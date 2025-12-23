2026 Yilindan İtibaren Gerçek Usule Geçecek Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kapsami Yeniden Belirlenmiştir

Mezkur Karara göre, Büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30.000'i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilebileceklerdir.

Article Insights

BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular: in Turkey

2025/61 No.lu Sirkülerimiz ile duyurduğumuz üzere

Cumhurbaşkanı, 10380 sayılı Kararı ile (RG: 9/9/2025-33012) bazı mükellef gruplarını daha basit usul kapsamından çıkarmıştır.

Mezkur Karara göre, Büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30.000'i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilebileceklerdir.

a. Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b. Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),

c. İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecek, yani bu tarihten sonra anılan faaliyette bulunanlar gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Yani bunlara tanınan gelir vergisi istisnası son olarak 2025 kazançları için uygulanacaktır. Aynı zamanda bu mükellefleri 1/1/2026 tarihinden sonra yapacakları teslimler ve hizmet ifaları KDV ye tabi olacaktır.

Diğer yandan 8/9/2025 Tarihli Ve 10380 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki Kararda değişiklik yapılarak, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen ve nüfusu 2.000'i geçmeyen belde belediyeleri ve köylerde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar basit usul kapsamında bırakılmıştır. Yukarıda belirtilen yerlerde faaliyette bulunan ve 1.1.2026 tarihinden itibaren gerçek usule tabi tutulacak olan diğer faaliyet kollarındaki mükellefler için herhangi bir değişiklik yapılmamış olup bunlar anılan tarihten itibaren gerçek usule tabi olacaklardır.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.