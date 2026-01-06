2026 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye
Bakanlığı (Gelir İdaresi
Başkanlığı)'nca yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No: 56) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünde
yapılan değişiklikle, 2026 yılı indirimli
orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu
yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır
164.000 TL olarak belirlenmiştir.