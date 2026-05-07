02/05/2026 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Article Insights

Tunca Attorney Partnership are most popular: within Consumer Protection topic(s)

in Turkey

I. GİRİŞ

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 21/11/2003 tarihli ve 25296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) önemli bir yapısal değişiklik gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle Yönetmelik’e 12’nci maddeden sonra gelmek üzere “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi” başlıklı 12/A maddesi eklenmiştir.

Avukatlık mesleğinde reklam yasağı, yalnızca meslek içi rekabeti sınırlayan teknik bir düzenleme olmayıp; mesleğin kamusal niteliğini, bağımsızlığını, güvenilirliğini ve etik çerçevesini korumaya yönelik temel bir normatif alanı ifade etmektedir. Bu bağlamda reklam yasağına ilişkin kurallar, avukatlık faaliyetinin ticarileşmesini önlemeyi, meslek onurunu korumayı ve avukat-müvekkil ilişkisinin güven esasına dayalı yapısını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle avukatların görünürlük alanlarının genişlemesi; sosyal medya, internet siteleri ve diğer çevrimiçi platformlar üzerinden yapılan paylaşımların yaygınlaşması, reklam yasağının uygulanmasında yeni denetim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede yapılan değişiklik, reklam yasağı ihlallerinin daha etkin, sistematik ve merkezi bir yapı tarafından izlenmesini sağlamak amacıyla kabul edilmiş olup, mevcut disiplin sistemine yeni bir izleme ve koordinasyon mekanizması eklemektedir.

II. DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Yönetmelik’e eklenen 12/A maddesi ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi (“Merkez”) kurulması öngörülmüştür. Söz konusu Merkez, beş üyeden oluşmakta olup; üyeleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllık süreyle belirlenmektedir. Üyelerin belirlenmesinde avukatlık disiplin hukukuna ilişkin yeterliliklerinin dikkate alınması ve disiplin cezası almamış olmaları şartının aranması, Merkez’in salt idari bir birimden ziyade meslek etiği ve disiplin hukuku bakımından belirli bir uzmanlık seviyesine sahip bir yapı olarak tasarlandığını göstermektedir.

Merkez’in görev alanı, yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia olunan reklam yasağı ihlallerinin tespiti, bu ihlallerin Türkiye Barolar Birliği’ne raporlanması ve sürecin barolar nezdinde takip edilmesini kapsamaktadır.

Merkez’in en işlevsel yetkilerinden biri, reklam yasağı ihlallerine ilişkin olarak re’sen veya bildirim üzerine harekete geçebilmesidir. Bu düzenleme ile denetim mekanizması, yalnızca şikâyete bağlı işleyen reaktif bir yapıdan çıkarılarak, ihlallerin kendiliğinden tespit edilebildiği proaktif bir modele dönüştürülmektedir. Bu durum, özellikle kamuya açık dijital içeriklerin yaygınlığı dikkate alındığında, reklam yasağının uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik yorumlanmaktadır.

Düzenlemenin önemli bir diğer boyutu, ilgili baronun Merkez tarafından iletilen ihlal iddiası hakkında vereceği kovuşturma açılması veya açılmaması yönündeki kararını Merkez’e de bildirmekle yükümlü kılınmasıdır. Bu hüküm, baroların reklam yasağı ihlallerine ilişkin uygulamalarının Türkiye Barolar Birliği tarafından izlenebilmesini mümkün kılmakta ve bu suretle farklı barolar arasında ortaya çıkabilecek uygulama farklılıklarının tespitine zemin hazırlamaktadır.

III. SONUÇ

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yapılan bu değişiklik, avukatlık mesleğinde reklam yasağına ilişkin denetim mekanizmasını güçlendirmeye yönelik önemli bir yapısal düzenleme niteliğindedir. Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi’nin kurulmasıyla birlikte, ihlallerin daha etkin şekilde tespit edilmesi, disiplin süreçlerinin merkezi düzeyde izlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Bununla birlikte düzenleme, bazı hukuki tartışmaları da beraberinde getirebilecek nitelikte olup; özellikle reklam yasağı ile ifade özgürlüğü ve çalışma özgürlüğü arasındaki dengenin korunması büyük önem taşımaktadır. Avukatların mesleki faaliyetlerini tanıtma, kamuoyunu bilgilendirme ve uzmanlık alanlarını açıklama haklarının, reklam yasağı kapsamında maksadını aşabilecek geniş yorumlarla sınırlandırılması, ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil edebilecektir. Bu nedenle düzenlemenin uygulanmasında, reklam yasağının amacının meslek onurunu korumak olduğu göz önünde bulundurularak, sınırlamaların gerekli ve orantılı olup olmadığı somut olay bazında değerlendirilmeli ve Merkez tarafından yetkilerin ölçülü, objektif ve öngörülebilir şekilde kullanması gerekmektedir.

Ayrıca Merkez’in re’sen tespit yetkisinin kullanımında objektif kriterlerin belirlenmemiş olması, uygulamada öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik açısından bazı riskler doğurabileceğinden, Merkez’in çalışma usul ve esaslarının zaman içinde netleştirilmesinin, denetim faaliyetlerinin şeffaf ve ölçülü şekilde yürütülmesinde önem arz edeceği açıktır. Reklam yasağının uygulanmasında meslek onurunun korunması ile avukatların ifade ve mesleki görünürlük özgürlüğü arasındaki denge gözetildiği ölçüde, söz konusu değişikliğin avukatlık mesleğinde etik standartların güçlendirilmesine ve avukatlık disiplin hukukunun etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.