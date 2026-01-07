Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin 2026 Yılında Uygulanacak Oran Ve Tutarlar Belirlenmiştir

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 57 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılında uygulanacak oran ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Maktu İstisna Tutarlarının Tespiti

1/1/2026 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2.907.136 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 5.817.845 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 66.935 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 66.935 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

Matrah Dilim Tutarlarının Tespiti

1/1/2026 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla

İntikallerde İvazsız

İntikallerde İlk 3.000.000 TL için 1 10 Sonra gelen 7.000.000 TL için 3 15 Sonra gelen 15.000.000 TL için 5 20 Sonra gelen 30.000.000 TL için 7 25 Matrahın 55.000.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.