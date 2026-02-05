İthalatta Gözeti̇m Ve Korunma Önlemleri̇ Kapsaminda Kdv İndi̇ri̇m Hakki Kisitlamasi - Güncel Düzenlemeler

🔴 TEMEL DÜZENLEME: 24 Kasım 2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen KDV'lerin indirim hakkı kaldırılmıştır.

🆕 GÜNCEL GELİŞME: 31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Gözetim ve Koruma Önlemlerinden Kaynaklanan KDV'nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Daha önce 24 Kasım 2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen KDV'lerin indirim hakkı kaldırılmıştı. KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak bu konuda açıklayıcı düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, ithalatta gözetim uygulaması, ithalatta korunma önlemleri ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında ithal edilen malların KDV matrahında bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan artış tutarları ile bu artış tutarlarına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Tebliğ ile ithalatta gözetim uygulması kapsamında indirlemeyecek KDV ile indirilebilecek KDV tutarlarının nasıl hesaplanacağı bir örnek ile açıklanmıştır.

Bu kapsamda ithalat yapan mükellefler;

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedeli 46 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tutarı aşmayan ithalatlara ilişkin KDV'nin, işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde mezkur Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirirler.

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde, söz konusu uygulamalar nedeniyle ödenen KDV'nin, mezkur Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığı altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar ibraz edilecek Özel Amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilir. Şu kadar ki, mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmamaktadır."

