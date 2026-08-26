Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Temmuz 2026

İlk Halka Arzlar ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ SERMAYE ARTIRIMI MEVCUT PAY SATIŞI EK PAY SATIŞI SATIŞ FİYATI Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 44.500.000 TL 44.500.000 TL (1) - 70,00 TL (2) Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı + Ek Pay Satışı 40.166.973 TL 26.777.982 TL (3) 13.388.991 TL (4) 56,00 TL (5) Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 49.000.000 TL 21.000.000 TL (6) - 38,60 TL (7) Masfen Enerji AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 55.000.000 TL 30.000.000 TL (8) - 45,68 TL (9) Metgün Enerji Yatırımları AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 90.579.000 TL 45.000.000 TL (10) - 20,00 TL (11) Kardemir Çelik Sanayi AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 110.000.000 TL 18.000.000 TL (12) - 35,00 TL (13) Quick Sigorta AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 48.312.950 TL - - 76,60 TL (14) Bewen Enerji AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 56.000.000 TL 24.000.000 TL (15) - 48,10 TL (16)

Mevcut ortaklardan Şadi TÜRK’e ait 35.600.000 TL nominal değerli ve Hilkat MOR’a ait 8.900.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu

Mevcut ortaklardan Şadi TÜRK’e ait 35.600.000 TL nominal değerli ve Hilkat MOR’a ait 8.900.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu 1 TL nominal değerli paylar 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’nın sahip olduğu 506.638 TL nominal değerli, Hamza KAYA’nın sahip olduğu 11.506.638 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’in sahip olduğu 3.764.706 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’nın sahip olduğu 506.638 TL nominal değerli, Hamza KAYA’nın sahip olduğu 11.506.638 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’in sahip olduğu 3.764.706 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli, Hamza KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’e ait 355.597 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

Fazla talep gelmesi halinde Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortaklarından Ramazan KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli, Hamza KAYA’ya ait 4.016.697 TL nominal değerli ve Nurullah DÖNMEZ’e ait 355.597 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 56,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 56,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Erdal ALBAYRAK’a ait 000.000 TL nominal değerli, Şeref ALBAYRAK’a ait 7.000.000 TL nominal değerli ve Osman ALBAYRAK’a ait 7.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 38,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 38,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Mehmet SONGUR’a ait 000.000 TL nominal değerli ve Kemal Onur KARAKUŞ’a ait 20.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Mevcut ortaklardan Mehmet SONGUR’a ait 000.000 TL nominal değerli ve Kemal Onur KARAKUŞ’a ait 20.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 45,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 45,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Metin GÜNEŞ’in sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Mevcut ortaklardan Metin GÜNEŞ’in sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 20,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 20,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Tevfik Önder KARALP’e ait 9.000.000 TL, Özge YASTI’ya ait 4.500.000 TL ve Özlem BAKIREL’e ait 500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Mevcut ortaklardan Tevfik Önder KARALP’e ait 9.000.000 TL, Özge YASTI’ya ait 4.500.000 TL ve Özlem BAKIREL’e ait 500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 1 TL nominal değerli paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Beyçelik Holding AŞ’nin sahip olduğu 080.000 TL nominal değerli, Elewan Energy S.L.’nin sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli, Faik Çelik’in sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli ve Baran Çelik’in sahip olduğu 320.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Mevcut ortaklardan Beyçelik Holding AŞ’nin sahip olduğu 080.000 TL nominal değerli, Elewan Energy S.L.’nin sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli, Faik Çelik’in sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli ve Baran Çelik’in sahip olduğu 320.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 48,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI SASA Polyester Sanayi AŞ Tahsisli (Bedelli Sermaye Artırımı) 5.461.052.631,58 TL Şeker Finansal Kiralama AŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 100.000.000 TL Vakıf Finansal Kiralama AŞ Kâr Payından Sermaye Artırımı 1.000.000.000 TL Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 170.000.000 TL Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı + Kâr Payından Sermaye Artırımı 475.000.000 TL Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 950.000.000 TL Tarım Kredi Hayvancılık AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 150.000.000 TL CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 2.380.000.000 TL (1) Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 105.301.495,26 TL Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ Kâr Payından Sermaye Artırımı 4.930.000.000 TL

(1) Sermaye artırımının 1.661.902.996 TL tutarındaki kısmı, Şirket’in hâkim ortağı Hüseyin ÇEVİK’in daha önce Şirket’e nakit borç ve sermaye avansı olarak verdiği tutarlara mahsuben karşılanacaktır.

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Marbaş Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.800.000.000 TL Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 12.000.000.000 TL Tam Finans Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 5.356.800.000 TL Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Türkiye Vakıflar Bankası TAO Tahvil/Finansman Bonosu Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 50.000.000.000 TL Aktif Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı 35.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 120.000.000 Avro Destek Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 750.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 62.500.000 ABD Doları QNB Bank AŞ Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 1.000.000.000 ABD Doları Şekerbank Türk AŞ Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 350.000.000 ABD Doları Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000 TL TV8 TV Yayıncılık AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 6.500.000.000 TL İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 70.000.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 8.420.000.000 TL Türkiye Halk Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 5.000.000.000 ABD Doları Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 400.000.000 TL Ecogreen Enerji Holding AŞ Yurt Dışı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 300.000.000 ABD Doları D Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL Derlüks Yatırım Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL TEB Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Garanti Finansal Kiralama AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 10.000.000.000 TL Garanti Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 100.000.000 ABD Doları Hedef Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 11.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 120.000.000 ABD Doları

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI DK Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Dünya Katılım Bankası AŞ Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım AŞ

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ Pasha Yatırım Bankası AŞ Worqcompany Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 1.500.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Pasha Yatırım Bankası AŞ Worqcompany Dış Ticaret AŞ Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil/ Sürdürülebilir Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Hedef Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Seyidoğlu Otomotiv Tamir Bakım ve Park İşletmeciliği Müşavirlik Hizmetleri AŞ Şekerbank TAŞ Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) 250.000.000 ABD Doları Yurt Dışı - - KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ Halk Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 3.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası AŞ Superonline İletişim Hizmetleri AŞ Tera Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 12.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tera Yatırım Bankası AŞ Tera Yatırım Bankası AŞ GY Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 3.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Misyon Yatırım Bankası AŞ

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Golden Global Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine/ Vekâlet Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 600.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Golden Global Yatırım Bankası AŞ Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 4.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 750.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine/ Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası 80.000.000.000 TL Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ziraat Katılım Bankası AŞ Ziraat Katılım Bankası AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.61.3 (16.07.2026 tarih ve 43/1308 s.k.) sayılı İlke Kararı

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61 inci maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin 1 no.lu ekinin 16’ncı maddesinde yer alan hukuki durum değerlendirme raporunu hazırlayacak hukukçuların, varlık kiralama şirketi, kaynak kuruluş ve fon kullanıcısı ile ilişkili olmayan bağımsız bir hukukçu niteliğini haiz olması gerektiğinin kabulüne ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

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