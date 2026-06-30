Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Önemli Değişiklikler Yayımlandı

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16 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 58) ile Katma Değer Vergisi (“KDV”) uygulamalarına ilişkin çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan bazı istisna ve iade uygulamalarına ilişkin hükümler güncellenmiş; özellikle vakıflara ilişkin istisna rejimi, Darülaceze’ye yapılan bağışlar, kamulaştırma işlemlerine ilişkin KDV istisnası ve teminat karşılığı ithal edilen mallara ilişkin iade uygulaması bakımından dikkat çekici düzenlemeler getirilmiştir.

Bu doğrultuda Tebliğ ile

Türkiye Diyanet Vakfı’na ilişkin mevcut düzenlemelerin kapsamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfları da kapsayacak şekilde genişletilmiş,

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarınca işletilen bazı sağlık kuruluşlarının sunduğu teslim ve hizmetlerin, belirli şartlarla 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren KDV’ye tabi olacağı açıklığa kavuşturulmuş,

Darülaceze’ye yapılan belirli bağış ve teslimlerin KDV istisnası kapsamına açıkça dahil edilmesi sağlanmış,

Kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinde uygulanacak KDV istisnasının usul ve esasları Tebliğ düzeyinde düzenlenmiş,

Teminat karşılığı ithal edilen mallara ilişkin KDV iadelerinde, belirli şartlar altında vergi inceleme raporu aranmaksızın iade yapılabilmesine ilişkin açıklama eklenmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı’na İlişkin Düzenlemenin Kapsamı Genişletildi

Bu yönüyle Tebliğ, yalnızca teknik terminoloji güncellemesi içeren bir düzenleme olmanın ötesinde, belirli işlemler bakımından uygulamadaki tereddütleri gidermeyi ve KDV istisna/iade rejimine ilişkin çerçeveyi netleştirmeyi amaçlamaktadır. Tebliğ kapsamında öne çıkan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

Tebliğ’in (II/B-15.1.3.) bölümünde yapılan değişiklik ile, daha önce yalnızca mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’nda bulunan taşınmazlara atıf yapan ifade genişletilerek, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’nda veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıflarda bulunan taşınmazları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu değişiklik ile Tebliğ’de yer alan ilgili istisna uygulamasının kapsamı yalnızca Türkiye Diyanet Vakfı ile sınırlı olmaktan çıkarılmış, mazbut vakıfları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Darülaceze'ye Yapılan Bağışlar Bakımından İstisna Kapsamı Genişletildi

Tebliğ ile, daha önce dernek ve vakıflara yönelik belirli bağış ve teslimler bakımından öngörülen KDV istisnası hükümleri Darülaceze’yi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu çerçevede, Tebliğ’in (II/F-2.5.), (II/F-2.5.1.), (II/F-2.5.3.), (II/F-2.5.4.) ve (II/F-2.5.5.) bölümlerinde yapılan değişikliklerle, ilgili başlık ve metinlere Darülaceze açıkça eklenmiş; böylece Darülaceze’ye yapılan bağış ve teslimlerin de istisna rejimi kapsamındaki yeri netleştirilmiştir.

Düzenleme ile sosyal yardım ve kamu yararı niteliği taşıyan faaliyetlere yapılan bağışlar bakımından uygulama birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

Kamulaştırılan Taşınmazların Devrinde KDV İstisnası

Tebliğ’e eklenen yeni (II/F-4.27.) bölümü ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararının bulunduğu hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinin KDV’den istisna olduğu açık şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre, KDV mükelleflerine ait taşınmazların 2942 sayılı Kanun kapsamında kamulaştırılması KDV’den istisna tutulacaktır. Ancak, taşınmazın iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, teslimin yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırı aracılığıyla indirim hesaplarından çıkarılması gerekecektir.

Öte yandan, indirim hesaplarından çıkarılan bu KDV tutarının gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği de Tebliğ’de açıkça belirtilmiştir.

İlgili düzenleme, 1 Haziran 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Muafiyetine Sahip Vakıf Üniversitelerinin İşlemlerine İlişkin Düzenleme

Tebliğ ile, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarınca işletilen belirli kuruluşların sunduğu teslim ve hizmetlere ilişkin KDV uygulaması netleştirilmiştir.

Bu kapsamda, 7577 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanun’un 17/2-a maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, söz konusu yükseköğretim kurumlarınca işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlarca sunulan teslim ve hizmetlerin, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.

Buna karşılık, bu kuruluşların doğrudan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilmesi halinde mevcut KDV istisnasının uygulanmasına devam edilecektir.

İlgili düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sonuç

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan bu değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde, KDV istisna ve iade rejimine ilişkin bazı uygulama alanlarının daha açık, öngörülebilir ve sistematik hale getirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Özellikle kamulaştırma işlemlerine ilişkin yeni Tebliğ açıklamaları, vergi muafiyetine sahip vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının işlemlerine ilişkin KDV rejiminin netleştirilmesi, Darülaceze’ye yapılan bağışların açık şekilde istisna kapsamına alınması ve teminat karşılığı ithal edilen mallara ilişkin iade sürecinin açıklığa kavuşturulması, ilgili kurum ve mükellefler bakımından doğrudan etki doğurabilecek düzenlemeler olarak öne çıkmaktadır.

Bu nedenle, Tebliğ ile getirilen değişikliklerin, işlem bazında KDV yükümlülükleri ve istisna uygulamaları bakımından dikkatle değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

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