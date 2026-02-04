Katma Değer Vergi̇si̇ Kanunu'nun Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Kapsaminda Yapilan Tesli̇mlerde Hesaplanan Kdv'ni̇n Teci̇l/Terki̇n Edi̇lmesi̇ni̇ Sağlayan Geçi̇ci̇ 17. Maddesi̇ni̇n Uygulama Süresi̇ 31/12/2030'A Kadar Uzatilmiştir

Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 17. Maddesi uyarınca dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine, bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır.

İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edilir.

Cumhurbaşkanı, maddeden aldığı yetkiyle en son verdiği 6/4/2001 Tarihli ve 2001/2325 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem yapılmasına imkan tanımıştı.

29/07/1998 tarihinden bu yana birçok kez uzatılarak yaklaşık 27 senedir uygulanan bu madde en son 17.11.2020 R.G. tarihli 7256 s. Kanun ile 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ancak 31/12/2025 tarihinde biten bu süre, bugüne kadar henüz uzatılmamıştı. Ancak uzatılması da bekleniyordu.

Nihayet 7573 sayılı "Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (RG:29/01/2026-33152) ile beklenen bu düzenleme yapıldı.

Bu Kanunla, bahse konu Geçici 37. Maddenin uygulama süresi sonu 31/12/2030 olarak yeniden belirlenmiştir. Düzenleme 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği için, bu tarihe kadar yapılan KDV li teslimlerin, tecil/terkin kapsamına alınabilmesi mümkündür. Bunun için daha önce KDV li olarak kesilen faturaların iade edilerek tecil/terkin kapsamında yeni fatura kestirilmesi mümkündür.

İhracatçıyı ve ithalata karşı haksız rekabet içine düşen yurt içi satıcıları rahatlatan bu uzatmayı isabetli, iş bu uzatmayla yaklaşık 32 yıl geçici madde ile yaşatılan bu düzenlemenin kalıcı bir madde haline getirilmemesini ise anlamsız buluyoruz.

