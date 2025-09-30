Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Artırılan Damga Vergisi, Harç Ve Özel Tüketim Vergileri

06/09/2025 tarih ve 33009 sayılı Resmi Gazete ile
bazı damga vergisi, harç ve ÖTV
tutarları/oranları
artırılmıştır.
Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
1. Damga Vergisi:
10364 sayılı Kararla bazı beyanname ve
bildirimlere yönelik olarak yapılan damga vergisi
artışları aşağıdaki gibidir.
Artırılan tutarlar Kararın yayımını
izleyen ay başında (01/10/2025)
yürürlüğe girecektir.
|Vergiye Tabi Kağıt
|Eski Tutar (TL)
|Yeni Tutar (TL)
|Yabancı memleketlerden gelen posta
gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
|
4,80
|
7
|Vergi beyannameleri: ((f) bendi
dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi
içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler
hariç)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
|
672,40
898,20
443,70
443,70
443,70
|
1.000
1.350
665
665
665
|Gümrük idarelerine verilen beyannameler
|
898,20
|
1.350
|Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
|
329,30
|
495
|Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
|
329,30
|
495
|31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler
|
526
|
790
2. Harçlar:
10362 sayılı Kararla silah taşıma ve bulundurma vesikalarına yönelik olarak yapılan harç artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan tutarlar Kararın yayımını izleyen ay başında (01/10/2025) yürürlüğe girecektir.
|Harca Tabi İşlem
|Eski Tutar (TL)
|Yeni Tutar (TL)
|Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)
|
15.800,40
|
31.600
|Bulundurma vesikaları
|25.282,70
|50.565
|Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
|
611,20
|
1.225
3. ÖTV:
10363 sayılı Kararla bazı teknelere yönelik
olarak yapılan ÖTV artışları
aşağıdaki gibidir. Artırılan oranlar
Kararın yayımlandığı 06/09/2025 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
|GTİP No.
|Teknenin Türü
|Eski Oran (%)
|Yeni Oran (%)
|8901.10.10.00.11
|18 Gros tonilatoyu geçmeyen
gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
|
0
|
8
|8901.10.90.00.11
|Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
|
0
|
8
|89.03
|Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
|
0
|
8
|89.03
|-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri
|
0
|
8
Saygılarımızla
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.