İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Hukuki Ve Cezai Boyutları

İnternet teknolojilerinin hayatın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte bireylerin iletişim biçimi köklü bir dönüşüm geçirmiş; artık kişiler sosyal medya platformları, çevrim içi forumlar, bloglar, video paylaşım siteleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla düşüncelerini sınır tanımaksızın ifade edebilmektedir. Bu durum, ifade özgürlüğünün alanını genişletmekle birlikte, aynı zamanda hakaret, tehdit, iftira ve kişisel hak ihlalleri gibi suçların dijital ortamda daha kolay, daha hızlı ve çoğu zaman daha etkili biçimde işlenmesine zemin hazırlamıştır.

Hakaret eylemi yüz yüze gerçekleştiğinde failin kimliğinin belirlenmesi daha kolayken, internet ortamında kullanılan anonim hesaplar, VPN'ler, yabancı sunucular ve silinen içerikler delil elde etme sürecini güçleştirmektedir. Bu nedenle internet üzerinden hakaret suçu, klasik hakaret suçundan farklı dinamiklere sahip olup hem Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi hem de 5651 sayılı Kanun1 çerçevesinde ayrı bir değerlendirme gerektirir.

Ayrıca internet ortamının "kalıcılık" özelliği, hakaretin etkisini daha ağırlaştırabilir; zira geleneksel hakarette sözün etkisi sınırlıyken, çevrim içi bir paylaşım geniş kitlelere ulaşarak mağdurun kişilik haklarını çok daha ciddi şekilde zedeleyebilir. Bu nedenle doktrin, internet hakaretinde "yayılma hızı" ve "erişim genişliği" kavramlarını öne çıkarmaktadır.

A. İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Hukuki Çerçevesi

1. TCK m. 125-131 Hükümlerinin İnternet Bağlamındaki Uygulaması

TCK m. 125, hakareti "bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı" olarak tanımlar ve suçu çeşitli şekillerde cezalandırır. İnternet üzerinden hakaret, çoğunlukla; sosyal medya paylaşımı, yorum, mesaj, tweet, hikâye, gönderi, canlı yayın sırasında yapılan sözler, anonim hesap üzerinden yazılan ifadeler şeklinde karşımıza çıkar.

TCK m. 125/2'de düzenlenen "somut bir fiil isnadı" ile "sövmek" ayrımı internet ortamında sıkça gündeme gelir; özellikle sosyal medya dilinin argo, alaycı ve sembolik yapısı, mahkemelerin değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır. Bir ifadenin eleştiri mi, ağır eleştiri mi yoksa hakaret mi olduğu çoğu zaman bağlama, hedef kitlesine, paylaşımın tonuna ve sosyal medya kültürüne göre değişmektedir.

TCK m. 125/4'te düzenlenen alenen işleme hâli, internet davalarının neredeyse tamamında uygulanır; çünkü sosyal medyada yapılan paylaşımların geniş bir kitle tarafından görülme ihtimali, suçu otomatik olarak daha ağır yaptırımlı hâle getirir.

2. 5651 s. Kanun'un Getirdiği Ek Sorumluluk

5651 sayılı Kanun, internet ortamında yapılan hukuka aykırı yayınlarla mücadele için hem erişim engelleme hem içerik çıkarma hem de trafik bilgisi saklama yükümlülüklerini düzenler. İnternet üzerinden hakaret suçlarında; içerik sağlayıcı (ilgili paylaşımı yapan), yer sağlayıcı (platformu barındıran), erişim sağlayıcı (internet bağlantısını sağlayan), sosyal ağ sağlayıcısı (X, Instagram, Facebook gibi) farklı düzeylerde sorumlu olabilir.

Hakaret içeren bir paylaşım şikâyet konusu olduğunda savcılık çoğu zaman sosyal ağ sağlayıcısından kullanıcı bilgisi talep eder; ancak bu bilgi yurtdışında bulunan bir şirket tarafından saklanıyorsa, yanıt alma süreci gecikebilir veya tamamen sonuçsuz kalabilir. 5651 sayılı Kanun'un 9 ve 9/A maddeleri, içerik çıkarma ve erişim engelleme prosedürünü düzenler. Hakaret içeren paylaşımın hızla yayılması nedeniyle mağdur açısından bu hükümler, cezai soruşturma tamamlanmadan önce dahi etkili bir koruma sağlayabilir.

Bununla birlikte delil güvenliği bakımından içerik silinmeden önce ekran görüntüsü, URL bilgisi, paylaşım zamanı ve platform kayıtlarının saklanması büyük önem taşır.

B. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

1. Delil Tespiti Zorlukları

İnternette işlenen hakaret suçlarında en büyük sorun failin kimliğinin belirlenmesidir. Anonim hesaplar, farklı ülke sunucuları, VPNve proxy kullanımı, log kayıtlarının kısa süre tutulması, platformların bilgi vermeye gönülsüz olması gibi unsurlar fail tespitini zorlaştırır.

5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı ve sosyal ağ sağlayıcılarının trafik bilgilerini belirli süre saklamaları gerekir. Ancak uygulamada eksik log tutulması, teknik hata veya yurt dışındaki sosyal medya platformlarının yanıt vermemesi nedeniyle birçok dosya faili meçhul olarak kalmaktadır. Bu nedenle doktrinde, sosyal ağ sağlayıcılarıyla adli makamların daha etkin işbirliği tesis etmesi, log saklama sürelerinin artırılması ve delil koruma prosedürlerinin güçlendirilmesi önerilmektedir.

2. İçeriğin Yayılma Hızı

Sosyal medya ortamında yapılan hakaret, geleneksel ortamlara kıyasla çok daha hızlı şekilde yayılabilir. Bir gönderinin: Beğenilmesi, alıntılanması, yeniden paylaşılması, ekran görüntüsü alınarak başka platformlarda dolaşıma girmesi mağdurun zararını katlayabilir. Bu nedenle bazı akademik görüşler, internet hakaretinde "zararın katlanarak büyümesini" tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir etken olarak öne çıkarmaktadır.

3. Alternatif Çözüm Yöntemleri

Hakaret suçu çoğu durumda uzlaştırmaya tabi suçlardandır. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerde tarafların karşı karşıya gelmekten çekinmesi, süreçlerin hem hukuki hem duygusal açıdan yıpratıcı olması, tarafların uzlaşma yoluna gitmesini pratik hâle getirmektedir.

Uzlaştırmanın sağlanamaması hâlinde bazı durumlarda arabuluculuk, özellikle tazminat talepli hukuk davalarında tercih edilen yöntemdir. Arabuluculuk mekanizması; süreci hızlandırır, daha düşük maliyet sağlar, tarafların birbirinden beklentilerini yumuşatır, pişmanlık ve özür mekanizmalarını devreye sokarak sosyal barışı destekler. Ancak ağır hakaret içeren, kişisel onur ve haysiyeti ciddi şekilde zedeleyen vakalarda uzlaştırma ve arabuluculuk her zaman uygun bir çözüm olmayabilir. Bu nedenle olayın niteliğine göre değerlendirme yapılmalıdır.

Sonuç

İnternet üzerinden hakaret suçu, dijital çağın en yaygın kişilik hakkı ihlallerinden biri hâline gelmiş; teknik, hukuki ve cezai yönleriyle geleneksel hakaret suçundan ayrılmıştır. TCK m. 125 ila 131 hükümleri ile 5651 sayılı Kanun birlikte ele alındığında, internet hakaretinin hem cezai yaptırımı hem de erişim engelleme/içerik kaldırma gibi özel koruma araçları bulunmaktadır.

Bununla birlikte uygulamada kimlik tespiti, delil saklama, sosyal medya şirketlerinden yanıt alınamaması, paylaşımların hızla yayılması ve kişilik haklarında oluşan derin zararlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Alternatif çözüm mekanizmaları bazı uyuşmazlıklarda etkili olsa da dijital ortamın anonimlik ve kalıcılık özellikleri, mağdurun korunması için daha sistematik adımlar atılması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, internet üzerinden hakaret suçunun etkin biçimde soruşturulabilmesi için hem teknolojik araçların geliştirilmesi hem de sosyal medya platformlarının Türk adli makamları ile daha şeffaf işbirliği yapması zorunludur.

Dipnotlar

1. R.G.: 23.05.2007, 26530 (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5651&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5)

