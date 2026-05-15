7577 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Article Insights

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular: in Turkey

7577 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG: 17.04.2026/33227) ile diğer bazı kanunların yanı sıra vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler aşağıda kısaca bilgilerinize sunulmuştur:

Her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider yazılamayacak, yani kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. Maddesine eklenen 12. Bent ve Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi ile getirilen bu düzenleme Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre 17.04.2026 tarihinden önce gerçekleşen ilan ve reklam giderleri kazancın tespitinde gider yazılabilecek, bu tarihten sonra gerçekleşen giderler ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin kurumlar vergisi muafiyeti ile bunların yaptığı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası kaldırılmıştır:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek.7 nci maddesi uyarınca vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden de muaf tutulurlar. Bahse konu 56. Maddenin (b) bendi uyarınca üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar. Bu düzenlemeler uyarınca vakıf üniversiteleri, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanabilmektedir.



Bu muafiyetlerden birisi de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-b maddesinde yer alan muafiyet olup, bu muafiyet genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşları kapsamaktadır.



7577 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanunun Ek:7. Maddesinde yapılan değişiklikle, vakıfların bu muafiyetten yararlanma imkânı kaldırılmıştır. Vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve benzeri sağlık kuruluşları kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.



Diğer yandan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-a maddesi uyarınca üniversitelerin hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.



7577 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları tarafından işletilen hastane ve benzeri işletmelerin yaptıkları teslim ve hizmetler istisna kapsamından çıkarılmıştır. Yapılan bu değişikliğin sadece Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim kurumlarını kapsadığı, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmamış olan vakıflara ait yükseköğretim kurumlarının neden KDV istisnası kapsamında tutulduğu anlaşılamamaktadır.



Yukarıda belirttiğimiz değişiklikler 1/1/2027 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kamulaştırma kapsamında kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine yapılan taşınmaz devirleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4 fıkrasına eklenen (ğ) bendi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında taşınmazların kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine devri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu düzenleme yayımını izleyen ikinci aybaşında yani 01/06/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Serbest bölgelerde üretilen malların yurt dışına satışından elde edilen kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere yapılan satışlar için de tanınmıştır:

Serbest bölgelerde üretilen malların satışından elde edilen kazançlara tanınan gelir ve kurumlar vergisi istisnasının kapsamı 7524 sayılı Kanunla bu malların sadece yurt dışına satışından elde edilen kazançlarla sınırlanmış ve bu düzenleme 1.1.2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmişti.



7577 sayılı Kanunla, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan ibare değişikliği ile bu istisnanın kapsamı genişletilmiş ve serbest bölgelerde imal edilen malların aynı veya farklı serbest bölgelere yapılan satışı da istisna kapsamına alınmıştır. Bu değişiklik 1/1/2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Engellilik durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan engellere yapılan taşıt satışları ÖTV istisnası kapsamına alınmıştır:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2-c maddesi 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabını özel tüketim vergisinden istisna tutmaktayken. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemenin “bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından” cümlesini Anayasa’ya aykırı bulup iptal etmişti. Mahkeme’nin 22.04.2025 tarih ve E: 2024/240, K: 2025/100 sayılı bu kararının gerekçesi, özel tertibatla da olsa aracını bizzat kullanamayacak engellilerin haklarının engellenmesi idi. Bu defa anılan bent düzenlemesi iptal kararına uygun şekilde aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.



“87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler ile engelli sağlık kurulu raporunda ortopedik engelliliği yüzde 40 ve üzeri olup bu engel durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan malûl ve engelliler tarafından”



Böylece özel kullanma tertibatına sahip olmasa da aracı bizzat kullanamayacak olan ve engelli sağlık kurulu raporunda ortopedik engelliliği yüzde 40 ve üzeri olup bu engel durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan malûl ve engelliler de ilk araç iktisaplarında ÖTV istisnasından yararlanabilecektir. Bu düzenleme Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.