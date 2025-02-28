Türk Armatörler Birliği Gemi İnsanlarının Sosyal Medya Paylaşımlarına Yönelik Önemli Bir Rehber Yayımlamıştır

Gemi sahiplerinin, gemi insanlarının özellikle aileleri ile iletişim imkanlarını geliştirme, sosyal çevreden kopmamalarını sağlama ve bu nedenle de gemilerde internet kullanımı konusunda gerekenleri yapma sorumluluğu, MLC'de de yer bulmuş ve hatta son değişikliklerle daha da teşvik edilmiş bir konudur.

Ancak gemi insanlarının kendilerine tanınan bu hakkı yer yer kötüye kullanması; amaç kötü niyet olmasa da sonuçlarının ciddi zarar ve riskler doğurması maalesef son dönemlerde sık yaşanan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de gemi operasyonları ve gemi kazalarına ilişkin paylaşımlar hukuki süreçlerin aleyhe etkilenmesine yol açabilmekte, yasal sorumluluklar doğurabilmektedir.

Bahse konu hususlar gözetilerek de "Türk Armatörler Birliği" tarafından, gemi insanlarının sosyal medya paylaşımları hakkında uygulama rehberi yayımlanmıştır.

Söz konusu rehberin ana başlıkları şu şekilde özetlenebilecektir;

İş ilişkisini düzenleyen mevzuat gemiyi gemi insanlarının iş yeri olarak tanımlamakta ve iş yeri sınırlarında yapılan her türlü eylemin, işverene sorumluluk yükleyebileceğini belirtmekte olup işyerinde yapılan uygunsuz davranışların iş akdinin feshi için sebep oluşturabileceği,

6698 sayılı KVKK gereği, gemi içindeki diğer personelin kişisel verilerinin sosyal medya paylaşımlarında ifşa edilmesi durumunda, gemi insanının çalıştığı şirketin "veri sorumlusu" sıfatıyla yasal sorumluluk altına girebileceği ve yüksek idari para cezalarına çarptırılabileceği,

Ayrıca bu paylaşımların diğer gemi insanları açısından TCK.'nın 134. maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak da değerlendirilebileceği,

Gemi operasyonlarına veya kazalara ilişkin sosyal medya paylaşımlarının ilaveten ticari sırların açığa çıkmasına, hukuki süreçlerde aleyhte delil oluşturulmasına ve armatörün itibar kaybına yol açabileceği,

Açık bir şekilde vurgulanarak, gemi sahipleri şu hususlara önemle teşvik edilmiştir;

Sosyal medya kullanımına ilişkin kurallar ve politikalar belirleme

Gemi insanlarına sosyal medya paylaşımlarının hukuki ve ticari sonuçları hakkında eğitimler verme

Denetim ve disiplin mekanizmaları oluşturma

Gemi insanlarının sosyal medya yükümlülüklerini iş sözleşmeleriyle düzenleme

Bu rehberin öncülüğünde gemi sahiplerinin, gemi işletmecilerinin gerekli düzenlemelere başlamasının yerinde olacağı kuşkusuzdur.

Söz konusu uygulama rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://armatorlerbirligi.org.tr/wp-content/uploads/2024/12/Gemi-Insanlarinin-Sosyal-Medya-Paylasimlari-Hakkindaki-Uygulama-Rehberi.pdf

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

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