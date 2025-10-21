Sponsorluk Harcamalarinin Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirim Esaslari

Article Insights

Özet: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 89/1-8 bendi gereğince sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı (%100'ü), profesyonel spor dalları için %50'si kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancından ve gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilebilmektedir. Bu çalışmada sponsorluk ve reklam harcamasının kapsamı ve hangi şartlarla yıllık beyannameden indirileceği ile söz konusu harcamaların KDV karşısındaki durumu incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Sponsor, sponsorluk sözleşmesi, sponsorluk/reklam harcaması, profesyonel/amatör spor dalı, ayni/nakdi sponsorluk harcaması, sponsorluk harcamalarının yıllık beyannamede indirimi.

1. Giriş

Ülkemizde sporun desteklenmesi amacıyla gerçek ya da tüzel kişiler tarafından spor kulüplerine, spor federasyonlarına ve sporculara sponsorluk harcaması yapılmaktadır. Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte yer alan konumuzla ilgili bazı terimlerin tanımları şöyledir:

Sponsorluk: Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır.

Sportif araç, gereç ve malzeme: Gençlik ve spor organizasyonunun yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve malzemelerdir.

Sponsorluk alan: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet, tesis ve faaliyetleri desteklenen kişi, kurum ve kuruluşlardır.

Sponsor: Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Reklam: Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak ticari yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem ve benzeri şekillerdir.

Belge: Sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belgelerdir.

Nakdi destek: Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödemeyi,

Ayni destek: Sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalardır.

Transfer bedeli: Bir spor kulübünden başka bir spor kulübüne transfer olan sporcunun, bu transferinden dolayı ilişiğinin kesildiği kulübe ödenen bedeldir.

Gerçek ve tüzel kişiler; federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabilmektedirler. Görüldüğü üzere çalışmamızın konusu olan sponsorluk; Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı (%100'ü), profesyonel spor dalları için %50'si gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyan edilen gelirden/kazançtan indirilebilmektedir.

2. Sponsorluk Kavramı ve Sponsorluk Yapılabilecek Alanlar

Sponsorluk yapılabilecek alanlarda gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını ifade etmektedir. Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen alanlarda sponsorluk yapabilirler.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

Spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı,

Federasyonların veya gençlik ve spor kulüplerinin hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan gençlik ve spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.

Sponsorlarca yukarıda belirtilen sponsorluk alanlarında yapılan her türlü harcama sponsorluk harcaması sayılmaktadır.

3. Sponsorluk Konusuna Giren Harcamalar

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

Spor malzemesi bedeli,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilmektedir.

4. Reklam Harcamalarının Kapsamı ile Sponsorluk ve Reklam Harcamalarının Farklılıkları

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar reklam harcaması olarak değerlendirilmektedir. Sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.

Sponsorluk harcaması ile reklam harcaması arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sponsorluk Harcamaları Reklam Harcamaları Amaç, sosyal sorumlulukları yerine getirmek ya da dolaylı olarak ticari fayda sağlamak amacıyla ayni ve/veya nakdi destekte bulunmaktır. Amaç, doğrudan ticari fayda sağlayacak şekilde pazarlama, satışın artırılması ve kar elde etmektir. Vergi kanunları açısından amatör-profesyonel spor dalları ayrımı vardır. Vergi kanunları açısından amatör-profesyonel spor dalları ayrımı yoktur. Kurum kazancının bulunması halinde beyanname üzerinden gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilmektedir. Gider olarak kabul edildiğinden kazancın hesaplanmasında hasılattan doğrudan indirilebilir. Amatör spor dalları için tamamı (%100'ü) profesyonel spor dalları için %50'si beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle gelir ve kurum kazancından indirilebilir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan ilgili olmak ve Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belgelerle belgelendirilmek koşuluyla gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

5. Sponsorluk Sözleşmesinde Yer Alacak Hususlar

Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir. Sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasından sonra sözleşmenin bir sureti on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sözleşmede yer alması gereken bilgiler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde yer almakta olup bazıları şöyledir:

Tarafların adı, soyadı veya kanuni unvanı,

Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

Sponsorluğun konusu,

Nakdi sponsorlukta sözleşme bedeli, ayni sponsorlukta yaklaşık sponsorluk bedeli,

Faaliyetin veya tesisin yapım, bakım ve onarım işlerinin başlama, bitiş tarihleri ve yeri,

Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri,

Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,

Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği.

6. Profesyonel-Amatör Spor Dalı Ayrımı

Amatör ve profesyonel spor dallarının belirlenmesine yönelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 18 inci ve 24 üncü maddeleri 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı şekilde, 3813 sayılı Kanun da 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 45 inci maddesine göre amatör-profesyonel spor dalları ile ilgili belirleme yapılıncaya kadar mevcut düzenleme geçerli olacaktır. Bu düzenlemeye göre;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sevk ve idare edilen Türkiye Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligler'de mücadele eden spor kulüplerine, sporculara ve bu liglerle sınırlı olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılacak sponsorluk harcamaları profesyonel spor dalı,

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı diğer tüm federasyonların sevk ve idare ettiği lig ve branşlarda (basketbol, voleybol, kürek, tenis, e-spor vs.) mücadele eden spor kulüplerine, sporculara ve federasyonlara yapılacak sponsorluk harcamaları amatör spor dalı,

kapsamında değerlendirilecektir.

7. Sponsor Olamayacaklar ve Vergi Borcu Yoktur Yazısının Alınması Zorunluluğu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye göre, vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirecektir.

8. Sponsorluk Harcaması ve Belge Düzeni

Sponsorluk, ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Ayni sponsorluk, sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaları ifade eder. Nakdi sponsorluk ise, sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödemelerdir. Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinin “Harcama belgelerinin tanzimi” başlıklı 12. Maddesine göre; sponsorluk, ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Ayni sponsorlukta harcamalar sponsor tarafından bizzat yapılarak harcama belgeleri sponsor adına tanzim edilir. Sponsorluğun nakdi yapılması halinde ise, sponsorluk bedeli sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından gelir kaydedilen bu bedel, ferdi sporcular hariç, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir.

8.1. Nakdi Ödemede Belge Düzeni

Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir. Sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından gelir kaydedilen bu bedel, ferdi sporcular hariç, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir. Makbuz karşılığı olmaksızın yapılan sponsorluk harcamalarının mükelleflerce indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.

8.2. Ayni Ödemede Belge Düzeni

Desteğin ayni olarak yapılmış olunması durumunda;

İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev'i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması,

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin vb. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması,

gerekmektedir. Ayrıca, mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olması gerekmektedir.

9. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Sponsorluk Harcamalarının İndirimi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b bendinde yer alan sponsorluk harcamaları, diğer indirimler başlığı altında açıklanmış olup, madde hükmüne göre; "3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si" kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilir.

Konuya ilişkin olarak gerekli açıklamalar 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.1. Sponsorluk harcamaları" başlıklı bölümünde yapılmıştır. Genel Tebliğde yapılan açıklamalara göre; sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla;

Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

Spor malzemesi bedeli,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar,

sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları, yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve kanundaki sırasıyla kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Öte yandan ilgili dönem kazancının yeterli olmaması halinde indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlerde indirim konusu yapılamayacaktır. Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununa göre sponsorluk harcamaları yurtiçi asgari kurumlar vergisi matrahından düşülememektedir.

Örneğin; 2025 takvim yılında (A) Spor Malzemeleri A.Ş. ile (B) Spor Kulübü arasında sponsorluk sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında ilgili spor kulübüne spor organizasyonları için nakit 15.000.000 TL ve KDV hariç 3.500.000 TL değerinde çeşitli spor malzemesi yardımı yapılmıştır. Ayrıca (B) Spor Kulübü oyuncularının formalarında (A) spor Malzemeleri A.Ş.'nin ambleminin yer alması karşılığında 5.000.000 TL ödeme yapılmıştır. Buna göre;

- Söz konusu sözleşme kapsamında yapılan (B) Spor Kulübüne spor organizasyonları için nakit 15.000.000 TL ve KDV hariç 3.500.000 TL değerinde çeşitli spor malzemesi harcaması (A) şirketinin tanıtımını amaçlayan harcamalar olmadığından sponsorluk harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

- (B) Spor Kulübü oyuncularının formalarında (A) Spor Malzemeleri A.Ş.'nin ambleminin yer alması karşılığında yapılan 5.000.000 TL ödeme doğrudan ticari fayda sağlamaya yönelik bir harcama olduğundan reklam harcaması olarak dikkate alınacaktır.

Gelir İdaresinin yayınlamış olduğu Sponsorluk Harcamalarının Vergilendirilmesi Rehberinde yer alan örnekler şöyledir.

Örnek 1: (A) A.Ş. yamaç paraşütü sporunu desteklemek amacıyla bu sporu yapmakta olan (B) Spor Kulübüne sponsorluk sözleşmesi kapsamında sponsor olmuştur. Buna göre, sözleşme kapsamında kulübe bağlı sporculara tıbbi malzeme, sağlık harcamaları, yeme içme, ulaşım, spor malzemesi şeklinde nakdi ve ayni yardım, kulübe ise sporcuların desteklenmesine yönelik 500.000 TL nakdi yardım yapılmış ve kulübün banka hesabına yatırılmıştır.

Yapılan yardımlar doğrudan ticari fayda sağlamadığından ve (A) şirketinin tanıtımını amaçlayan harcamalar olmadığından sponsorluk harcaması olarak dikkate alınabilecektir. Sözleşme kapsamında verilen ayni yardımların işletmenin varlıklarından karşılanması durumunda teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına (A) A.Ş. tarafından fatura düzenlenecek, ayni değerlerin dışarıdan sağlanarak bağışlanmış olması durumunda ise hizmeti alan kulüp tarafından teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kulübün banka hesabına yatırılan tutarlar için “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair ibareye yer verilmesi şartıyla bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekont tesvik edici belge olarak kabul edilecektir. Fatura veya makbuz üzerindeki bedeller ile banka hesabına yatırılan tutar harcamanın yapıldığı yıl kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Örnek 2: 2025 yılında (C) A.Ş. ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında (C) A.Ş. 10.000.000 TL karşılığında saha kenarlarındaki LED panolarda reklamını yapma, şirketin logolarını röportajlar sırasında röportaj panolarında, basın toplantı panolarında ve müsabakalarda kullanılan çemberlerin üzerinde etiket ile kullanma, ayrıca televizyon reklam kampanyasında ve diğer mecralarda sporcuları kullanma hakkına sahip olacaktır.

Sözleşme kapsamında yapılan harcamaların (C) A.Ş.'nin tanıtımını amaçlayan ve doğrudan ticari fayda sağlayan harcamalar olması nedeniyle sponsorluk harcaması olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Söz konusu harcamalar kurum kazancının tespitinde reklam gideri olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 3: Fizik tedavi merkezi olarak faaliyet gösteren (D) LTD. ŞTİ. ile (E) amatör spor kulübü arasında 2024/2025 sezonunda geçerli olmak üzere sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında (D) LTD. ŞTİ. sponsoru olduğu (E) amatör spor kulübü sporcuları ve yöneticilerine fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir.

Sözleşme kapsamında amatör spor kulübüne verilen fizik tedavi hizmetleri için hizmeti alanlar adına (D) LTD. ŞTİ. tarafından fatura düzenlenecek ve fatura üzerindeki bedel harcamanın yapıldığı yıl kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilecektir.

Şirket tarafından sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hakkında Gelir İdaresince verilen özelge

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında da, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50 sinin beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Kanunun "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir." hükmüne yer verilmiş, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde de, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.1. Sponsorluk harcamaları" başlıklı bölümünde;

"3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla;

• Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

• Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

• Spor malzemesi bedeli,

• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

• Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

• Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir.

...Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.

...Diğer taraftan, desteğin nakdi olarak değil de ayni olarak yapılmış olunması durumunda;

...Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması,

şarttır.

...Yukarıda kapsamı belirtilen sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

..." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılan sponsorluk sözleşmesine istinaden gerek spor kulübüne bağlı lisanslı sporcuya, gerekse spor kulübüne yapılacak nakdi ve ayni (her türlü spor malzemesi, tıbbi malzeme, sağlık harcamaları, yeme-içme, ulaşım gibi) sponsorluk harcamalarının kurum kazancının yeterli olması ve beyanname üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

Öte yandan, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumunuzun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

Ancak, şirket ortağının yamaç paraşütü faaliyetinin desteklenmesi amacıyla sponsor olunması, yamaç paraşütü sporunun desteklenmesinden, şirketin ticari reklamının yapılmasından veya şirkete ticari fayda sağlanmasından ziyade ilişkili kişi olan şirket ortağının bu sporla ilgili faaliyetlerinin finanse edilmesi olacağından bu kapsamda yapılan harcamaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır (https://www.gib.gov.tr/Özelge Arama, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 23.01.2017 tarihli ve 45404237-130[ I.14.44]-10 sayılı özelgesi).

10. Gelir Vergisi Beyannamesinde Sponsorluk Harcamalarının İndirilmesi

Gelir Vergisi Kanununda da aynı Kurumlar Vergisi Kanununda olduğu gibi sponsorluk harcamaları diğer indirimler kısmında açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 89/1-8 bendinde yer alan hükme göre; "3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si" gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.

Kanunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla söz konusu indirimler, mükelleflerin beyana tabi gelirlerinin bulunması halinde mükellefler tarafından beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayni ya da nakdi olarak yapılan sponsorluk harcamaları, gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı takvim yılında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Örnek 1: Gayrimenkul sermaye iradı yönünden gelir vergisi mükellefi olan (F) gerçek kişisi 2025 takvim yılında döviz cinsi Devlet tahvilinden (Eurobond) 1.250.000 TL faiz geliri ile iş yeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden aylık brüt 75.000 TL'den (aylık net kira tutarı 60.000 TL) toplamda yıllık brüt 900.000 TL kira geliri elde etmiştir. İş yeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 2025 yılı içinde %20 oranından 180.000 TL'lik gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.

(F) gerçek kişisi ayrıca 2025 takvim yılında ilgili federasyona bağlı yüzme sporcusu olan (G) kişisiyle sponsorluk sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında sporcuya banka kanalıyla 300.000 TL nakdi ödeme yapılmıştır.

2025 takvim yılında elde edilen tevkifata tabi Eurobond faiz geliri ile iş yeri kira geliri 2025 takvim yılı için belirlenen beyan haddini (330.000 TL) aştığı için söz konusu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyanı gerekmektedir. Bu kapsamda, mükellefin 2025 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Menkul Sermaye İradı (Devlet Tahvili Faizi) 1.250.000 TL Gayrimenkul Sermaye İradı (İş yeri) 900.000 TL Giderler (Götürü) (900.000X%15) 135.000 TL Safi İrat (Kira) (900.000–135.000) 765.000 TL Toplam (1.250.000+765.000) 2.015.000 TL Sponsorluk Harcaması (Amatör Spor Kulüpleri İçin %100'ü) 300.000 TL Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (2.015.000–300.000) 1.715.000 TL Hesaplanan Gelir Vergisi 505.250 TL Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 180.000 TL Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (505.250–180.000) 325.250 TL

Mükellef (F) Mart/2026 döneminde vereceği 2025 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde yapmış olduğu sponsorluk harcamasının tamamını indirebilecektir.

Kira geliri olan mükellefin yüzme spor kulüplerine yaptığı sponsorluk ödemesinin yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirimi hakkında Gelir İdaresince verilen özelge

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dalları için % 50'sinin, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabilmektedirler. Söz konusu Yönetmeliğin;

- "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde, sponsorluğun, bu Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını ifade ettiği,

- 8 inci maddesinde, sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerektiği, sponsorlar ile sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluşların yetkili olduğu,

- 12 nci maddesinde, sponsorluğun, ayni veya nakdi olarak yapılabileceği, ayni sponsorlukta harcamaların sponsor tarafından bizzat yapılarak harcama belgelerinin sponsor adına tanzim edileceği, sponsorluğun nakdi yapılması halinde ise, sponsorluk bedelinin sponsorluk alanın banka hesabına yatırılacağı, sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından gelir kaydedilen bu bedelin, ferdi sporcular hariç, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanacağı ve belgelerin muhafaza edileceği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan sponsorluk harcamalarının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır (https://www.gib.gov.tr/Özelge Arama, Yalova Defterdarlığının 03.10.2022 tarihli ve 42152853-110-18598 sayılı özelgesi).

11. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamındaki Mal Teslimi Ve Hizmet İfasında Katma Değer Vergisi Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'nin konusunu oluşturmakta olup, 17/2-b maddesinde ise 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı şekilde Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri, 30/a maddesinde ise vergiden istisna edilmiş malların teslimi ve hizmet ifasıyla ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin, 30/d maddesinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılacak olan bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olup, söz konusu mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca indirimi mümkün değildir. İndirimi mümkün olmayan bu verginin ise kurumlar vergisi kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındakilere sponsorluk kapsamında yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olup, bu harcamalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin de Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesi uyarıca indirim konusu yapılması mümkündür. Ayrıca, sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan nakdi bağışlar ise Katma Değer Vergisi'nin konusuna girmediğinden KDV'ye tabi olmayacaktır.

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler, KDV mükellefiyeti olmayan amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek suretiyle ve bunlara benzer şekillerde reklâm vermektedirler. Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmetini alan KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Öte yandan, profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil), sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm gelirleri elde etmekte olup, spor kulüplerinin genel oranda KDV'ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV'nin (9/10)'u hizmeti alanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Şirket tarafından sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının KDV karşısındaki durumu hakkında Gelir İdaresince verilen özelge

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'nin konusunu oluşturduğu,

-17/2-b maddesinde; 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı,

-29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

- 30/a maddesinde, vergiden istisna edilmiş malların teslimi ve hizmet ifasıyla ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin, 30/d maddesinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olup, söz konusu mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin, aynı kanunun 30 uncu maddesi uyarınca indirimi mümkün değildir. İndirimi mümkün olmayan bu verginin kurumlar vergisi kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.

Öte yandan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındakilere sponsorluk kapsamında yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olup, bu harcamalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin de Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesi uyarıca indirim konusu yapılması mümkündür.

Ayrıca, şirket tarafından sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan nakdi bağışlar ise KDV'nin konusuna girmediğinden KDV'ye tabi olmayacaktır. Yine bu çerçevede, şirket ortağının yamaç paraşütü faaliyetinin desteklenmesi amacıyla sponsor olunması halinde ise bu kapsamda yapılan harcamaların KDV Kanununun 30/b maddesi uyarınca indirimi mümkün değildir (https://www.gib.gov.tr/Özelge Arama, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 23.01.2017 tarihli ve 45404237-130[ I.14.44]-10 sayılı özelgesi).

12. Sponsorluk Sözleşmelerinde Damga Vergisi

Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir. Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesi ve aynı Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca belli veya hesaplanabilir bir bedel içeren sponsorluk sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

13. Sonuç

Ülkemizde sporun desteklenmesi amacıyla gerçek ya da tüzel kişiler tarafından federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak sponsorluk harcaması yapılmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin; federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine sponsor olmaları ve reklam vermeleri ile ilgili usul ve esaslar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmelik kapsamına; sponsorluk yapacak veya reklam verecek gerçek ve tüzel kişiler ile sponsorluk ve reklamlardan istifade edecek federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, sporcular, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesi girmektedir. Sponsorluk; Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır.

Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmekte olup sponsorlar ile sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluşların yetkili bulunmaktadır. Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

Sponsorluk harcamalarının vergilendirilmesi ise yapılan harcamanın sponsorluk harcaması mı yoksa reklam harcaması mı olmasına göre değişmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre, belirlenen şartlar kapsamındaki sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı (%100'ü), profesyonel spor dalları için %50'si gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyan edilen gelirden/kazançtan indirim konusu yapılırken; reklam harcamaları kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. İlgili yılda indirim konusu yapılamayan sponsorluk harcaması sonraki yıllara devretmez.

Uygulamaya ilişkin detaylı açıklama ve örnekler için Gelir İdaresinin internet sayfasında yayınlamış olduğu Sponsorluk Harcamalarının Vergilendirilmesi Rehberine bakılmasında fayda vardır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/1-8 Maddesi 5020 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b Maddesi Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 Maddesi Damga Vergisi Kanununun 1 Maddesi ve 1 Sayılı Tablonun I/A-1 Fıkrası 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 6/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.1. Sponsorluk harcamaları" Başlıklı Bölümü Sponsorluk Harcamalarının Vergilendirilmesi Rehberi, Ağustos/2025 Yayın No: 569, https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/rehber-ve-brosurler https://www.gib.gov.tr/Özelge Arama, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 23.01.2017 tarihli ve 45404237-130[ I.14.44]-10 Sayılı Özelgesi https://www.gib.gov.tr/Özelge Arama, Yalova Defterdarlığının 03.10.2022 tarihli ve 42152853-110-18598 Sayılı Özelgesi

