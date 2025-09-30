ARTICLE
30 September 2025

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Artırılan Damga Vergisi, Harç Ve Özel Tüketim Vergileri

06/09/2025 tarih ve 33009 sayılı Resmi Gazete ile bazı damga vergisi, harç ve ÖTV tutarları/oranları artırılmıştır.
BDO Türkiye
Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. Damga Vergisi:

10364 sayılı Kararla bazı beyanname ve bildirimlere yönelik olarak yapılan damga vergisi artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan tutarlar Kararın yayımını izleyen ay başında (01/10/2025) yürürlüğe girecektir.
 

Vergiye Tabi Kağıt Eski Tutar (TL) Yeni Tutar (TL)
Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için


4,80


7
Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

bd) Muhtasar beyannameler

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)






672,40


898,20


443,70


443,70


443,70






1.000


1.350


665


665


665
Gümrük idarelerine verilen beyannameler
898,20
1.350
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
329,30
495
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
329,30
495
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler



526



790

2. Harçlar:

10362 sayılı Kararla silah taşıma ve bulundurma vesikalarına yönelik olarak yapılan harç artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan tutarlar Kararın yayımını izleyen ay başında (01/10/2025) yürürlüğe girecektir.

Harca Tabi İşlem Eski Tutar (TL) Yeni Tutar (TL)
Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

15.800,40

31.600
Bulundurma vesikaları 25.282,70 50.565
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
611,20
1.225

3. ÖTV:

10363 sayılı Kararla bazı teknelere yönelik olarak yapılan ÖTV artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan oranlar Kararın yayımlandığı 06/09/2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

GTİP No. Teknenin Türü Eski Oran (%) Yeni Oran (%)
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

0

8
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0

8
89.03

 		 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)



0



8
89.03 -Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri
0
8

Saygılarımızla

