Sermaye Piyasasi Kurulu (Spk) İngilizce Özel Durum Açiklamasi Yükümlülüğünün Kapsamini Genişletti 14.08.2026

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SPK, Kurul Karar Organı’nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 49/1489 sayılı Kararı ile özel durum açıklamalarının İngilizce yayımlanmasına ilişkin uygulamanın kapsamını genişletmiştir.

Bu kapsamda, SPK’nın Özel Durumlar Rehberi’nin “IV. Özel Durum Açıklamalarının Dili ve Bildirim Şekli” başlıklı bölümünün birinci paragrafı, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren payları borsada işlem gören tüm halka açık ortaklıklar bakımından uygulanmaya başlayacaktır.

Mevcut uygulamada İngilizce özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü, SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde birinci grupta yer alan ortaklıklar bakımından uygulanmaktadır. Yeni düzenleme ile yükümlülüğün kapsamı genişletilerek payları borsada işlem gören tüm halka açık ortaklıklar uygulamaya dâhil edilmektedir.

Buna göre, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılan özel durum açıklamalarının, Türkçenin yanı sıra Türkçe açıklama ile eş zamanlı olarak İngilizce de yayımlanması zorunlu olacaktır. Böylece özel durum açıklamalarının Türkçe ve İngilizce metinlerinin aynı anda kamuya açıklanması gerekecektir.

İngilizce olarak yayımlanan açıklamaların içeriğinin doğruluğuna ilişkin sorumluluk ilgili halka açık ortaklığa ait olacaktır. Ayrıca İngilizce açıklamada, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğine ilişkin bir çekince bildirimine yer verilmesi gerekecektir.

Söz konusu yükümlülük, 1 Ekim 2026 tarihine kadar SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında birinci grupta yer alan ortaklıklar bakımından mevcut şekliyle uygulanmaya devam edecektir.

Kapsama ilk kez dâhil olacak halka açık ortaklıkların ise yeni uygulamaya uyum sağlanabilmesi için gerekli hazırlıkları 1 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamalarının önem taşıdığı SPK tarafından vurgulanmıştır.

Bu doğrultuda, kapsama yeni dâhil olacak ortaklıkların İngilizce açıklamaların hazırlanması, Türkçe açıklamalarla eş zamanlı olarak yayımlanması, içerik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli çekince metninin açıklamalara eklenmesine yönelik iç süreçlerini gözden geçirmeleri önem arz etmektedir.

Başta hâlihazırda birinci grupta yer alan ortaklıklar olmak üzere, yükümlülük kapsamındaki tüm ortaklıkların düzenlemeye uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalar, SPK’nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/51 sayılı Bülteni’nde yayımlanmış olup ilgili bültene SPK’nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

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