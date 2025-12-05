Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey Nazali are most popular: within Compliance topic(s)

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 193 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile,

31 Aralık 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.