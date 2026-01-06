ARTICLE
6 January 2026

2026 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerine İlişkin Sınır

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 56) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklikle, 2026 yılı indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 164.000 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e  buradan ulaşabilirsiniz.

