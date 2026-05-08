Şirketlerde Olağan Genel Kurul Süreci: Pratik Bir Rehber

Genel Çerçeve ve Zamanlama

Olağan genel kurul, şirketin bir yıllık faaliyetlerinin pay sahipleri tarafından değerlendirildiği ve yönetimin hesap verdiği temel organdır. Bu sürecin ne zaman yapılacağı açık bir şekilde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 409’da düzenlenmiş olup genel kurulun her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanması düzenlenmiştir. Bu düzenleme, takvim yılı esaslı şirketlerde genel kurulun kural olarak Mart ayı sonuna kadar yapılmasını gerektirir.

Bununla birlikte uygulamada birçok şirket, bu sürenin aşılmasının doğrudan ağır bir yaptırıma bağlanmamış olması ve özellikle finansal tabloların kesinleşme sürecinin (kurumlar vergisi beyannamesi hazırlıkları ve mali kapanış işlemleriyle birlikte) çoğu zaman Nisan–Mayıs aylarına sarkması nedeniyle olağan genel kurulu bu aylarda gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Her ne kadar bu yaklaşım pratikte yaygın olsa da TTK m. 409’da öngörülen sürenin hukuki bir yükümlülük olduğu ve yönetim organı bakımından sorumluluk doğurabileceği göz ardı edilmemelidir.

Çağrı Usulü ve Toplantının Kurulması

Genel kurul süreci teknik olarak çağrı ile başlar. TTK m. 410 uyarınca bu yetki kural olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ise azlık pay sahiplerinin devreye girebilmesi mümkündür.

Çağrının nasıl yapılacağı TTK m. 414’te açıkça düzenlenmiştir: toplantı en az iki hafta önceden ilan edilmelidir ve bu ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. Bunun yanında esas sözleşmede öngörülmüşse pay sahiplerine ayrıca bildirim yapılması gerekir. İlanda yer alan gündem, aslında toplantının sınırlarını çizer; bu nedenle yüzeysel veya eksik yazılmış bir gündem, ileride alınan kararların tartışmalı hale gelmesine neden olabilir.

Bunun önemli bir istisnası vardır: TTK m. 416’ya göre tüm pay sahiplerinin hazır bulunması ve itiraz etmemesi halinde çağrı yapılmaksızın genel kurul gerçekleştirilebilir. Uygulamada özellikle az ortaklı şirketlerde bu yöntem oldukça yaygındır; ancak burada en küçük bir eksiklik, örneğin bir pay sahibinin temsil edilmemesi, tüm süreci sakatlar.

Nisaplar ve Gündem

Genel kurulun sağlıklı şekilde karar alabilmesi için hem toplantı hem de karar nisaplarının sağlanması gerekir. TTK m. 418 uyarınca ilk toplantıda sermayenin en az dörtte birinin temsil edilmesi gerekir. Bu nisap sağlanamazsa ikinci toplantıda nisap aranmaz; bu da aslında şirketlerin karar alma mekanizmasının kilitlenmesini önleyen bir güvenlik valfidir.

Karar nisabı bakımından genel kural, toplantıda temsil edilen oyların çoğunluğudur. Ancak esas sözleşme değişiklikleri gibi kritik konularda daha ağır nisaplar öngörülmüş olup bu durum TTK m. 421’de düzenlenmiştir. Bu ayrım, sıradan yönetim kararları ile şirketin yapısını etkileyen kararlar arasındaki farkı yansıtır.

Gündem konusu burada ayrı bir önem taşır. TTK m. 413 gereği genel kurul kural olarak yalnızca gündemde yer alan konuları görüşebilir. Pay sahiplerinin hazırlıksız yakalanmasını engelleyen bu sistem, aynı zamanda yönetim kurulunun gündem hazırlarken ne kadar dikkatli olması gerektiğini de gösterir.

Kararlar

Toplantının sonunda alınan kararların hukuki varlık kazanabilmesi için bunların usulüne uygun şekilde belgelenmesi gerekir. TTK m. 422 uyarınca genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi düzenlenir ve imzalanır. Bu belgeler yalnızca formalite değildir; aksine ileride açılabilecek iptal davalarında en kritik delillerdir.

Genel kurul süreci, toplantı ile bitmez. Alınan kararların bir kısmı ticaret siciline tescil edilmek zorundadır. Özellikle yönetim kurulu değişiklikleri veya esas sözleşme tadilleri, üçüncü kişiler bakımından hüküm doğurabilmek için tescil ve ilan edilmelidir. Bu işlemler ilgili ticaret sicil müdürlüğünde yapılır ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır.

Bu aşamanın ihmal edilmesi, kararların şirket içinde geçerli olsa bile dış dünyaya karşı ileri sürülememesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Hukuki Riskler

Olağan genel kurul süreci, şekli kurallara sıkı sıkıya bağlıdır ve en küçük usul hatası dahi ciddi sonuçlar doğurabilir. TTK m. 445 uyarınca, kanuna veya esas sözleşmeye aykırı genel kurul kararları iptal edilebilir. Özellikle usulsüz çağrı, gündem dışı karar alınması veya nisaplara uyulmaması, iptal riskini doğrudan tetikler.

Uygulamada en sık yapılan hatalar; sürenin kaçırılması, çağrı prosedürünün eksik yürütülmesi ve tescil yükümlülüğünün ihmal edilmesidir. Bu hatalar çoğu zaman “küçük teknik eksiklikler” gibi görülse de dava konusu olduğunda tüm genel kurulun geçerliliğini tartışmalı hale getirebilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.