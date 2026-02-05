İthalatta Gözeti̇m Uygulanmasi, Korunma Önlemleri̇ Ve İthalatta Haksiz Rekabeti̇n Önlenmesi̇ Hakkinda İlgi̇li̇ Mevzuat Kapsaminda İndi̇ri̇mi̇ Kabul Edi̇lmeyen Kdv'ni̇n İndi̇ri̇m Konusu Yapilip Yapilmadiğinin Tespi̇ti̇

Bilindiği gibi, 24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile;

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin ve İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin

indirim hakkı kaldırılmıştı.

Bu sefer, 31/01/2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 57 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin C. İNDİRİM bölümünde yer alan 2.İndirilemeyecek KDV başlığı altına 2.6. İthalatta Gözetim Uygulanması, Korunma Önlemleri ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında İlgili Mevzuat Kapsamında Ödenen KDV'nin İndirimi başlığı ile bu kapsamda detaylı açıklamalar ve örnek eklenmiştir.

Yine bu başlık altında yer alacak 2.6.2. 7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında İndirimi Kabul Edilmeyen KDV'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmadığının Tespiti başlığı altında ise;

"7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

- İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar,

- İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler,

- İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler,

ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirimi mümkün değildir."

ifadelerine yer verilmiş olup, ayrıca;

Bu kapsamda ithalat yapan mükellefler;

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedeli 2.600.000,00 TL'yi aşmayan (Yapılan düzenlemede 46 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tutarı aşmayan ibaresi yer almaktadır, sınır bu tutarla beraber değişecektir.) ithalatlara ilişkin KDV'nin, işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde mezkur Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildireceklerdir.

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedelinin belirlenen tutarı (2.600.000,00 TL'yi) aşması halinde, söz konusu uygulamalar nedeniyle ödenen KDV'nin, mezkur Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar ibraz edilecek Özel Amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Şu kadar ki, mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmayacağına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

