Türk Ticaret Kanunu Uygulamasında 2026 Yılına Yönelik Önemli Gelişmeler

Şirketlerin Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Mevcut Kolaylıklar 2026'ya Uzatıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi, şirketlerin finansal yapılarının korunmasının sağlanmasının ve alacaklılarının haklarının güvence altına alınmasının sağlanması amacıyla, şirketlerin sermaye kaybı ya da borca batık olma durumlarında şirketin yönetim kurulunun alması gereken tedbirleri, önlemleri ve şirket tarafından izlenecek prosedürleri düzenlemektedir.

15 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") ile madde uygulaması detaylandırılmaktadır. Tebliğ'in en dikkat çekici özelliği ise Geçici Madde 1 altında düzenlenen şirketlerin sermaye kaybı ya da borca batık olma durumlarının hesaplanmalarına ilişkin tanınan muafiyet olmaktadır. Buna göre, TTK'nın 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı ya da borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda aşağıdakilerin dikkate alınmayabileceğine yönelik bir kolaylık sağlanmıştır;

"henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı , ile

2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı."

İlgili muafiyet Tebliğ'in 2018 yılında yayımıyla 01.01.2023'e kadar geçerli olmak üzere getirilmiş iken, bu muafiyet 2022 yılında 01.01.2024'e, 2023 yılında 01.01.2025'e, 2024 yılında 01.01.2026 yılına ve en son 10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte 01.01.2027 tarihine kadar uygulanacak şekilde uzatılmıştır.

Geçici muafiyette yapılan bu süre uzatması ile şirketlere ekonomik dalgalanmaların etkisini yönetme ve finansal yapılarını iyileştirmeleri konusunda ek zaman tanınmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin finansal planlamalarında bu hususu göz önünde bulundurmaları önem taşıyacaktır.

2026 Yılı için TTK İdari Para Cezaları Güncellendi

17 Aralık 2025 tarihli ve 33110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ile TTK kapsamında 2026 yılı içerisinde uygulanacak olan idari para cezaları 27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 585) 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında artırılarak güncellenmiştir.

Aşağıda, tebliğ kapsamındaki ihlaller ve ihlallere karşılık 2026 yılında uygulanacak olan idari para cezası miktarları tablo halinde sunulmaktadır:

İhlalin tanımı Madde referansı (TTK) 2026 yılı idari para cezası (TL) Tescili zorunlu işlemlerin süresi içerisinde yaptırılmaması 33/2 22.194 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 38/1 44.443 Ticaret unvanının haksız veya usule aykırı kullanımı 51/2 44.443 Şirketin ticari defterlerinin usulüne uygun bir şekilde tutulmaması 562/1-a 88.997 Şirketin faaliyetleri ile ilgili belgelerin kopyasının, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanmaması 562/1-b Ticari defterlerin açılış, ara onay veya kapanış onaylarının yaptırılmaması 562/1-c Ticari defterlerin ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulmaması ve defter tutumuna ilişkin diğer usullerin yerine getirilmemesi 562/1-d Envanter defterinin belirlenen usule uygun çıkarılmaması 562/1-e Elektronik ortamda saklanan saklanması zorunlu belgelerin ibraz edilmemesi 562/1-f Finansal tabloların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi 562/2 88.997 Hamiline yazılı pay senetlerinin pay sahiplerine dağıtılmadan önce pay sahiplerinin ve paya ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmemesi 562/13-a 173.801

Tabloda belirtilen ceza tutarları 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli idari para cezalarını göstermekte olup, ilgili tutarlar her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecektir. TTK kapsamındaki bu yükümlülüklere uyumun titizlikle sağlanması idari para cezalarının uygulanmasını önlemek adına önem arz etmektedir.

