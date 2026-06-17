Kamu Alacaklarının Tecil Ve Taksitlendirilmesinde Yeni Dönem: 72 Aya Kadar Vade Ve İndirimli Tecil Faizi Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında, belirli koşulları taşıyan borçlular bakımından azami taksitlendirme süresi 72 aya kadar uzatılmış; ayrıca tecil işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranı %39’dan %29’a düşürülmüştür.

Bunun yanında, teminatsız olarak tecil edilebilecek kamu alacağı tutarına ilişkin üst sınır 10.000.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu değişiklikle, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra geçici likidite sıkıntısı yaşayan mükelleflerin kamuya olan borçlarını daha elverişli ve sürdürülebilir ödeme koşulları altında tasfiye edebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmıştır.

Düzenlemenin temel amacı, bir taraftan kamu alacaklarının tahsil kabiliyetini ve tahsilat etkinliğini artırmak, diğer taraftan ise mükelleflerin mali yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırarak ödeme güçlüklerinden kaynaklanan finansal baskıyı azaltmaktır.

Anılan değişiklikler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme hükümlerine dayanılarak yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ ile kamu alacaklarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesine ilişkin idari süreçler yeniden yapılandırılmış; borçluların mali durumlarının ve ödeme kapasitelerinin dikkate alınmasına olanak tanıyan daha esnek ödeme planlarının uygulanabilmesinin hukuki zemini güçlendirilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu düzenleme, geçmiş dönemlerde yürürlüğe konulan yeniden yapılandırma kanunlarından farklı olarak, kamu alacağının aslının veya fer’ilerinin ortadan kaldırılmasını ya da cezai sonuçların affedilmesini öngörmemektedir. Aksine, kamu alacağının tahsilini güvence altına almayı amaçlayan ve borçlulara ödeme kolaylığı sağlayan bir idari tahsilat ve ödeme kolaylaştırma mekanizması niteliği taşımaktadır.

Kapsama Giren Kamu Alacakları

Bu Tebliğin kapsamına, 5/6/2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları girmektedir. Bu kapsamda başlıca;

Gelir Vergisi,

Kurumlar Vergisi,

Katma Değer Vergisi,

Harçlar,

Trafik idari para cezaları,

Ecrimisil alacakları,

Adli para cezaları,

Öğrenim ve katkı kredisi borçları,

Vergi dairelerince takip edilen diğer amme alacakları

tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecektir.

Kapsam Dışında Tutulan Alacaklar

Düzenleme her türlü kamu alacağını kapsamamaktadır.

Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

Tecil Faizinde 10 Puanlık İndirim

Düzenlemenin en önemli unsurlarından biri tecil faiz oranında yapılan indirime ilişkindir.

Mevcut sistemde yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, yeni başvurular bakımından yıllık yüzde 29 olarak belirlenmiştir. Böylece kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde uygulanacak finansman maliyeti 10 puan azaltılmıştır.

Özellikle yüksek tutarlı borcu bulunan işletmeler açısından bu değişiklik, toplam geri ödeme yükünde önemli bir maliyet avantajı yaratmaktadır. Düzenleme aynı zamanda mükelleflerin ödeme disiplinini artırarak kamu alacaklarının tahsil sürecini hızlandırmayı hedeflemektedir.

Taksit Süreleri Nasıl Belirlenecek?

Yeni sistemde her mükellef için otomatik olarak 72 ay vade uygulanmayacaktır. Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenecektir. Tebliğde özellikle likidite oranının değerlendirme kriteri olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Buna göre taksit süreleri genel olarak 36 ila 72 ay arasında değişebilecektir.

Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarının;

0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte,

0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte,

0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte,

ödenecektir.

Borçluların banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecektir.

Teminat Uygulamasında Önemli Kolaylık

Teminatsız tecil uygulamasına konu olabilecek tutar 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Böylece çok büyük bir mükellef kitlesi teminat göstermeksizin taksitlendirme imkanından yararlanabilecektir.

Borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi yeterli olacaktır.

Bu değişiklik özellikle işletmelerin kredi limitlerini ve taşınmaz varlıklarını teminat olarak kullanma zorunluluğunu önemli ölçüde azaltmaktadır.

Başvuru Süreci ve Ödeme Takvimi

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular elektronik ortamda veya ilgili vergi dairelerine doğrudan yapılabilecektir.

Taksitlendirilen borçlara ilişkin ilk ödeme Eylül 2026 döneminde başlayacak, takip eden taksitler ise aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

Ayrıca halen devam eden veya değerlendirme aşamasında bulunan bazı tecil dosyalarının da belirli şartlar dahilinde yeni faiz oranından yararlanabilmesi mümkün olacaktır.

Sonuç ve Değerlendirme

Yeni Tebliğ, son yıllarda kamu alacaklarının tahsil usulünde gerçekleştirilen en kapsamlı teknik düzenlemelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Azami taksit süresinin 72 aya çıkarılması, tecil faizinin yüzde 29'a indirilmesi ve teminat şartlarının önemli ölçüde hafifletilmesi; özellikle nakit akışı baskısı altında bulunan işletmeler açısından bir nebze finansal rahatlama sağlayabilecek niteliktedir.

Bununla birlikte düzenleme bir vergi affı veya borç silme mekanizması olmayıp, kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştıran ve ödeme sürecini yeniden planlayan bir uygulamadır. Bu nedenle mükelleflerin başvuru öncesinde borç türlerini, ödeme kapasitelerini ve taksitlendirme koşullarını ayrıntılı biçimde analiz etmeleri önem arz etmektedir.

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