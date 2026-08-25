Sermaye Şirketlerinde Ticaret Siciline Tescile Tabi Olan Ve Olmayan Hususlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) sistematiğinde ticaret sicili, ticari hayatın güvenliğini, şeffaflığını ve aleniyetini temin eden en temel kurumlardan biridir.

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1. Giriş ve Kavramsal Çerçeve

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) sistematiğinde ticaret sicili, ticari hayatın güvenliğini, şeffaflığını ve aleniyetini temin eden en temel kurumlardan biridir. Ticaret sicili, tacirlerin ve ticari işletmelerin hukuki durumlarını üçüncü kişilere duyurarak ticari işlemlerde güven ve istikrar sağlamayı hedefler. Bu aleniyet fonksiyonu, özellikle ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan sermaye şirketleri (Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) açısından hayati bir öneme sahiptir.

Ticaret sicilinde kural olarak numerus clauses ilkesi geçerlidir. TTK m. 27 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği (TSY) uyarınca, ancak kanunun veya ilgili mevzuatın açıkça tescilini emrettiği veya izin verdiği hususlar ticaret siciline tescil edilebilir. Kanunda öngörülmeyen bir hususun tarafların iradesiyle sicile tescil ettirilmesi hukuken mümkün olmadığı gibi, tescili zorunlu olan bir hususun sicil kayıtlarına intikal ettirilmemesi de çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır.

Sermaye şirketlerinin yaşam döngüsündeki işlemler, sicile tescil zorunluluğu bakımından iki ana gruba ayrılır: Tescile tabi olan hususlar ve tescile tabi olmayan (iç ilişkide kalan) hususlar. Bu ayrım, işlemin geçerliliği, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilirliği ve işlemin doğurduğu hukuki etki (kurucu/bildirici etki) bakımından belirleyicidir.

2. Sermaye Şirketlerinde Ticaret Siciline Tescile Tabi Hususlar

Sermaye şirketlerinde tescile tabi hususlar; şirketin kuruluşu, yapısal değişiklikleri, esas sözleşme/şirket sözleşmesi değişiklikleri, temsil ve yönetim yetkileri ile sona erme aşamalarını kapsar. Bu işlemler sicile tescil edilirken taşıdıkları hukuki etki bakımından kurucu (inşai) veya bildirici (izhari/açıklayıcı) nitelikte olabilir.

2.1. Kuruluş ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması

Sermaye şirketlerinin tüzel kişilik kazanması tescil ile gerçekleşir:

Anonim Şirketler (TTK m. 355): Anonim şirket, kurucuların esas sözleşmeyi imzalaması ve kanuni şartların yerine getirilmesinin ardından ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Buradaki tescil kurucu (inşai) etkiye sahiptir.

Limited Şirketler (TTK m. 588): Limited şirket de aynı şekilde ticaret siciline tescil edildiği anda tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce şirket adına yapılan işlemlerden doğan sorumluluk kuruculara aittir.

2.2. Şirket Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketin anayasası niteliğindeki esas sözleşmede yapılan her türlü tadil tescile tabidir (TTK m. 456, m. 589):

Sermaye Artırımı ve Azaltımı: Sermaye artırım kararı ve sermayenin fiilen artırılması tescil ile hukuki geçerlilik kazanır (kurucu etki). Sermaye azaltımında ise alacaklılara çağrı ve denetim raporlarının tamamlanmasının ardından tescil şarttır.

Şirket Unvanı, Amaç ve Konu, Merkez Değişiklikleri: Şirketin unvanının değiştirilmesi, faaliyet konusunun genişletilmesi/daraltılması veya şirket merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınması tescil ve ilan edilmek zorundadır.

Süre Uzatımı veya Esas Sözleşmedeki Diğer Zorunlu Unsurların Değişimi: Şirket süreli kurulmuşsa sürenin uzatılması veya organların yetki dağılımına ilişkin esas sözleşme maddelerinin değişimi tescile tabidir.

2.3. Temsil ve Yönetim Organlarına İlişkin İşlemler

Şirketin dış dünyayla olan ilişkisini düzenleyen yönetim ve temsil mekanizmasındaki değişiklikler kamu güvenliği gereği tescile tabidir:

Yönetim Kurulu / Müdürlerin Seçimi ve Görev Dağılımı: Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin seçilmesi, görev süreleri ve görevden alınmaları tescil edilir (TTK m. 359, m. 623). Bu tescil bildirici niteliktedir; işlem genel kurul veya ortaklar kurulu kararıyla doğar, tescille üçüncü kişilere duyurulur.

Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ve İç Yönerge: TTK m. 371/3 uyarınca temsil yetkisi sadece iki şekilde sınırlandırılabilir ve tescil edilebilir:

Merkez veya şube işlerine hasredilme,

Birlikte temsil (çift imza) kuralı.

Bu iki hal dışındaki sınırlamalar (örneğin miktar sınırlaması veya konu sınırlaması) üçüncü kişilere karşı kural olarak tescil edilemez. Ancak TTK m. 367 ve m. 371/7 uyarınca, yönetim yetkisinin devrine ilişkin hazırlanan iç yönergenin tescil ve ilanı ile belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarının atanması tescile tabidir.

İmza Yetkilileri ve İmza Sirküleri: Şirketi münferiden veya müştereken temsile yetkili kılınan kişilerin imza yetkileri tescil ettirilir.

2.4. Ortaklık Yapısındaki Belirli Değişiklikler

Tek Ortaklık Durumu (TTK m. 338/2, m. 574/2): Anonim veya limited şirketin kuruluşunda tek ortak bulunması veya payların sonradan tek bir kişide toplanması halinde; bu durum, tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile birlikte yönetim organı tarafından 7 gün içinde tescil ve ilan ettirilmelidir.

Limited Şirketlerde Pay Devri (TTK m. 595/7): Limited şirketlerde esas sermaye payının devri noter onaylı sözleşme ve genel kurul onayı (sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça) ile gerçekleşir. Müdürler, pay devrinin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdür. Anonim şirketlerde pay devri tescile tabi bir husus değildir.

Şirketler Topluluğunda Hâkimiyet ve Pay Oranı Eşiklerinin Bildirimi ve Tescili (TTK m. 198): Bir sermaye şirketinin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %5, %10, %20, %25, %33, %50, %67 veya %100’ünü temsil eden paylarına sahip olunması veya payların bu yüzdelerin altına düşmesi halinde;

Pay iktisap eden veya elden çıkaran teşebbüs, durumu 10 gün içinde sermaye şirketine ve yetkili kurumlara bildirir.

Şirket de bildirimi aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde söz konusu pay durumunu ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirmek zorundadır.

Hukuki Niteliği ve Özel Yaptırımı: Bu tescil bildirici niteliktedir. Ancak TTK m. 198/3 uyarınca tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil tüm pay sahipliği hakları donar.

2.5. Yapısal Değişiklikler, Tasfiye ve Terkin

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme (TTK m. 134-194): Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya limited şirketten anonim şirkete (veya tersi) dönüşmesi işlemleri tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Buradaki tescil kurucu (inşai) niteliktedir.

Fesih ve Tasfiyeye Giriş: Şirketin genel kurul kararı, mahkeme kararı veya kanuni infisah nedenleriyle tasfiyeye girmesi, tasfiye memurlarının atanması tescile tabidir.

Tasfiyeden Dönülmesi: İflasın kaldırılması veya sürenin uzatılması gibi durumlarda tasfiyeden dönme kararı tescil edilmelidir.

Ticaret Sicilinden Terkin (Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi): Tasfiye sürecinin tamamlanması ve alacaklıların tatmin edilmesinin ardından şirketin sicilden silinmesi (terkini) tescil ile gerçekleşir ve tüzel kişilik tescille son bulur (kurucu etki).

2.6. Bağımsız Denetçi Seçimi ve Tescil Rejimi (TTK m. 399)

6102 sayılı TTK m. 397 ve ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bağımsız denetime tabi kılınan sermaye şirketlerinde denetçi seçimi, ticaret siciline tescili emredici olarak öngörülen hususlardandır. TTK m. 399/2 uyarınca yönetim organı (A.Ş.’de yönetim kurulu, Ltd. Şti.’de müdürler); gerek genel kurul tarafından seçilen gerekse mahkemece atanan bağımsız denetçiyi gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirmek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ve şirket internet sitesinde ilan ettirmekle yükümlüdür. Bağımsız denetçinin tescili bildirici (açıklayıcı) niteliktedir; görevin kaynağı genel kurul seçimi ve akdedilen denetim sözleşmesidir.

2.7 Şube Açılışı, Şube Temsilcileri ve Şubenin Kapanışı (TTK m. 40 ve TSY m. 118 vd.)

Sermaye şirketlerinin merkeze bağlı olarak ticari faaliyetlerini genişletmek amacıyla açtıkları şubeler, ticaret sicili aleniyet rejimine tabidir:

Tescil ve İlan Zorunluluğu (TTK m. 40/3): Sermaye şirketleri, gerek merkezlerinin bulunduğu sicil çevresinde gerekse başka bir sicil çevresinde veya yurt dışında açtıkları her şubeyi, yetkili organın (A.Ş.’de yönetim kurulu, Ltd. Şti.’de müdürler kurulu/genel kurul) alacağı şube açılış kararı tarihinden itibaren şubenin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır.

Tescil Kapsamı: Şubenin ticaret unvanı (merkez unvanına şube eki getirilerek), açık adresi, sermayesi (şubeye sermaye tahsis edilmişse) ve şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürleri ile temsil yetkisinin sınırları tescil edilir.

3. Sermaye Şirketlerinde Ticaret Siciline Tescile Tabi Olmayan Hususlar

Tescilde kanunilik ilkesi gereği, kanunda açıkça sayılmayan veya yalnızca şirketin iç işleyişini, operasyonel süreçlerini ve ticari sırlarını ilgilendiren kararlar ticaret siciline tescil edilemez ve edilmemelidir.

3.1. Anonim Şirketlerde Pay Devirleri ve Pay Sahipliği Değişiklikleri

Anonim şirketler sermaye odaklı ve pay devrinin serbestliği (TTK m. 491 vd.) esasına dayanan yapılardır. Bu doğrultuda:

Pay Devirleri: Anonim şirketlerde nama veya hamiline yazılı pay senetlerinin ya da çıplak payların devri ticaret siciline tescil edilmez. Devir, zilyetliğin devri, ciro veya alacağın temliki hükümleri uyarınca gerçekleşir ve şirketin pay defterine işlenir. Pay defteri bir iç kurumsal kayıttır; sicil aleniyetine konu olmaz.

İstisna: Yukarıda belirtildiği üzere, payların tamamının tek bir kişide toplanması (tek pay sahipliği) kamu düzeni ve şeffaflık gereği istisnaen tescile tabidir (TTK m. 338/2). Bunun haricindeki çok ortaklı anonim şirketlerde pay sahibi değişiklikleri sicile bildirilmez.

3.2. İç İlişkiye ve Operasyona Yönelik Genel Kurul Kararları

Genel kurul tarafından alınan ancak esas sözleşme değişikliği niteliği taşımayan kararlar tescile tabi değildir:

Finansal Tabloların Onaylanması ve İbra: Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin mali ve idari faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri (aklanmaları) tescil edilmez.

Kar Dağıtımı, Huzur Hakkı Kararları: Net dönem karının dağıtılması, yedek akçelere aktarılması, sermayeye eklenmeksizin ortaklara ödenmesine, veya yönetim/müdürler kurulu üyelerine huzur hakkı dağıtımına ilişkin genel kurul kararları tescil dışıdır.

İç Yönerge Dışındaki Yönetimsel Tavsiye Kararları: Genel kurulun iç ilişkiye yönelik aldığı yönetsel veya bağlayıcı olmayan tavsiye kararları sicile tescil edilmez.

3.3. Temsil Yetkisi Doğurmayan İç Görev Dağılımları ve Atamalar

Yönetim organının üçüncü kişileri bağlamayan, yalnızca şirket içi iş bölümüne ve idari hiyerarşiye ilişkin kararları tescil konusu yapılamaz:

Murahhas Üye Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin İç Görevleri: Temsil yetkisi bulunmayan veya sadece denetim/gözetim amacıyla oluşturulan komite üyeleri (örneğin Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi) tescil edilmez.

Departman Müdürleri ve Alt Düzey Personel Atamaları: TTK m. 367/371 kapsamında usulüne uygun tescil edilen ticari vekillik sınırları dışında kalan; İnsan Kaynakları Müdürü, Muhasebe Şefi gibi şirket içi pozisyon atamaları ticaret siciline tescil edilemez.

3.4. Hissedarlar Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Arası Protokoller

Uygulamada sıklıkla akdedilen Pay Sahipleri Sözleşmeleri (Shareholders' Agreement - SHA), Oy Sözleşmeleri, Ön Alım (Pre-emption), Birlikte Satma (Tag-Along) veya Sürükleme (Drag-Along) hakları gibi borçlar hukuku niteliğindeki düzenlemeler:

Yalnızca tarafları arasında nispi bağlayıcılık doğurur.

Şirket esas sözleşmesine dercedilmedikçe ve kanunun tesciline izin verdiği hususlardan olmadıkça ticaret siciline tescil edilemez.

Bu hakların ihlali şirket hukuku anlamında genel kurul kararını kendiliğinden sakatlamaz, sadece taraflar arasında tazminat ve cezai şart sorumluluğu doğurur.

3.5. Kanunun Sicile Tesciline İzin Vermediği Temsil Kısıtlamaları

TTK m. 371/3 gereğince, tescil edilebilir iki sınırlama (şube işleri ve çift imza) dışındaki kısıtlamalar sicil memurluğunca tescil edilemez:

Örneğin, "X kişisi 500.000 TL'ye kadar tek başına, üzerindeki miktarlar için Y kişisi ile işlem yapabilir" şeklindeki parasal yetki sınırı (TTK m. 367 iç yönerge mekanizması işletilmediği müddetçe) üçüncü kişilere karşı tescil edilemez. Tescil edilmiş olsa dahi, üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez.

4. Tescilin Hukuki Sonuçları: Müspet ve Menfi Fonksiyonlar

Sermaye şirketlerinde bir hususun tescile tabi olup olmaması, TTK m. 36’da düzenlenen ticaret sicilinin olumlu ve olumsuz fonksiyonları bağlamında sonuç doğurur:

4.1. Tescilin Olumlu (Müspet) Fonksiyonu (TTK m. 36/1)

Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen bir hususu, üçüncü kişilerin bilmediği iddiası kural olarak dinlenmez. İlan gününden itibaren üçüncü şahıslar tescil edilen hususu biliyor sayılırlar. Örneğin, şirketi temsile yetkili bir müdürün azledildiği tescil ve ilan edilmişse, azledilen müdürle işlem yapan üçüncü kişi iyi niyet iddiasında bulunamaz.

4.2. Tescilin Olumsuz (Menfi) Fonksiyonu (TTK m. 36/2-3)

Tescili zorunlu olduğu halde tescil ettirilmemiş veya tescil edilip de ilanı yaptırılmamış bir husus, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Üçüncü kişinin bu hususu fiilen bildiği ispat edilmedikçe, tescil dışı bırakılan durum üçüncü kişi aleyhine sonuç doğurmaz.

4.3. Tescilin Hukuki Etkisi Açısından Ayrım

Kurucu Etki: Tescil işlemin kurucu unsurudur. Tescil yapılmadığı müddetçe hukuki işlem şirket içi ilişkide veya dış ilişkide hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. (Örn: A.Ş.'nin kuruluşu, sermaye artırımı, esas sözleşme değişikliği, tür değiştirme).

Bildirici Etki: Hukuki işlem tescilden önce (örneğin genel kurul kararıyla) geçerli olarak doğmuştur. Tescil, bu işlemi üçüncü kişilere duyurma ve onlara karşı ileri sürebilme (aleniyet) işlevi görür. (Örn: Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, limited şirket pay devrinin tescili).

5. Sonuç

Türk Ticaret Hukukunda sermaye şirketleri bakımından tescil rejimi, ticari hayatın aleniyeti ile şirket içi özerklik arasındaki dengeyi kurar. Tescilde kanunilik ilkesi gereğince, kanunun açıkça emrettiği ve izin verdiği hususlar kamuya açıklanırken; şirketin ticari dinamizmini, stratejik kararlarını ve iç borç ilişkilerini ilgilendiren alanlar sicil kayıtlarının dışında tutulmuştur.

Tescile tabi olan hususlarda tescilin ihmal edilmesi TTK m. 36 uyarınca üçüncü kişilere karşı ileri sürülememe veya işlemin geçersizliği (kurucu etki hallerinde) sonucunu doğururken; tescile tabi olmayan hususların tescil ettirilmeye çalışılması ise ticaret sicili müdürlüklerinin inceleme yetkisi (TTK m. 32) kapsamında tescil talebinin reddi ile sonuçlanmaktadır.

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