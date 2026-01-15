Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılan Teslimlerde Hesaplanan KDV'nin Tecil/Terkin Edilmesini Sağlayan Geçici 17. Maddesi Uzatılmamıştır

Article Insights

Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 17. Maddesi uyarınca dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine, bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır.

İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edilir.

Cumhurbaşkanı, maddeden aldığı yetkiyle en son verdiği 6/4/2001 Tarihli ve 2001/2325 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem yapılmasına imkan tanımıştı.

29/07/1998 tarihinden bu yana birçok kez uzatılarak yaklaşık 27 senedir uygulanan bu madde en son 17.11.2020 R.G. tarihli 7256 s. Kanun ile 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ancak 31/12/2025 tarihinde biten bu süre, bugüne kadar henüz uzatılmamıştır. Yani 01/01/2026 tarihinden itibaren, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında yurt içi satışlarda tecil/terkin kapsamında KDV siz teslim yapılamayacaktır. Ancak dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında KDV den istisna şekilde ithalat yapılmaya devam edilebilecektir.

Maddenin süresinin uzatılmamasının sebebinin bir gözden kaçırma mı olduğu yoksa kasten mi olduğu bilinememektedir. Ancak daha önce bu durum maddenin 31/12/2010 tarihinde süresinin bitmesiyle de yaşanmış, 25/02/2011 RG. Tarihli 6111 sayılı Kanunla maddenin süresi 31/12/2015 e kadar uzatılmış ve bu düzenleme 31.12.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. O tarihlerde alıcı ve satıcı tarafların mutabakatı ile 01/01/2011 ila 25/02/2022 tarihleri arasında yapılan teslimler tecil/terkin kapsamına alınabilmiş, verilmiş beyannameler düzeltilmişti.

Eğer yeni bir uzatma yapılırsa uygulamasının yukarıda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Ancak böyle bir uzatma yapılıncaya kadar yapılan teslimlerin KDV li olması gerekmektedir.

