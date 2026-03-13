Startup'larda Flip-Up Yapilanmasi: Hukuki Ve Vergisel Bir Çerçeve

Flip-Up Nedir?

Flip-up (kurumsal yeniden yapilandirma), yerel bir girisim sirketinin hissedarlik ve grup yapisinin, yabanci bir holding sirketi altinda yeniden kurgulanmasidir. Bu islem, çogu zaman Türkiye'de kurulu operasyon sirketinin üstüne Delaware, Cayman Adalari, Singapur, Hollanda veya Irlanda'da yeni bir ana sirket yerlestirilmesi suretiyle gerçeklestirilir. Bu nedenle flip-up, bir adres degisikliginden ibaret olarak anlasilmamalidir; sermaye yapisinin, fikrî mülkiyetin ve tesvik mekanizmalarinin uluslararasi yatirim pratigine uyarlanmasi sürecidir.

Uygulamada kurucular bakimindan asil dönüsüm, sirketin ekonomik degerinin hangi tüzel kisilikte toplanacagi sorusuna verilen cevapta ortaya çikar. Flip-up sonrasinda yatirimcilar çogu zaman yabanci holding düzeyinde yatirim yapar; çalisan tesvikleri de bu yeni ana sirket üzerinden kurgulanir; teknoloji, yazilim, marka ve veri tabani gibi degerli varliklarin hangi sirkette tutulacagi ise ayri bir yapilandirma konusu haline gelir. Dolayisiyla flip-up, sirketler hukuku, vergi hukuku, döviz ve yatirim mevzuati ile sözlesmesel yeniden organizasyonun kesisiminde duran çok katmanli bir islemdir.

Girisimler Neden Flip-Up Gerçeklestirir?

Flip-up kararini tek bir gerekçeyle açiklamak çogu zaman eksik kalir. En yaygin itici güç, yatirimci beklentileridir. ABD merkezli risk sermayesi fonlari, Delaware sirketler hukuku ve bu hukuk etrafinda gelismis içtihat düzeni sayesinde öngörülebilir bir yönetisim zemini arar. Yatirim belgelerinin standardizasyonu, yönetim kurulu yapilari, pay siniflari, tasfiye öncelikleri ve koruyucu hükümlerin yatirimci açisindan "tanidik" bir zeminde kurulmasi hukuki sürtünmeyi azaltir; bu da yatirim sürecini hizlandirir ve müzakere maliyetlerini düsürür.

Bu standartlasma, yalnizca yatirim turunda degil, çikis asamasinda da önem kazanir. Potansiyel alicilar ve sonraki asama yatirimcilar, M&A islemlerinde ve halka arz senaryolarinda yabanci bir HoldCo yapisini yerel bir operasyon sirketine kiyasla daha kolay inceleyebilir. Ayni sekilde, çalisan pay opsiyon planlarinin küresel ölçekte uygulanabilirligi de yeni yapinin tercih edilmesinde etkili olur. Yerel hukukta uygulanmasi zor veya yatirimci nezdinde alisilmadik bulunan tesvik mekanizmalari, yabanci holding seviyesinde daha rahat kurgulanabilir.

Vergisel saikler de bu tabloya eslik eder; ancak bunlarin tek basina belirleyici oldugu söylenmemelidir. Bazi kurulus yerleri, sermaye kazanci vergisi, temettü akislari, grup içi lisanslama ve IP sahipligi bakimindan daha nötr veya daha planlanabilir sonuçlar dogurabilir. Bununla birlikte, vergi avantaji beklentisinin ancak gerçek ekonomik faaliyet, dogru belgelendirme ve ilgili ülkelerde yeterli "substance" bulunmasi halinde anlamli olacagi göz önünde bulundurulmalidir. Aksi halde flip-up, yatirimci dostu bir yapi kurmak yerine yeni vergi ve uyum riskleri yaratabilir.

Kurulus Yeri Seçimi

Delaware C-Corp, ABD'li VC'lerden yatirim hedefleyen teknoloji girisimleri bakimindan fiilen altin standart haline gelmistir. Bunun temel sebebi yalnizca sirketler hukuku degil; yatirimcilarin, hukuk bürolarinin ve platform saglayicilarinin Delaware belgelerine asinaligidir. Federal kurumlar vergisi, franchise tax ve kimi durumlarda çifte vergilendirme riski bu yapinin maliyet tarafini olusturur.

Cayman Adalari, vergi nötr niteligi nedeniyle daha çok büyümüs, sinir ötesi yatirim havuzuna açilmis ve Series B sonrasi turlari hedefleyen yapilarda öne çikar. Operasyonun büyük kismi ABD disinda ise Cayman holding, bazen Delaware ara sirket ile birlikte katmanli bir yapi içinde tercih edilebilir. Erken asama ve dar bütçeli girisimler bakimindan ise Cayman her zaman en pratik çözüm olmayabilir; kurulum ve bakim maliyetleri baslangiçta önemli bir yük yaratabilir.

Singapur, Asya merkezli yatirimci erisimi, bölgesel operasyon ve düzenleyici öngörülebilirlik arayan sirketler bakimindan güçlü bir alternatiftir. Güneydogu Asya pazari hedefleniyorsa yalnizca vergi orani degil, bankacilik altyapisi ve bölgesel ticari erisim de belirleyici hale gelir. Bu nedenle Singapur tercihi çogu zaman vergi degil, bölgesel ölçeklenme perspektifi ile birlikte degerlendirilmelidir.

Hollanda BV, Avrupa merkezli holding kurgularinda ve genis çifte vergilendirmeyi önleme anlasmasi agindan yararlanilmak istenen yapilarda öne çikar. Güncel anti-abuse kurallari ve ekonomik varlik gereklilikleri nedeniyle "salt kâgit üstünde" bir Hollanda yapisinin beklenen sonucu vermeyebilecegi unutulmamalidir.

Irlanda ise IP yogun, Ar-Ge odakli ve Avrupa pazarina hitap eden teknoloji sirketleri bakimindan stratejik bir seçenek olarak görülebilir. Rekabetçi kurumlar vergisi orani ve teknoloji ekosistemine asinaligi avantaj yaratmakla birlikte, damga vergisi, operasyonel formaliteler ve fiilî faaliyet beklentisi bu yapinin dikkatle kurgulanmasini gerektirir.

Flip-Up'in Uygulama Mekanizmalari

Flip-up islemlerinde en yaygin yöntem hisse takasidir (share swap). Bu modelde yeni yabanci holding sirketi kurulur; mevcut yerel sirketin hissedarlari ellerindeki paylari bu HoldCo'ya devreder ve karsiliginda yabanci holding paylarini alir. Sonuçta yerel sirket HoldCo'nun istiraki haline gelir; kurucular ve yatirimcilar ise artik dogrudan yabanci ana sirkette ortak olur. Nakit çikisi gerektirmemesi ve startup cap table'ina en az müdahale ile ilerleyebilmesi sebebiyle uygulamada en çok tercih edilen yapi budur. Bununla birlikte ilgili ülkedeki vergi kurallari bakimindan islemin hisse devri veya elden çikarma sayilip sayilmayacagi ayrica incelenmelidir.

Ters üçgen birlesme (reverse triangular merger), daha parçali hissedarlik yapilarinda ve tüm ortaklardan bireysel devir belgeleri toplamanin güçlestigi durumlarda gündeme gelir. Bu modelde HoldCo'nun bir birlesme istiraki kurulur; bu istirak yerel sirketle birlesir; birlesme sonunda istirak ortadan kalkar ve mevcut sirket HoldCo'nun istiraki olarak yasamaya devam eder. ABD sirketler hukukunda ters üçgen birlesme, azinlik hissedarlarin bireysel onayi aranmaksizin, belirli çogunluk esiklerinin saglanmasiyla tamamlanabilir. Bununla birlikte bu yapi, esas itibariyla ABD hukukuna özgü bir yeniden yapilandirma teknigidir; Türkiye'deki hedef sirket bakimindan dogrudan ve standart bir uygulama yolu olarak görülmemeli, TTK'nin birlesme hükümleri, mevcut ortaklik sözlesmesi ve yatirimci anlasmalarindaki onay mekanizmalari çerçevesinde somut yapiya göre ayrica analiz edilmelidir.

Varlik devri (asset transfer) ise teorik olarak mümkün olmakla birlikte çogu startup bakimindan son tercih olmalidir. Bu modelde IP, sözlesmeler, müsteri iliskileri ve diger varliklar eski sirketten yenisine aktarilir. Böyle bir aktarim; degerleme, KDV, sözlesme devri onaylari, lisanslarin yeniden alinmasi ve çalisan iliskilerinin yeniden yapilandirilmasi gibi çok sayida ek sorun dogurur. Geçmis yükümlülüklerden "temiz çikis" izlenimi vermesine ragmen, uygulamada çogu zaman daha pahali ve daha kirilgan sonuçlar üretir.

Flip-Up Uygulamalarinda Türkiye'ye Özgü Konular

Flip-up yalnizca yabanci bir holding kurmaktan ibaret degildir; Türkiye'deki mevcut sirketin bu yeni yapiya baglanmasi da bir dizi yerel yükümlülük dogurur. Bu yükümlülükler birbirinden bagimsiz gibi görünse de ayni islemin farkli cepheleridir: bildirim, sermaye hareketi, vergi ve operasyonun gelecegi.

Bildirim yükümlülügü. Dogrudan Yabanci Yatirimlar Kanunu, yabanci bir tüzel kisinin Türkiye'deki bir sirkette pay sahibi olmasini "dogrudan yabanci yatirim" sayar. Flip-up sonrasinda yabanci HoldCo Türkiye'deki sirketin tek ortagi haline geldiginden, sirket bu kanun kapsamina girer ve ortaklik ile sermaye bilgilerinin E-TUYS sistemine bir ay içinde islenmesi gerekir. Bu yükümlülük, Dogrudan Yabanci Yatirimlar Kanunu Uygulama Yönetmeligi'nde düzenlenmis olup hem ortaklar listesinin hem de sermaye bilgilerinin ilgili degisiklikleri izleyen bir ay içinde E-TUYS'a yansitilmasini kapsar. Bu yükümlülügün ihmal edilmesi, uygulamada bankacilik ve uyum süreçlerinde ek açiklama ve belgelendirme ihtiyaci dogurabilir.

Sermaye hareketleri ve banka belgesi. Flip-up kapsamindaki sinir ötesi fon ve pay devri akislari uygulamada bankacilik sistemi üzerinden yürütülür; bankalar kambiyo mevzuati ve kara para aklamayla mücadele yükümlülükleri çerçevesinde kapsamli dayanak belge talep eder. Bazi islem türlerinde banka araciligi ayrica mevzuat geregi zorunludur. Bu nedenle flip-up hukuki belgelerinin banka süreci gözetilerek hazirlanmasi gerekir.

Grup içi faturalama ve transfer fiyatlandirmasi. Flip-up sonrasinda ABD'deki HoldCo ile Türkiye'deki sirket arasinda para trafigi baslar: Türkiye yazilim gelistiriyordur, HoldCo lisans bedeli aliyordur ya da yönetim hizmeti faturasi kesiyordur. Türk vergi hukuku, iliskili sirketler arasindaki bu tür islemlerin gerçek piyasa fiyatindan yapilmasini zorunlu kilar (KVK m. 13). Emsallere aykirilik tespit edilirse islem, transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü kazanç dagitimi olarak yeniden nitelendirilebilir. Bu nedenle grup içi fatura mekanizmasinin islev analizi ve karsilastirmali fiyat belgesiyle desteklenmesi gerekir.

Exit vergisi. Kurucunun Türkiye'deki sirketteki hissesini yabanci HoldCo'ya devretmesi, Türk vergi hukukunda bir "elden çikarma" sayilir. Sirket deger kazanmissa bu deger artisi üzerinden gelir vergisi dogabilir (GVK mük. m. 80). Tam mükellef anonim sirketlere ait ve iki yildan fazla elde tutulan hisse senetleri bakimindan ise istisna söz konusudur. Bu analiz gerçek kisi kurucu perspektifinden yapilmaktadir; limited sirket paylarinin devri ile ticari isletme bünyesindeki paylarin devri farkli bir vergi rejimine tabi oldugundan, flip-up öncesinde sirket türü ve pay yapisinin ayrica degerlendirilmesi gerekir. Hisselerin nakit bedel yerine ayni sermaye olarak yabanci HoldCo'ya konuldugu yapilarda ise islemin GVK kapsaminda "elden çikarma" sayilip sayilmayacagi ayrica degerlendirilmelidir.

Türkiye'deki sirketin gelecegi. Flip-up sonrasinda Türkiye'deki sirketin ne olacagi bastan kararlastirilmalidir. En yaygin ve en islevsel model, sirketin kapanmayip faaliyetine devam etmesi ve HoldCo'nun istiraki haline gelmesidir; Ar-Ge ekibi, ofis ve sözlesmeler burada kalmaya devam eder. Türkiye'de hiçbir operasyon kalmayacaksa tasfiye de bir seçenektir; ancak tasfiye süreci baska bir takim islemleri tetikleyebileceginden dikkatli planlanmalidir.

Flip-Up Uygulamasinda Karsilasilan Sorunlar

Flip-up sürecinde karsilasilan sorunlarin büyük kismi, islemin hukuki boyutuna odaklanilirken operasyonel ve vergisel ayrintilarin ikinci plana atilmasindan kaynaklanir. Asagidaki basliklar, kurucularin uygulamada en sik tökezledigi noktalardir.

Banka hesabi ve ödeme altyapisi. Yabanci bir holding kurmak birkaç günde tamamlanabilir; ancak bu sirkete gerçek bir banka hesabi açtirmak çok daha uzun sürebilir. Kurucunun Türkiye'de ikamet etmesi, sirketin henüz ticari geçmisinin olmamasi ve operasyonun hangi ülkede yürütüldügünün belirsiz görünmesi, bankalarin ve fintech saglayicilarin hesap açilisini geciktirmesine ya da reddetmesine yol açabilir. Islem hukuken tamamlanmis olsa dahi yatirim parasinin HoldCo hesabina geçememesi, tüm yapinin islevsiz kalmasi anlamina gelebilir.

Vergi planlamasi ile gerçek vergi yükü arasindaki makas. Flip-up öncesinde yapilan vergi planlamasi çogu zaman tek bir ülke perspektifinden yapilir. Oysa islem tamamlandiginda tablo daha karmasik bir hal alir: Türkiye'de ödenen kurumlar vergisi, HoldCo'dan kuruculara aktarilan temettü üzerindeki stopaj, hisse devrinde dogan deger artis kazanci ve grup içi fatura iliskisinin yarattigi ek yükler bir araya geldiginde, baslangiçta "verimli" görünen yapi birkaç ülkede birden vergi dogurabilir. IP'nin hangi sirkette oldugu, gelirin ve personelin nerede toplandigi bu hesabi dogrudan etkiler.

ESOP'un yeni yapiya tasinmasi. Türkiye'deki sirkette çalisanlara veya danismanlara verilmis pay taahhütleri ve vesting kurgulari, yabanci holding düzeyine otomatik olarak tasinmaz. Her birinin yeni ana sirket üzerinden yeniden kurgulanmasi, kimi zaman da yeni sözlesmeler yapilmasi gerekir. Buna ek olarak mevcut yatirimcilarin onay haklari, ön alim haklari ve veto mekanizmalari islem baslamadan haritalandirilmazsa süreç beklenmedik biçimde uzar. Uygulamada bir ayda bitecegi düsünülen flip-up islemlerinin birkaç aya yayilmasinin en yaygin sebebi budur.

Flip-Up Yaparken Kaçinilmasi Gereken Hatalar

Flip-up sürecinde yapilan hatalar çogunlukla islemin hukuki kismi tamamlandiktan sonra ortaya çikar. Asagidaki basliklar, kurucularin en sik gözden kaçirdigi noktalardir.

83(b) seçiminin kaçirilmasi. Flip-up sonrasinda HoldCo düzeyinde kurucu hisseleri çogu zaman yeniden yapilandirilir ve bir vesting programina baglanir. Restricted stock ve erken hisse devri içeren vesting kurgularinda ABD'de IRS, hisse çikarimindan itibaren 30 gün içinde 83(b) seçiminin bildirilmesini zorunlu kilar. Bu bildirim yapilmazsa kurucu, her vesting tarihinde o döneme ait hisselerin o günkü piyasa degeri üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda kalir. Sirket degeri zaman içinde önemli ölçüde artmissa bu, elinde henüz nakit olmayan bir kurucu için agir bir vergi faturasi anlamina gelir.

IP devrinin eksik birakilmasi. Flip-up sonrasinda yatirimci parasini HoldCo'ya koyar. Ancak sirketin asil degeri olan yazilim kodu, marka, patent, domain ve veri tabani haklarinin HoldCo'ya devredilmemis olmasi halinde yatirimci, aslinda içi bos bir holding sirketine yatirim yapmis olur. Çalisan ve danisman sözlesmelerindeki fikrî mülkiyet devir hükümleri de bu kapsamda incelenmelidir. Sonraki yatirim turlarinda yapilan hukuki inceleme (due diligence) sirasinda bu eksiklik ortaya çiktiginda islem gecikebilir, hatta iptal edilebilir.

Yanlis kurulus yeri seçimi. Flip-up için nereye gidilecegi karari çogu zaman "herkes Delaware yapiyor" mantigiyla verilir. Oysa tüm müsteriler Avrupa'daysa ve ABD ile dogrudan bir is iliskisi yoksa Delaware'in sundugu avantajlar büyük ölçüde anlamsizlasir. Hedef yatirimci tabani, çikis cografyasi, vergi profili ve bankacilik altyapisi birlikte degerlendirilmeden yapilan seçimler, ileride ikinci bir yeniden yapilandirmayi zorunlu kilabilir.

Sirketler arasi iliskinin belgesiz yürütülmesi. Flip-up tamamlandiktan sonra HoldCo ile Türkiye istiraki arasinda süregelen bir iliski baslar: lisans bedeli, yazilim gelistirme ücreti, yönetim hizmeti. Bu iliski yazili bir intercompany agreement olmadan yürütülürse hem transfer fiyatlandirmasi hem de vergi uyumu açisindan ciddi riskler dogar.

Sonuç

Flip-up, bir startup'in yerellikten küresel yatirima açilmasinin en dogrudan yoludur. Ancak sürecin basarisi hukuki kurulumun tamamlanmasiyla degil, vergi, IP ve operasyonel basliklarin da ayni titizlikle ele alinmasiyla ölçülür. Türkiye çikisli yapilar için bu hem yerel mevzuatin hem de hedef ülkenin gerekliliklerinin es zamanli yönetilmesini gerektirir. Dogru zamanlama, dogru kurulus yeri seçimi ve eksiksiz dokümantasyonla yürütülen bir flip-up, yalnizca yabanci yatirimciya sunulabilir bir yapi kurmakla kalmaz; sonraki yatirim turu ve exit için de daha saglam bir zemin olusturur.