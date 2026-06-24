Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır (58 Seri No.Lu KDV Tebliği)

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16 Haziran 2026 tarihli ve 33282 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 58 no.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.



Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsisli İbadethane ve Din Eğitimi Tesislerinin İnşasına İlişkin İstisna Uygulaması Mazbut Vakıfları da Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir

(KDVK Madde 13/k).



Bilindiği gibi, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-15.1.3.) bölümünde taşınmaz teslimlerine ilişkin istisna düzenlemesi yalnızca Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetindeki taşınmazları kapsıyor, diğer mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazlar kapsam dışında kalıyordu.



Yapılan düzenlemeyle, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıflarda bulunmakla birlikte; karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 3065 sayılı Kanunun 13/k maddesi kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu vakıflara yapılacak teslim ve hizmetler Tebliğ metnine eklenmek suretiyle istisna kapsamı genişletilmiştir.



Bu düzenleme Tebliğin yayım tarihide 16.06.2026 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vakıf Üniversitelerine Ait Hastane ve Benzeri Sağlık Kuruluşlarının Teslim ve Hizmetlerine İlişkin KDV İstisnası 01.01.2027 Tarihinden İtibaren Kaldırılmıştır

(KDVK Madde 17/2-a)



Bilindiği üzere, 7577 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları tarafından işletilen hastane ve benzeri işletmelerin yaptıkları teslim ve hizmetler 01.01.2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna kapsamından çıkarılmıştır. (Bkz.17.04.2026 tarih ve 2026/031 no.lu Sirkülerimiz)



Bu kapsamda Tebliğin (II/F-2.1.) bölümünde değişiklik yapılmak suretiyle, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarınca işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlarca sunulan teslim ve hizmetlerin 01.01.2027 tarihinden itibaren genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacağı açıklanmıştır.



Öte yandan, söz konusu kuruluşların doğrudan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilmesi halinde bu kuruluşların teslim ve hizmetlerinde istisna uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna Kapsamına Darülaceze Dahil Edilmiştir (KDVK Madde 17/2-b)

Tebliğin bağış ve sosyal yardım amaçlı II/F-2.5. no.lu ana ve alt bölümlerinde yapılan değişikliklerle, dernek ve vakıflara ilişkin hükümlere Darülaceze kurumu da ilave edilmiştir.

Böylece dernek ve vakıflar yönünden geçerli olan istisna uygulamasının Darülaceze bakımından da geçerli olması sağlanmıştır.



Düzenleme, Tebliğin yayımı tarihinde 16.06.2026 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Kamulaştırmayı Yapan Devlet ve Kamu Tüzel Kişilerine Yapılan Taşınmaz Devirleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır

(KDVK Madde 17/4-ğ)



Bilindiği gibi, 7577 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4 fıkrasına eklenen (ğ) bendi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında taşınmazların kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine devri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (Bkz.17.04.2026 tarih ve 2026/031 no.lu Sirkülerimiz)



Bu kapsamda, 58 sıra no.lu Tebliğle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine II/F-4.27. no.lu yeni bir bölümü eklenmiştir.



Buna göre, KDV mükelleflerine ait taşınmazların 2942 sayılı Kanun kapsamında kamulaştırılması halinde söz konusu taşınmaz teslimi KDV’ye tabi olmayacaktır.



Ancak bahse konu düzenleme, kısmi istisna mahiyetinde olup, istisna kapsamında işlem yapan mükelleflere indirim ve iade imkânı vermemektedir. Dolayısıyla, taşınmazın iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, teslimin yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırı aracılığıyla indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.



İndirim hesaplarından çıkarılan bu KDV tutarı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.



Bu düzenleme 01.06.2026 tarihinden geçerli olmak üzere , Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Teminat Karşılığı İthal Edilen Malların İhracatında KDV İade Süreci Kolaylaştırılmıştır (KDVK Madde 21/ç)

Bilindiği gibi ÖTV Kanunu madde 16/4 kapsamında teminat karşılığı ithal edilen malların ihracı nedeniyle KDV iade talebinde bulunulduğunda, doğrudan yüklenimlerden kaynaklanan ve azami iade edilebilir vergi tutarını aşan kısım için vergi inceleme raporu (VİR) aranıyordu. Bu durum iade sürecinin uzamasına yahut eksik iade alınmasına sebep oluyordu.



Yapılan düzenlemeyle Tebliğin (IV/A-3.1.1.) bölümüne yeni bir paragraf eklenmiştir.



Buna göre, KDVK madde 21/ç kapsamında teminat karşılığı ödenen ÖTV üzerinden hesaplanan KDV'nin iade hesabına dahil edilmesi durumunda, azami iade tutarını aşan kısım için VİR aranmaksızın genel esaslara göre iade yapılabileceği belirtilmiştir. Böylece kapsam dahilindeki mükelleflerin KDV iade süreci kolaylaştırılmıştır.



Söz konusu düzenleme, Tebliğin yayımı tarihinde 16.06.2026 itibariyle yürürlüğe girmiştir.



58 seri no.lu KDV Tebliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.



Saygılarımızla,

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