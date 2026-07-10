7587 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

01.07.2026 tarih ve 33297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7587 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

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01.07.2026 tarih ve 33297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7587 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.



Aşağıda Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler özetlenmiştir:

7587 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren geçici 94’üncü madde uyarınca; ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 01.07.2026 tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Mezkûr Kanunun 17’nci maddesiyle, KDV Kanunu 17/4-a maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenleme Katma Değer Vergisinden de istisna edilmiştir. (KDVK 17/4-a).

7587 sayılı Kanunun 18’inci maddesiyle, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, genel bütçeli kamu idareleri ile yabancı devlet kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol kapsamında genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere, konut, iş yeri, okul, öğrenci yurdu, hastane, ibadethane, kültür ve sanat merkezi, kütüphane gibi taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına 01.01.2024 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler ile bu yerlerde genel bütçeli kamu idareleri ile yabancı devlet kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol kapsamında genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına tesliminin katma değer vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2025 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır. Değişiklik düzenlemesi 31.12.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yapılana değişiklik süre uzatımından ibarettir. (KDVK Geçici Md.45).

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