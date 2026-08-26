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26 August 2026

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler
Turkey Corporate/Commercial Law
Dila Topuz and Berke Yalçın
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  • in Turkey

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Temmuz 2026

İlk Halka Arzlar

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

SERMAYE ARTIRIMI

MEVCUT PAY SATIŞI

EK PAY SATIŞI

SATIŞ FİYATI

Şa-Ra Enerji

İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

44.500.000 TL

44.500.000 TL

(1)

-

70,00 TL

(2)

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı + Ek Pay

Satışı

40.166.973 TL

26.777.982 TL

(3)

13.388.991 TL

(4)

56,00 TL

(5)

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

49.000.000 TL

21.000.000 TL

(6)

-

38,60 TL (7)

Masfen Enerji AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

55.000.000 TL

30.000.000 TL

(8)

-

45,68 TL (9)

Metgün Enerji Yatırımları AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

90.579.000 TL

45.000.000 TL

(10)

-

20,00 TL (11)

Kardemir Çelik Sanayi AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

110.000.000 TL

18.000.000 TL

(12)

-

35,00 TL (13)

Quick Sigorta AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı

48.312.950 TL

-

-

76,60 TL (14)

Bewen Enerji AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

56.000.000 TL

24.000.000 TL

(15)

-

48,10 TL (16)
  • Mevcut ortaklardan Şadi TÜRK’e ait 35.600.000 TL nominal değerli ve Hilkat MOR’a ait 8.900.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu
  • 1 TL nominal değerli paylar 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’nın sahip olduğu 506.638 TL nominal değerli, Hamza KAYA’nın sahip olduğu 11.506.638 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’in sahip olduğu 3.764.706 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir.
  • Fazla talep gelmesi halinde Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli, Hamza KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’e ait 355.597 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 56,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Erdal ALBAYRAK’a ait 000.000 TL nominal değerli, Şeref ALBAYRAK’a ait 7.000.000 TL nominal değerli ve Osman ALBAYRAK’a ait 7.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 38,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Mehmet SONGUR’a ait 000.000 TL nominal değerli ve Kemal Onur KARAKUŞ’a ait 20.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 45,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Metin GÜNEŞ’in sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 20,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Tevfik Önder KARALP’e ait 9.000.000 TL, Özge YASTI’ya ait 4.500.000 TL ve Özlem BAKIREL’e ait 500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • 1 TL nominal değerli paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Beyçelik Holding AŞ’nin sahip olduğu 080.000 TL nominal değerli, Elewan Energy S.L.’nin sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli, Faik Çelik’in sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli ve Baran Çelik’in sahip olduğu 320.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 48,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

 

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

SASA Polyester Sanayi AŞ

Tahsisli (Bedelli Sermaye Artırımı)

5.461.052.631,58 TL

Şeker Finansal Kiralama AŞ

Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı)

100.000.000 TL

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

Kâr Payından Sermaye Artırımı

1.000.000.000 TL

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

170.000.000 TL

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı + Kâr Payından Sermaye Artırımı

475.000.000 TL

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

950.000.000 TL

Tarım Kredi Hayvancılık AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

150.000.000 TL

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı)

2.380.000.000 TL (1)

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ

Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı)

105.301.495,26 TL

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ

Kâr Payından Sermaye Artırımı

4.930.000.000 TL

 

(1) Sermaye artırımının 1.661.902.996 TL tutarındaki kısmı, Şirket’in hâkim ortağı Hüseyin ÇEVİK’in daha önce Şirket’e nakit borç ve sermaye avansı olarak verdiği tutarlara mahsuben karşılanacaktır.

 

 

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Marbaş Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.800.000.000 TL

 

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

12.000.000.000 TL

Tam Finans Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

5.356.800.000 TL

Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.500.000.000 TL

Egeyapı Avrupa

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

1.500.000.000 TL

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik

Sanayi AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

3.000.000.000 TL

Türkiye Vakıflar Bankası TAO

Tahvil/Finansman Bonosu

Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

50.000.000.000 TL

 

 

Aktif Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman

Bonosu/Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı

 

35.000.000.000 TL

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

120.000.000 Avro

 

Destek Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

750.000.000 TL

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

62.500.000 ABD Doları

 

QNB Bank AŞ

Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman

Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

1.000.000.000 ABD Doları

 

Şekerbank Türk AŞ

Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman

Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

350.000.000 ABD Doları

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

5.000.000.000 TL

TV8 TV Yayıncılık AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

6.500.000.000 TL

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

70.000.000.000 TL

 

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

8.420.000.000 TL

 

Türkiye Halk Bankası AŞ

Tahvil/Finansman

Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

5.000.000.000 ABD Doları

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Ecogreen Enerji Holding AŞ

Yurt Dışı

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 ABD Doları

D Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

4.000.000.000 TL

Derlüks Yatırım Holding AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

TEB Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

4.000.000.000 TL

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Garanti Finansal Kiralama AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

10.000.000.000 TL

Garanti Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

100.000.000 ABD Doları

 

Hedef Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

11.000.000.000 TL

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

120.000.000 ABD Doları

 

 

Diğer İhraçlar

 

 

ORTAKLIK ADI

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI

 

DK Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

500.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Dünya Katılım Bankası AŞ

Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım AŞ

 

 

Diğer İhraçlar

 

 

ORTAKLIK ADI

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI

 

Katılım Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

1.000.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Vakıf Katılım Bankası AŞ

Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ

Pasha Yatırım Bankası AŞ

Worqcompany Varlık

Finansmanı Fonu

 

 

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

 

 

1.500.000.000 TL

 

 

Nitelikli Yatırımcı

 

 

Pasha Yatırım Bankası AŞ

 

 

Worqcompany Dış Ticaret AŞ

 

Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Yeşil/

Sürdürülebilir Kira Sertifikası

 

 

5.000.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

 

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

 

 

Hedef Varlık Kiralama AŞ

 

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

 

1.000.000.000 TL

 

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

İnfo Yatırım

Menkul Değerler AŞ

Seyidoğlu

Otomotiv Tamir Bakım ve Park İşletmeciliği

Müşavirlik Hizmetleri AŞ

 

Şekerbank TAŞ

Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK)

250.000.000 ABD

Doları

 

Yurt Dışı

 

-

 

-

 

 

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ

 

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

 

 

5.000.000.000 TL

 

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

 

Kuveyt Türk

Katılım Bankası AŞ

Lokman Hekim Engürüsağ

Sağlık Turizm Eğitim

Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt

 

Halk Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

3.000.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Türkiye Halk Bankası AŞ

Superonline İletişim

Hizmetleri AŞ

 

Tera Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

12.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Tera Yatırım Bankası AŞ

 

Tera Yatırım Bankası AŞ

 

GY Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

3.000.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Gedik Yatırım Menkul Değerler

 

Misyon Yatırım Bankası AŞ

 

 

Diğer İhraçlar

 

 

ORTAKLIK ADI

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI

 

Golden Global Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine/ Vekâlet

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

 

600.000.000 TL

 

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Golden Global Yatırım Bankası AŞ

 

Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve

Ticaret AŞ

 

Katılım Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

4.000.000.000 TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Vakıf Katılım Bankası AŞ

 

Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ

 

 

Katılım Varlık Kiralama AŞ

 

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

 

 

750.000.000 TL

 

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

 

Vakıf Katılım Bankası AŞ

Smart Güneş Enerjisi

Teknolojileri Araştırma Geliştirme

Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ

 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine/ Alım Satıma Dayalı Kira

Sertifikası

 

80.000.000.000

TL

 

Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli

Yatırımcı

 

Ziraat Katılım Bankası AŞ

 

Ziraat Katılım Bankası AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.61.3 (16.07.2026 tarih ve 43/1308 s.k.) sayılı İlke Kararı

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61 inci maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin 1 no.lu ekinin 16’ncı maddesinde yer alan hukuki durum değerlendirme raporunu hazırlayacak hukukçuların, varlık kiralama şirketi, kaynak kuruluş ve fon kullanıcısı ile ilişkili olmayan bağımsız bir hukukçu niteliğini haiz olması gerektiğinin kabulüne ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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