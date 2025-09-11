Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Ve Açığa Satış İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

A) GİRİŞ



Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 6 Şubat 2023 tarihinde aldığı kararla, Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) pay piyasalarında açığa satış yasağı işlemlerini yasaklamıştı. 5 Aralık 2024 tarihli SPK kararıyla birlikte söz konusu yasağın kapsamı daraltılmıştı. Buna göre, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yalnızca BIST 50 Endeksi'nde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olacak şekilde açığa satış yasağı kaldırılmıştı.



Akabinde SPK, 21 Şubat 2025 tarihinde ilan ettiği basın duyurusu ile BIST pay piyasasında gözlenen olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirmiş ve bu çerçevede BIST, 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren, BIST 50 Endeksi'ndeki payların açığa satış işlemlerinde, yalnızca son işlem fiyatına eşit veya daha yüksek bir fiyattan emir girilmesine izin veren yukarı adım kuralının (uptick rule) uygulanacağını kararlaştırmıştı.



BIST, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı bir diğer duyuruyla (“Duyuru”) birlikte; Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (“EBDKS”) ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralına ilişkin birtakım değişiklikler yapmıştır.



Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.



B) DUYURU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



a) Yukarı Adım Kuralında Yapılan Değişiklik



Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında uygulanan yukarı adım kuralı için esas alınan BIST 100 Endeksi'ndeki düşüş oranı, %3'ten %2'ye çekilmiştir. Buna göre, BIST 100 Endeksi'nin gün içinde %2 veya daha fazla gerilemesi durumunda, seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.



b) Devre Kesici Sistemlerde Yapılan Değişiklikler



i) BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre; birinci aşamada %5 ve ikinci aşamada %7 oranında veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması, değişiklik sonrasında tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve BIST 100 Endeksi'nin %6 oranında veya daha fazla düşmesi halinde devreye girecektir. Bu doğrultuda, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (“VİOP”) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır.



ii) EBDKS kapsamında uygulanan, emir girişleri ve işlemleri durdurma süresi 10 dakika kısaltılmıştır. Buna göre EBDKS uygulamasının devreye girmesi ile birlikte; Pay Piyasasında belirli özellik kodlu işlem sıralarında uygulanan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya, Pay Piyasasında işlem gören diğer işlem sıraları ile VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan durdurma süresi ise 30 dakikadan 20 dakikaya düşürülmüştür.



iii) Pay Piyasasında sürekli işlem seansının sona ermesine 60 dakika kala (önceki durumda 17.00'den itibaren) EBDKS'nin devreye girmesi halinde, işlemler durduruluyor ve kapanış seansı ile yeniden başlatılıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, 60 dakikalık süre 30 dakikaya indirilmiş olup, 17.30'dan sonra EBDKS'nin devreye girmesi halinde, işlemler durdurulacak ve kapanış seansı ile yeniden başlatılacaktır.



iv) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, önceki uygulamada EBDKS'nin 17.00'den sonra devreye girmesi halinde pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler durduruluyor ve 18.08'de VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile yeniden başlatılıyordu. Yeni düzenleme ile bu sınır 17.30'a çekilmiştir.



v) Pay Piyasasında, pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresi, sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacaktır.



C) SONUÇ



BIST tarafından yapılan Duyuru ile, devre kesici sistemler ile açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, devre kesici sistemlerde esas alınan endeks oranları ve EBDKS kapsamında uygulanan işlemlerin durdurulma süreleri yeniden düzenlenmiş olup, anılan değişikliklerin 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

