Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Artırılan Damga Vergisi, Harç Ve Özel Tüketim Vergileri

06/09/2025 tarih ve 33009 sayılı Resmi Gazete ile bazı damga vergisi, harç ve ÖTV tutarları/oranları artırılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. Damga Vergisi:

10364 sayılı Kararla bazı beyanname ve bildirimlere yönelik olarak yapılan damga vergisi artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan tutarlar Kararın yayımını izleyen ay başında (01/10/2025) yürürlüğe girecektir.



Vergiye Tabi Kağıt Eski Tutar (TL) Yeni Tutar (TL) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste

beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için





4,80





7 Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)



ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri



bb) Kurumlar vergisi beyannameleri



bc) Katma değer vergisi beyannameleri



bd) Muhtasar beyannameler



be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)













672,40





898,20





443,70





443,70





443,70













1.000





1.350





665





665





665 Gümrük idarelerine verilen beyannameler

898,20

1.350 Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

329,30

495 Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

329,30

495 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler







526







790

2. Harçlar:

10362 sayılı Kararla silah taşıma ve bulundurma vesikalarına yönelik olarak yapılan harç artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan tutarlar Kararın yayımını izleyen ay başında (01/10/2025) yürürlüğe girecektir.

Harca Tabi İşlem Eski Tutar (TL) Yeni Tutar (TL) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)



15.800,40



31.600 Bulundurma vesikaları 25.282,70 50.565 Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

611,20

1.225

3. ÖTV:

10363 sayılı Kararla bazı teknelere yönelik olarak yapılan ÖTV artışları aşağıdaki gibidir. Artırılan oranlar Kararın yayımlandığı 06/09/2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



GTİP No. Teknenin Türü Eski Oran (%) Yeni Oran (%) 8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)



0



8 8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)



0



8 89.03



Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)







0







8 89.03 -Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

0

8

