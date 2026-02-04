ARTICLE
4 February 2026

KDV Kanununda Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Kapsaminda Gi̇rdi̇ Temi̇ni̇ Uygulamasinin Devamina Yöneli̇k Düzenleme Yapildi

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

BDO Turkiye is an audit and consultancy firm
29.01.2026 tarih ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7573 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli...
BDO Türkiye
29.01.2026 tarih ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7573 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2025" ibaresi "31/12/2030" şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile Dahilde İşleme Rejim kapsamında ihraç ürünlerinin imalatında kullanılacak olan girdilerin tesliminde KDV İstisnası uygulamasının 31.12.2030 tarihine kadar devamına olanak sağlanmaktadır.

Saygılarımızla

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

BDO Türkiye
