Değişiklikler kapsamında, satın alım sürecine ilişkin doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca değerlendirmelerin kısıtlanması ile ilgili belirli düzenlemeler getirilmiştir. Değerlendirmenin yayımlanmasından önce satıcıya tanınan süre 72 saatten 48 saate düşürülmüştür.

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